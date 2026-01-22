Naši Portali
OGLASIO SE NA X-u

Plenković odgovorio na Trumpov poziv u 'Odbor za mir'

Zagreb: Premijer Plenković dao je izjavu za medije nakon sjednicer Vlade
Neva Zganec/PIXSELL
Autor
Karolina Lubina
22.01.2026.
u 13:50

Hrvatska Vlada trenutno procjenjuje pravne i druge aspekte prijedloga i konstruktivno će surađivati ​​s našim američkim i europskim partnerima u budućnosti, napisao je Plenković

Hrvatska je također pozvana u Trumpov 'Odbor za mir', a sada se o tom pozivu na platformi X oglasio premijer Andrej Plenković. Napisao je da Hrvatska cijeni taj poziv, ali da trenutačno provodi procjenu svih pravnih i drugih aspekata prijedloga.

- Cijenim poziv koji mi je uputio Donald Trump da se pridružim Odboru za mir. Podržavanje i unapređenje povijesnog mirovnog procesa na Bliskom istoku ostaje jedan od najvažnijih i najplemenitijih ciljeva koje dijelimo sa Sjedinjenim Državama i širom međunarodnom zajednicom. U tom duhu, hrvatska Vlada trenutno procjenjuje pravne i druge aspekte prijedloga i konstruktivno će surađivati ​​s našim američkim i europskim partnerima u budućnosti. Nastavit ćemo snažno zagovarati očuvanje i jačanje transatlantskih odnosa te unapređenje mira na Bliskom istoku i šire - napisao je Plenković. 

Na njegovu poruku odgovorila je američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw. - Hvala Vam, premijeru, na podršci miru, na tome što ste postojani saveznik i na Vašem kontinuiranom vodstvu u jačanju partnerstva između Sjedinjenih Država i Hrvatske - napisala je ona. 
Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar SoliNa®ep
SoliNa®ep
14:03 22.01.2026.

Dragi Pitija naš 😁 Hoćemo proučiti nećemo dati novce možemo.

RA
RafaelZDS
14:21 22.01.2026.

Plenković kaže da smo imali problem a ne Domovinski sveti rat, najveća izdajica kojoj kao da je cigan ukrao željezo pred vojni rok pa je bio anemičan!

