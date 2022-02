VIDEO Pogledajte izraz lica ruskog ministra obrane kada mu je Putin izdao naredbu koja je zgrozila svijet

Trenutak kad je ruski predsjednik Vladimir Putin zapovjedio da se ruske snage s nuklearnim oružjem podignu na visok stupanj pripravnosti, zabilježile su kamere, a posebno je zanimljiv bio izraz lica ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua.

Društvenim mrežama proširila se snimka koja prikazuje ruskog ministra koji sluša predsjednika Putina, no izraz njegova lica sve govori.

Putin: "Western countries aren't only taking unfriendly economic actions against our country, but leaders of major Nato countries are making aggressive statements about our country. So I order to move Russia's deterrence forces to a special regime of duty." pic.twitter.com/AC1yHncqZc