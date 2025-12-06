Kada skupina ekstremnih desničara dođe pred privatni stan saborske zastupnice kako bi tamo prosvjedovala protiv nje te za taj prosvjed još dobije i dozvolu policije, po Tomi Medvedu, potpredsjedniku Vlade i ministru branitelja, to je legitimno pravo na prosvjed. Međutim, kada saborska zastupnica u javnosti i u sabornici, u kojoj je za izgovorenu riječ štiti i imunitet, kritički govori o problemima ove države, onda je to, po Medvedu, agresivna retorika koju ona mora smanjiti!? Jer po Medvedu, Dalija Orešković, koju su u Sabor izabrali građani, za razliku od opskurnog Dražena Keleminca, kojeg nije birao nitko, treba biti kuš. Ona i svi njoj slični, koji ne pristaju da im ZDS i jedan pjevač budu mjerilo domoljublja u navodno demokratskoj državi, po Medvedu, a čujemo ovih dana i stavu mnogih HDZ-ovaca, jednostavno trebaju šutjeti. Jer ovo je ipak zemlja dvostrukih konotacija pa dok jedni mogu urlati što hoće, dok mogu maskirani hodati po cesti i mlatiti koga stignu, drugi, izgleda, ne mogu i ne smiju – ništa.FOTO Svjetske zvijezde stigle na ždrijeb SP-a, kamere na crvenom tepihu ulovile i Zlatka Dalića
Tomo Medved: U zemlji dvostrukih konotacija zastupnice moraju biti – kuš
Jer po Medvedu, Dalija Orešković, koju su u Sabor izabrali građani, za razliku od opskurnog Dražena Keleminca, kojeg nije birao nitko, treba biti kuš
Dalija Orešković u Saboru smije reći svoje mišljenje, a Tomo Medved ne smije?!? Kao i obično, dvostruki standardi s lijeve strane mentalnog sklopa...
Gospođa u Hrvatskom Saboru vrijeđa državu u čijem Saboru sjedi i branitelje koji su joj to omogućili, dok Keleminac na cesti radi isto (pa i blaže) od onog što Antikristi rade naspram Kristovih molitelja, svake subote na trgu. To, dakle, nije usporedivo, a to što "novinarka" nateže je samo antifa kožica u njenoj ruci
Znači nekome muškarcu koji vrijeđa svakoga neistomišljenika ali i zdravu pamet se smije reči da umukne. Ženi koja vrijeđa na podzeman način sve neistomišljenike se ne smije reči da umukne inače je to muški šovinizam. Nije li to već šovinizam davati ženama u javnom prostoru sve i najprimitivnije slobode a muškarcima podmetati sve što ti padne na um jer su muškarci? Takvo "lijevo, otvoreno/progresivno znači jednosrano i nepavedno" društvo ne želim za svoju djecu. Ne želim nikojoj djeci. Usput ovakav članak nisam mogao čitati kada je Milanović Oreškovići rekao šta misli o njoj i to na stvarno šovinistićki način. Ah da, Milanović je drug pa je to bilo ok.