Ruski državni mediji slučajno objavili kolumnu o pobjedi Rusije nad Ukrajinom: Otkrili Putinove motive napada

Ruski su mediji ove subote slučajno objavili unaprijed napisanu kolumnu o ruskoj pobjedi nad Ukrajinom te nahvalili Putina koji je ''zavijek riješio ukrajinsko pitanje''.

Kako prenosi Telegram, novinar ruskog BBC-a Andrej Zaharov naišao je na kolumnu na stranicama agencije RIA Novosti koja je ubrzo obrisana, no ostala je vidljiva u web arhivima.

So indeed, this was meant to toast a Greater Russia outcome that never happened. Here's the plan the author had - and apparently, was seen as endorseable by state media: pic.twitter.com/UoGPTIaEIh