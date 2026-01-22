Plenković odgovorio na Trumpov poziv u 'Odbor za mir'

Hrvatska je također pozvana u Trumpov 'Odbor za mir', a sada se o tom pozivu na platformi X oglasio premijer Andrej Plenković. Napisao je da Hrvatska cijeni taj poziv, ali da trenutačno provodi procjenu svih pravnih i drugih aspekata prijedloga.
- Cijenim poziv koji mi je uputio Donald Trump da se pridružim Odboru za mir. Podržavanje i unapređenje povijesnog mirovnog procesa na Bliskom istoku ostaje jedan od najvažnijih i najplemenitijih ciljeva koje dijelimo sa Sjedinjenim Državama i širom međunarodnom zajednicom. U tom duhu, hrvatska Vlada trenutno procjenjuje pravne i druge aspekte prijedloga i konstruktivno će surađivati s našim američkim i europskim partnerima u budućnosti. Nastavit ćemo snažno zagovarati očuvanje i jačanje transatlantskih odnosa te unapređenje mira na Bliskom istoku i šire - napisao je Plenković.
Na njegovu poruku odgovorila je američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw. - Hvala Vam, premijeru, na podršci miru, na tome što ste postojani saveznik i na Vašem kontinuiranom vodstvu u jačanju partnerstva između Sjedinjenih Država i Hrvatske - napisala je ona.
