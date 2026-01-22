Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U Siriji ništa novo

Teroriste Islamske države u zatvorima čuvaju teroristi Al-Qa'ide!

REUTERS
Autor
Hassan Haidar Diab
22.01.2026.
u 14:06

Iznimno je opasno to što je Trump naredio da predsjednik Sirije Al-Sharaa preuzme kontrolu nad zatvorima u kojima se nalazi 10.000 džihadista ISIL-a

Američka odluka da se povuče iz dugogodišnjeg savezništva s Kurdima u Siriji otvorila je jedno od najsloženijih sigurnosnih pitanja nakon poraza tzv. Islamske države. Osim političke izdaje Kurda, koji su godinama bili ključni američki saveznik na terenu, nova strategija Washingtona predstavlja i izravnu prijetnju regionalnoj i međunarodnoj sigurnosti. Kontrolu nad zatvorima i kampovima u kojima se nalaze tisuće pripadnika ISIL-a već su preuzele snage lojalne novom sirijskom predsjedniku Ahmedu Al-Sharau. Upravo je on godinama predvodio Hayat Tahrir al-Sham, organizaciju čiji su se borci rame uz rame borili s istim onim džihadistima koji se danas nalaze iza rešetaka. U tim pritvorskim centrima nalazi se oko 10.000 boraca ISIL-a, od čega više od 6000 stranih državljana, što ovu odluku čini ne samo politički ciničnom nego i sigurnosno krajnje rizičnom.

Ključne riječi
Kurdistan SAD ISIL Sirija

Komentara 1

Pogledaj Sve
OB
obican
14:37 22.01.2026.

Tko s amerima igra taj uvijek p.p.si. Kurde su jenkiji prodali sadamu nakon pustinjske oluje pa je ovaj na njima trenirao bojne otrove. Sada ista situacija, bili ste dobri dok smo vas trebali. Americka polititika je lopovska i prevrtljiva, Sto dalje od njih i od putlera

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!