'IDEM U PRIVATNI BIZNIS'

Andrija Mikulić izašao iz pritvora: 'Radio sam sklekove svaki dan... Pozdravljam svoje cimere i djelatnike inspektorata'

Zagreb: Andriji Mikuliću određen istražni zatvor
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
22.01.2026.
u 17:10

Optužbe koje mu se stavljaju na teret nije želio komentirati

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić danas je pušten iz pritvora. Po izlasku je izjavio da se osjeća dobro, a na primjedbu da je vidno smršavio kratko je odgovorio: "Trenirao sam, radio sam sklekove svaki dan", piše Dnevnik.hr. Obratio se i bivšim suradnicima te zaposlenicima sustava, istaknuvši zahvale i čestitke koje, kako je rekao, ranije nije imao priliku uputiti.

"Dozvolite mi da sve djelatnike Inspektorata pozdravim i čestitam blagdane koji su prošli s obzirom na to da nisam imao priliku učiniti. Želim sve najbolje njima i njihovim članovima obitelji. Htio bi im se zahvaliti na profesionalnoj i stručnoj suradnji koju smo imali. Htio bih se zahvaliti djelatnicima Uprave za zatvorski sustav koji su bili vrlo profesionalni i radili stručno i odgovorno svoj posao. Htio bih pozdraviti i cimere Ivana, Roberta, Nevena i Pericu", poručio je Mikulić. Optužbe koje mu se stavljaju na teret nije želio komentirati. "Idem u privatan biznis gdje sam nekad bio. Znanje vam nitko ne može oduzeti", kratko je iskomentirao. 

Inače, USKOK sumnjiči Mikulića i njegova kuma Dragana Krasića da su od dvojice zagorskih poduzetnika tražili i primili oko 190.000 eura mita, kao i meso te građevinski materijal, u zamjenu za pogodovanje njihovim tvrtkama. Istragom su obuhvaćeni i poduzetnici Goran Večković i Ivica Vugrinec, koji se od ranije brane sa slobode. Mikulić i Krasić bili su u istražnom zatvoru od kraja studenog prošle godine, no pritvor im je ukinut na prijedlog USKOK-a nakon što su ispitani svi relevantni svjedoci. Istraga protiv njih i dalje traje, ali će se u nastavku postupka braniti sa slobode.

državni inspektor Andrija Mikulić Remetinec pritvor

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
17:15 22.01.2026.

Koji antipatik

AL
AP_laPaPa
17:53 22.01.2026.

Sad će mu organizirati doček u središnjici uz janjetinu i najveće stranačke počasti jer je dosljedno provodio u djelo najveće stranačke vrednote.

CR
Croatiadobola
18:17 22.01.2026.

Partija nije umrla ONA JE EVOLUIRALA.

