VIDEO Izbjegli od bombi i ratnih strahota mir pronalaze u Zagrebu, ali i u Dalmaciji

Put teško podnose jer na njega kreću uglavnom oni stariji od 65 i majke s dvoje ili više male djece. Svi koji bježe od ratnih strahota u Ukrajini moraju prijeći stotine kilometara, satima čekati na granicama, a iza sebe ostavljaju očeve, sinove i braću koji su ostali braniti domovinu.

Prve izbjeglice rata u Ukrajini u noći subote na nedjelju stigle su i u Hrvatsku, točnije u Motel Plitvice u zagrebačkom predgrađu Lučko. Sigurnosti koju im pruža naš teritorij oko 700 kilometara udaljen od prve linije bojišnice, jučer su se domogli oni koji su na taj dalek i neizvjestan put krenuli nekoliko dana prije no što je počela ruska invazija, kažu nam u Hrvatskom Crvenom križu.

U Motel Plitvice, jučer je tako stiglo tridesetak Ukrajinaca, odnosno 11 obitelji. Umorne i promrzle od napornog i neizvjesnog puta ondje je dočekao topao obrok i još topliji krevet. Nakon prospavane noći, većina njih je odlučila produžiti dalje. Neki su se zaputili prema zemljama zapadne Europe, no puno veći broj zaputio ih se na Jadransku obalu, u Biograd na Moru, Trogir i Primošten.

-U Primoštenu jedan njihov sunarodnjak drži hotel u kojemu je omogućio smještaj svim izbjeglicama. On ih sam već danima vozi od granica prema Primoštenu i vraća se po nove - govori nam jedan od mladih zaposlenika Crvenog križa. Iza njega i njegovih kolega je neprospavana noć, no umor ne osjećaju. Najvažnije im je, vele, da se pobrinu kako onima koji borave u Motelu ništa ne nedostaje.

-Putovali su dugo, iscrpljeni su. Prvo će se odmoriti, a onda ćemo im pružiti liječničku i psihološku pomoć. Prate vijesti i jako su zabrinuti za svoje najmilije koji se još uvijek nalaze u Ukrajini- rekla je Marija Juzbašić, psihologinja Hrvatskog Crvenog križa.

Trenutno je ondje petero Ukrajinaca, dvije obitelji, jedan bračni par iz Kijeva i majka s dvoje djece. Ona je u Zagreb stigla iz ratom teško pogođenog Donbasa i pod velikim je stresom, kažu nam u Crvenom križu. Braniti Donbas, naime, ostao je njen suprug. Za sada je, kažu, dobro, a djeca i ona s njim redovito komuniciraju preko videopoziva (naslovna slika). Nove izbjeglice, njih dvadesetak, očekuju se i u nedjelju navečer.

-Jedna majka s troje djece nedavno je prešla mađarsko-hrvatsku granicu. Trebali bi stići ovdje kroz nekoliko sati- rekli su nam u Motelu.

Volontere Crvenog križa posebno veseli podrška koju im pružaju Zagrepčani i drugi stanovnici Hrvatske. Mnogi od njih javili su se kako bi pomogli u volontiranju, izbjeglicama nude smještaj u svojim domovima ili donacije. To zasad još uvijek nije potrebno, ističu u Crvenom križu, no za svaki slučaj popisuju sve one koji su voljni pomoći.

U Motel Plitvice jučer u popodnevnim satima pristigli su i liječnici kako bi izbjeglicama pružili pomoć ako im je potrebna. Njima pak pomaže Snježana, specijalistica otorinolaringologije. Ova mlada liječnica porijeklom iz Kijeva prije deset godina stigla je u Zagreb na specijalizaciju i odlučila ovdje ostati.

Foto: Mia Mitrović

Sada se stavila na raspolaganje Crvenom križu kako bi svojim liječničkim znanjem, ali i poznavanjem hrvatskog jezika koji govori kao da joj je materinji, mogla pomoći liječničkim timovima koji brinu o izbjeglima. Vijesti iz domovine prati sa strepnjom. Ondje su joj još uvijek sestra i baka. Iz Kijeva su, kaže, jedva uspjele pobjeći.

-Nemaju svoj automobil pa im je bilo teško pronaći prijevoz. Oni koji voze izbjeglice na granicu traže i do 2.000 eura. I taksi je u Kijevu, čujem, drastično poskupio. Ako želite iz sjevernog djela grada otići u južni, to će vas puno koštati- otkriva nam svježe vijesti iz rodnog grada Snježana.

Njena 90-godišnja baka je astmatičarka pa joj je boravak u zagušljivom skloništu teško padao stoga se morala namučiti kako bi im pronašla i organizirala prijevoz iz Kijeva negdje na sigurno.

-Putokazi na autocestama u Ukrajini više ne postoje pa su bježeći iz grada doživjele prometnu nezgodu. Auto je imao totalku, no srećom, nitko se nije ozlijedio. Sada su na sigurnom, na jednom imanju usred šume daleko od Kijeva i ratnih zbivanja, a kažu da će tamo i ostati neko vrijeme. Sestra mi je javila da ondje vlada mir i tišina, ne čuje se nikakva pucnjava pa je prvi puta otkako je počeo rat, u miru prespavala noć- ispričala je Snježana.