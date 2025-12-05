Daily Mail su najčitanije novine u Britaniji. U vlasništvu su Jonathana Harmswortha, 4. vikonta Rothermerea. Zovu ga medijskim barunom, ali bilo bi pošteno reći da tu titulu nije zaslužio isključivo vlastitim zaslugama, već ju je naslijedio. Njegova aristokratska obitelj voli medije, posebno tradicionalne. Njegov prapradjed i praujak osnovali su spomenuti Daily Mail 1896. godine. Moraju nešto raditi kako treba kada su ga uspjeli održati na vrhu (britanskog) tiska više od stoljeća. Jedni će reći kako je glavna razlika između najvećeg medijskog mogula današnjice, 94-godišnjeg Amerikanca Ruperta Murdocha (trenutno 31. najbogatijeg čovjeka na svijetu) i dinastije Rothermere u tome da ovi potonji urednicima daju odriješene ruke i potpunu slobodu. A onda postoji i druga strana. Kao jedna od anegdota prepričava se ta da Mail godinama nije objavljivao recenzije romana o Jamesu Bondu jer je njegov autor, poznati Ian Fleming, bio ljubavnik žene drugog vikonta Rothermerea.
Kupnjom The Daily Telegrapha za 500 milijuna funti Vikont Rothermere mogao bi lansirati Nigela Faragea na vlast
Kupnjom Telegrapha, koji već godinama predstavlja neformalni bilten britanskog konzervativnog establishmenta, vikont Rothermere u svojim će rukama imati ogromnu količinu moći i utjecaja na britansku javnost, te, logično, političke i druge procese u državi. Jer The Daily Mail čitaju uglavnom oni s umjereno desnog ili centrističkog političkog spektra, pa tako ispada da će Rothermereove medije konzumirati svaki drugi britanski konzervativac
