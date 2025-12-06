Tomo Medved: U zemlji dvostrukih konotacija zastupnice moraju biti – kuš

Kada skupina ekstremnih desničara dođe pred privatni stan saborske zastupnice kako bi tamo prosvjedovala protiv nje te za taj prosvjed još dobije i dozvolu policije, po Tomi Medvedu, potpredsjedniku Vlade i ministru branitelja, to je legitimno pravo na prosvjed. Međutim, kada saborska zastupnica u javnosti i u sabornici, u kojoj je za izgovorenu riječ štiti i imunitet, kritički govori o problemima ove države, onda je to, po Medvedu, agresivna retorika koju ona mora smanjiti!? Jer po Medvedu, Dalija Orešković, koju su u Sabor izabrali građani, za razliku od opskurnog Dražena Keleminca, kojeg nije birao nitko, treba biti kuš. Ona i svi njoj slični, koji ne pristaju da im ZDS i jedan pjevač budu mjerilo domoljublja u navodno demokratskoj državi, po Medvedu, a čujemo ovih dana i stavu mnogih HDZ-ovaca, jednostavno trebaju šutjeti. Jer ovo je ipak zemlja dvostrukih konotacija pa dok jedni mogu urlati što hoće, dok mogu maskirani hodati po cesti i mlatiti koga stignu, drugi, izgleda, ne mogu i ne smiju – ništa.

