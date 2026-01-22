Andrija Mikulić izašao iz pritvora: 'Radio sam sklekove svaki dan... Pozdravljam svoje cimere i djelatnike inspektorata'

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić danas je pušten iz pritvora. Po izlasku je izjavio da se osjeća dobro, a na primjedbu da je vidno smršavio kratko je odgovorio: "Trenirao sam, radio sam sklekove svaki dan", piše Dnevnik.hr. Obratio se i bivšim suradnicima te zaposlenicima sustava, istaknuvši zahvale i čestitke koje, kako je rekao, ranije nije imao priliku uputiti.

"Dozvolite mi da sve djelatnike Inspektorata pozdravim i čestitam blagdane koji su prošli s obzirom na to da nisam imao priliku učiniti. Želim sve najbolje njima i njihovim članovima obitelji. Htio bi im se zahvaliti na profesionalnoj i stručnoj suradnji koju smo imali. Htio bih se zahvaliti djelatnicima Uprave za zatvorski sustav koji su bili vrlo profesionalni i radili stručno i odgovorno svoj posao. Htio bih pozdraviti i cimere Ivana, Roberta, Nevena i Pericu", poručio je Mikulić. Optužbe koje mu se stavljaju na teret nije želio komentirati. "Idem u privatan biznis gdje sam nekad bio. Znanje vam nitko ne može oduzeti", kratko je iskomentirao.

Inače, USKOK sumnjiči Mikulića i njegova kuma Dragana Krasića da su od dvojice zagorskih poduzetnika tražili i primili oko 190.000 eura mita, kao i meso te građevinski materijal, u zamjenu za pogodovanje njihovim tvrtkama. Istragom su obuhvaćeni i poduzetnici Goran Večković i Ivica Vugrinec, koji se od ranije brane sa slobode. Mikulić i Krasić bili su u istražnom zatvoru od kraja studenog prošle godine, no pritvor im je ukinut na prijedlog USKOK-a nakon što su ispitani svi relevantni svjedoci. Istraga protiv njih i dalje traje, ali će se u nastavku postupka braniti sa slobode.