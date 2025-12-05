Kamera je snimala Dalića, ali zvuk u pozadini nisu mogli sakriti! Legenda je rekla sve

U glamuroznoj atmosferi Kennedy Centra u Washingtonu, pred očima cijelog nogometnog svijeta, održan je ždrijeb za Svjetsko prvenstvo koje će se 2026. igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Ceremoniju su vodila brojna poznata lica, a među njima i legendarni branič Engleske Rio Ferdinand. Uloga asistenata pripala je sportskim ikonama, uključujući i košarkašku legendu Shaquillea O'Neala, čija je ruka na kraju spojila dva stara rivala i izazvala reakciju koja najbolje svjedoči o reputaciji vatrenih u svijetu.

Ključni trenutak dogodio se kada je gorostasni Shaq iz staklene posude izvukao kuglicu s imenom Hrvatske i smjestio je u skupinu L, zajedno s Engleskom. Dok je dvorana čekala službenu potvrdu, Ferdinand, u ulozi suvoditelja, nije mogao suspregnuti instinktivnu reakciju. "Vau", čulo se prvo s pozornice, a zatim se okrenuo prema O'Nealu i gotovo prijekorno dobacio: "Shaq, čovječe...". Njegov uzdah i komentar jasno su dali do znanja kako se nadao bilo kojem drugom ishodu, svjestan težine protivnika kojeg je njegova Engleska dobila već na otvaranju turnira.

Foto: screenshot X

Cijela situacija dobila je na težini jer je u tom trenutku televizijska kamera, tražeći reakciju iz hrvatskog tabora, prikazala izbornika Zlatka Dalića koji je mirno pratio rasplet. No, mikrofoni su uhvatili ono što slika nije – Ferdinandov vapaj i objašnjenje koje je uslijedilo: "Hrvatska ide u skupinu L, što znači da će Engleska s njima igrati u prvom kolu". Njegovo očito razočaranje zapravo je najveći mogući kompliment za vatrene, potvrda statusa i strahopoštovanja koje izazivaju kod Engleza, posebice nakon bolnih sjećanja na polufinale Svjetskog prvenstva 2018. godine koje je duboko urezano u pamćenje engleskih navijača.

Hrvatska i Engleska tako će ponovno odmjeriti snage, i to odmah na otvaranju natjecanja u skupini L, 17. lipnja, a utakmica će se igrati u Dallasu ili Torontu. Društvo će im u skupini praviti reprezentacije Paname i Gane, selekcije koje se ne smiju podcijeniti, no jasno je kako su upravo europski divovi glavni favoriti za prolazak dalje. Potpuni raspored s točnim terminima i lokacijama FIFA će objaviti naknadno, s ciljem da se reprezentacijama smanji potreba za dugim putovanjima. Spektakl je zajamčen od prvog dana turnira koji će po prvi puta u povijesti ugostiti čak 48 reprezentacija, a započet će 11. lipnja utakmicom Meksika i Južne Afrike u Mexico Cityju.