Teroriste Islamske države u zatvorima čuvaju teroristi Al-Qa'ide!

Američka odluka da se povuče iz dugogodišnjeg savezništva s Kurdima u Siriji otvorila je jedno od najsloženijih sigurnosnih pitanja nakon poraza tzv. Islamske države. Osim političke izdaje Kurda, koji su godinama bili ključni američki saveznik na terenu, nova strategija Washingtona predstavlja i izravnu prijetnju regionalnoj i međunarodnoj sigurnosti. Kontrolu nad zatvorima i kampovima u kojima se nalaze tisuće pripadnika ISIL-a već su preuzele snage lojalne novom sirijskom predsjedniku Ahmedu Al-Sharau. Upravo je on godinama predvodio Hayat Tahrir al-Sham, organizaciju čiji su se borci rame uz rame borili s istim onim džihadistima koji se danas nalaze iza rešetaka. U tim pritvorskim centrima nalazi se oko 10.000 boraca ISIL-a, od čega više od 6000 stranih državljana, što ovu odluku čini ne samo politički ciničnom nego i sigurnosno krajnje rizičnom.