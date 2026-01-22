Američka odluka da se povuče iz dugogodišnjeg savezništva s Kurdima u Siriji otvorila je jedno od najsloženijih sigurnosnih pitanja nakon poraza tzv. Islamske države. Osim političke izdaje Kurda, koji su godinama bili ključni američki saveznik na terenu, nova strategija Washingtona predstavlja i izravnu prijetnju regionalnoj i međunarodnoj sigurnosti. Kontrolu nad zatvorima i kampovima u kojima se nalaze tisuće pripadnika ISIL-a već su preuzele snage lojalne novom sirijskom predsjedniku Ahmedu Al-Sharau. Upravo je on godinama predvodio Hayat Tahrir al-Sham, organizaciju čiji su se borci rame uz rame borili s istim onim džihadistima koji se danas nalaze iza rešetaka. U tim pritvorskim centrima nalazi se oko 10.000 boraca ISIL-a, od čega više od 6000 stranih državljana, što ovu odluku čini ne samo politički ciničnom nego i sigurnosno krajnje rizičnom.
Teroriste Islamske države u zatvorima čuvaju teroristi Al-Qa'ide!
Iznimno je opasno to što je Trump naredio da predsjednik Sirije Al-Sharaa preuzme kontrolu nad zatvorima u kojima se nalazi 10.000 džihadista ISIL-a
Tko s amerima igra taj uvijek p.p.si. Kurde su jenkiji prodali sadamu nakon pustinjske oluje pa je ovaj na njima trenirao bojne otrove. Sada ista situacija, bili ste dobri dok smo vas trebali. Americka polititika je lopovska i prevrtljiva, Sto dalje od njih i od putlera