Kamera je snimala Dalića, ali zvuk u pozadini nisu mogli sakriti! Legenda je rekla sve

U glamuroznoj atmosferi Kennedy Centra u Washingtonu, pred očima cijelog nogometnog svijeta, održan je ždrijeb za Svjetsko prvenstvo koje će se 2026. igrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Ceremoniju su vodila brojna poznata lica, a među njima i legendarni branič Engleske Rio Ferdinand. Uloga asistenata pripala je sportskim ikonama, uključujući i košarkašku legendu Shaquillea O'Neala, čija je ruka na kraju spojila dva stara rivala i izazvala reakciju koja najbolje svjedoči o reputaciji vatrenih u svijetu.
Ključni trenutak dogodio se kada je gorostasni Shaq iz staklene posude izvukao kuglicu s imenom Hrvatske i smjestio je u skupinu L, zajedno s Engleskom. Dok je dvorana čekala službenu potvrdu, Ferdinand, u ulozi suvoditelja, nije mogao suspregnuti instinktivnu reakciju. "Vau", čulo se prvo s pozornice, a zatim se okrenuo prema O'Nealu i gotovo prijekorno dobacio: "Shaq, čovječe...". Njegov uzdah i komentar jasno su dali do znanja kako se nadao bilo kojem drugom ishodu, svjestan težine protivnika kojeg je njegova Engleska dobila već na otvaranju turnira.
Cijela situacija dobila je na težini jer je u tom trenutku televizijska kamera, tražeći reakciju iz hrvatskog tabora, prikazala izbornika Zlatka Dalića koji je mirno pratio rasplet. No, mikrofoni su uhvatili ono što slika nije – Ferdinandov vapaj i objašnjenje koje je uslijedilo: "Hrvatska ide u skupinu L, što znači da će Engleska s njima igrati u prvom kolu". Njegovo očito razočaranje zapravo je najveći mogući kompliment za vatrene, potvrda statusa i strahopoštovanja koje izazivaju kod Engleza, posebice nakon bolnih sjećanja na polufinale Svjetskog prvenstva 2018. godine koje je duboko urezano u pamćenje engleskih navijača.
Hrvatska i Engleska tako će ponovno odmjeriti snage, i to odmah na otvaranju natjecanja u skupini L, 17. lipnja, a utakmica će se igrati u Dallasu ili Torontu. Društvo će im u skupini praviti reprezentacije Paname i Gane, selekcije koje se ne smiju podcijeniti, no jasno je kako su upravo europski divovi glavni favoriti za prolazak dalje. Potpuni raspored s točnim terminima i lokacijama FIFA će objaviti naknadno, s ciljem da se reprezentacijama smanji potreba za dugim putovanjima. Spektakl je zajamčen od prvog dana turnira koji će po prvi puta u povijesti ugostiti čak 48 reprezentacija, a započet će 11. lipnja utakmicom Meksika i Južne Afrike u Mexico Cityju.
Oj Šače,Šače! Kako si nam to udijelio...