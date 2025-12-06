U ovoj državi i danas vlada komunizam: 'Navikao sam da ljudi ne znaju odakle sam'

Kittikhoun, Laošanin odrastao uglavnom u Sjedinjenim Državama, navikao je na neznanje o svom podrijetlu. "Navikao sam da ljudi ne znaju odakle sam", kazao je. Njegov otac radio je u laoskoj diplomatskoj misiji UN-a u New Yorku, što mu je omogućilo tečno poznavanje engleskog jezika, prednost po povratku u domovinu. Danas Kittikhoun vodi tvrtku za medije i kreativni marketing u Vientianeu, gradu s oko 850.000 stanovnika. "Izuzetno je udobno, ugodno, ljudi su općenito ljubazni jedni prema drugima", kaže Kittikhoun, koji u Vientianeu odgaja troje djece. "Sviđa mi se atmosfera ovog mjesta. Želim ovdje nastaviti živjeti dugoročno", dodao je. To je najmlađa od svjetskih komunističkih prijestolnica, uz Peking, Havanu, Hanoi i Pjongjang. Laos, zemlja bez izlaza na more, privlači znatno manje turista od svojih susjeda. Nema nebodera, javni prijevoz je minimalan, a mala zračna luka Vientiane sa samo šest izlaza podržava isključivo kratke regionalne letove. Globalni brendovi su rijetki, većina lanaca je tajlandska ili kineska, iako su se posljednjih godina otvorili neki Starbucksi, čije su šalice s brendom Vientiane postale neočekivani internetski kolekcionarski predmeti. DoubleTree by Hilton otvoren je u gradu 2024., kao jedan od prvih zapadnih hotelskih brendova koji je ovdje prodro. Što se tiče razgledavanja, najpopularnije atrakcije su Spomenik pobjede Patuxai, posvećen laoskom narodu koji se borio za neovisnost od Francuza, i Wat Si Saket, hram poznat po tisućama Budinih skulptura i crteža.

Prvo što većina ljudi primijeti kod Vientianea je vrućina, piše CNN. Poput drugih glavnih gradova jugoistočne Azije, to je vruća i vlažna zemlja s dugim ljetom i kišnom sezonom. Ovdje u Vienu, kako ga lokalno stanovništvo naziva, motocikli jure pored budističkih svetišta i niskih vladinih zgrada. U parkovima i na javnim trgovima, prijatelji se okupljaju na stolicama, jedući meso s roštilja uz sveprisutne boce piva Beerlao. Gospodarstvo Laosa raslo je u posljednjem desetljeću, no Svjetska banka upozorava da „visoka inflacija, deprecijacija valute i pad realnih plaća tjeraju radnike s plaćenog i neplaćenog obiteljskog rada na samozapošljavanje.“

Zemlja je teško pogođena pandemijom, a njezin krhki turistički sektor pretrpio je dodatnu štetu prošle godine nakon što je šest putnika umrlo od kontaminiranog alkohola u hostelu u Vang Viengu, glavnoj destinaciji za zabave u zemlji. Mnogi mladi Laošani otišli su tražiti posao u Tajland, gdje je gospodarstvo jače, posebno u ugostiteljskom sektoru. Većina govornika laoskog jezika može razumjeti i govoriti tajlandski, jer su dva jezika slična, a mnogi lokalni TV kanali prikazuju tajlandske filmove i TV emisije. Prema Svjetskoj banci, očekuje se da će laosko gospodarstvo ove godine porasti za oko 3,5%. Plaće su malo porasle, ali inflacijski pritisci, uključujući rastuće cijene nekretnina, mnogima ne mogu priuštiti svoje vlasništvo.

Međutim, Kiyé Simon Luang, laoški filmaš koji je proveo godine u Francuskoj prije nego što se vratio, kaže da se neki Laošani njegove generacije koji su mislili da će morati živjeti u inozemstvu kako bi nastavili karijeru u kreativnim područjima vraćaju kući. Luang, koji u slobodno vrijeme uživa u obilasku živahne nezavisne glazbene scene grada, kaže da ga motiviraju mladi ljudi u Laosu koji pokreću kulturu i mijenjaju ideju o tome što znači biti uspješan. "Normalno je da se zemlja razvija", kaže. Većina turista posjećuje zemlju kao dio većeg putovanja po jugoistočnoj Aziji. A kada putnici dođu u Laos, većina ih ne ide ravno u Vientiane. Luang Prabang, bivša kraljevska prijestolnica u sjevernom Laosu, koja je pod zaštitom UNESCO-a, dugo je bila glavna atrakcija zemlje zahvaljujući lijepim, dobro očuvanim francuskim kolonijalnim zgradama. Ovih dana, najveće i najbrže rastuće tržište za turiste je sjeverni susjed Laosa – Kina. Projekt brze željeznice koji podržava Kina, a koji povezuje Luang Prabang s Vang Viengom i Vientianeom, bio je hit. Putnici sada mogu putovati između Vientianea i Luang Prabanga za dva sata – putovanje koje bi lako moglo trajati cijeli dan automobilom lokalnim cestama.

Mnogi stranci dolaze u glavni grad Laosa kako bi radili za nevladine organizacije, predavali engleski ili francuski jezik ili se etablirali kao digitalni nomadi. Između 1964. i 1973. godine, Sjedinjene Države su bacile oko dva milijuna bombi na Laos u onome što se nazivalo „tajnim ratom“. Napadi su imali za cilj prekinuti opskrbne linije Vijetkongu tijekom Vijetnamskog rata, što je Laosu dalo sumnjivu čast da bude najbombardiranija zemlja po glavi stanovnika u povijesti. Danas se procjenjuje da diljem zemlje postoji 80 milijuna neeksplodiranih bombi, koje neprofitne organizacije pomažu pronaći i sigurno ukloniti. Oko tri milijuna turista posjetilo je zemlju 2025. godine, u usporedbi s 32 milijuna u Tajlandu. Laos je najavio cilj od pet milijuna turista godišnje. U svijetu u kojem je prekomjerni turizam stalna briga, lokalno stanovništvo za CNN kaže da vole Vientiane zbog njegovog ležernog i lakog načina života.