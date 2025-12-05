UŽIVO OD 18 Hrvatska će doznati protivnike u skupini na Svjetskom prvenstvu

Hrvatska nogometna reprezentacija doznat će danas protivnike u skupini na Svjetskom prvenstvu koje se idućeg ljeta igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Ždrijeb u Washingtonu na rasporedu je od 18 sati.

Hrvatska će u ždrijebu biti u drugoj jakosnoj skupini. Vatreni će u skupini dobiti jednog od nositelja - SAD, Meksiko, Kanadu, Španjolsku, Francusku, Argentinu, Brazil, Portugal, Njemačku, Englesku, Nizozemsku ili Belgiju.

U Washingtonu će se izvlačiti 12 grupa iz četiri jakosne skupine, a u trenutku ždrijeba bit će poznata 42 sudionika SP-a. Preostalih šest dobit ćemo u ožujku nakon dodatnih kvalifikacijskih miniturnira.

Vrlo je važno naglasiti pravila ždrijeba kako bismo samim time znali i moguće ždrjebove. Pravilo ždrijeba je da se dvije reprezentacije iz istog kontinenta, odnosno iz iste konfederacije ne mogu naći u istoj skupini. Iznimka od tog pravila su europske reprezentacije, no i one imaju ograničavajuće pravilo – maksimalno je dozvoljeno imati dvije europske reprezentacije u istoj skupini.

Sutra će Fifa prenositi i otkrivanje rasporeda utakmica Svjetskog prvenstva. Naime, danas će se saznati u kojoj će skupini igrati reprezentacije, a ažurirani raspored utakmica, s dodijeljenim stadionom i odgovarajućim vremenom početka svake utakmice, bit će objavljen u subotu, 6. prosinca.