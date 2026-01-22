Preventivni pregledi za više od 140.000 branitelja: Bez njih bi ove probleme otkrili prekasno

Program preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, koji se provodi od 2016., obuhvatio je više od 140.000 branitelja, a za provedbu u 2026. godini osigurana su sredstva za oko 20.000 novih pregleda, istaknuto je u Ministarstvu hrvatskih branitelja. Potpisivanjem Sporazuma o suradnji na provedbi Programa preventivnih sistematskih pregleda za 2026. godinu nastavlja se put sustavne, odgovorne i trajne brige za zdravlje hrvatskih branitelja, istaknuo je u četvrtak prilikom uručenja Sporazuma o suradnji sa zdravstvenim ustanovama potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

Naglasio je da je riječ o jednom od najvećih i najdugovječnijih javnozdravstvenih programa namijenjenih braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata, s obzirom na ratna stradanja, traume i dugotrajne posljedice koje nose. "Rezultati dosadašnje provedbe jasno govore o opravdanosti ovog programa, ali i o nužnosti njegova nastavka", rekao je Medved, ističući i novu mjeru liječenja u hiperbaričnoj komori.

Prema njegovim riječima, gotovo 46 posto pregledanih branitelja nakon sistematskog pregleda dobilo je preporuku za dodatne dijagnostičke pretrage, više od 50 posto upućeno je na daljnje specijalističke preglede ili liječenje, dok je kod manje od 10 posto utvrđeno da daljnji postupci nisu potrebni. To, kako je rekao, pokazuje da bi bez ovih pregleda velik broj kardiovaskularnih i onkoloških bolesti bio otkriven prekasno. "Za provedbu programa od 2026. godini osigurana su sredstva kojima će se omogućiti preventivni sistematski pregledi za oko 20.000 hrvatskih branitelja uz još dodatna sredstva za dalju analizu i unapređenje baze podataka u njihovom zdravstvenom stanju", istaknuo je Medved.

Dodao je da se preventivni sistematski pregledi danas provode u svim županijama, u suradnji s čak 35 općih bolnica, kliničkih bolnica, kliničkih bolničkih centara i domova zdravlja, te je posebno istaknuo važnost suradnje s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Ministrica zdravstva Irena Hrstić naglasila je da sam naziv programa - preventivni sistematski pregledi - govori o njegovoj sveobuhvatnosti, jer povezuje prevenciju i kontinuirano praćenje zdravstvenog stanja. Istaknula je važnost ranog otkrivanja bolesti, osobito u dobi u kojoj se danas nalazi većina hrvatskih branitelja, kada raste rizik od kroničnih, kardiovaskularnih i onkoloških bolesti. Pozvala je branitelje da se odazovu pregledima i u slučaju da nisu zaprimili službeni poziv.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je da hrvatski branitelji, zbog ratnih napora, stresa i izloženosti pogibeljima, predstavljaju vulnerabilnu populaciju koja zahtijeva posebnu pažnju zdravstvenog sustava. Podsjetio je i da su kardiovaskularne bolesti, dijabetes i karcinomi vodeći uzroci pobola i smrtnosti. Pomoćnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Tomislav Benjak naveo je da analize pokazuju smanjenje smrtnosti branitelja mlađih od 55 godina te produljenje njihova životnog vijeka, što, kako je rekao, potvrđuje opravdanost preventivnih sistematskih pregleda i njihova nastavka.