ZVAO JE POMOĆ

Trumpov sin preko video poziva svjedočio napadu, otkriven transkript poziva policiji: 'Ovo je stvarno hitno, molim vas'

Foto: CNP/AdMedia
Prema policijskim snimkama s mjesta događaja, djevojka je rekla službenicima: "Prijateljica sam Barrona Trumpa, sina Donalda Trumpa"

Barron Trump (19), najmlađi sin Donalda Trumpa, zvao je policiju nakon što je preko video poziva svjedočio napadu na njegovu prijateljicu. Sve se dogodilo u siječnju 2025. godine kada je on bio u SAD-u, a djevojka u Londonu. Kako navodi Daily Mail, sumnja se da je djevojku, zbog ljubomore, napao ruski državljanin Matvei Rumiantsev (22). On je na video pozivu pokazao Barronu njezino lice, zgrabio je za kosu i gurnuo na pod vičući "nisi ništa vrijedna". Tijekom navodnog napada, Rumiantsev je djevojku nazivao "k****m" te je udarao u trbuh dok je ležala na podu, čulo se na sudu u Londonu. 

"Upravo sam dobio poziv od djevojke, znate. Tuku je", rekao je Barron kojemu je trebalo neko vrijeme da shvati kako nazvati hitnu službu u Velikoj Britaniji. Na sudu je puštena snimka njegova razgovora s operaterom hitne službe, tijekom kojeg je otkrio kako djevojku poznaje preko društvenih mreža. "Upoznao sam je na društvenim mrežama. Jako je tuku i poziv je bio prije oko osam minuta, ne znam što se moglo dogoditi do sada", rekao je Trumpov sin u pozivu koji je upućen u 2:23 ujutro 18. siječnja 2025. godine. 

Prema policijskim snimkama s mjesta događaja, djevojka je rekla službenicima: "Prijateljica sam Barrona Trumpa, sina Donalda Trumpa." Jedan od policajaca zatim je rekao kolegi: "Dakle, navodni doušnik iz Amerike vjerojatno je sin Donalda Trumpa.“ Dajući iskaz, djevojka je rekla: "On [Barron Trump] je pomogao spasiti mi život. Taj poziv bio je poput znaka od Boga u tom trenutku.“

Rumiantsev je optužen za silovanje u dva navrata, napad, nanošenje tjelesnih ozljeda i ometanje pravde. Policija je došla u njegov dom u istočnom Londonu u ranim jutarnjim satima 18. siječnja, nakon dva poziva od navodne žrtve i jednog od Barrona. Rus je, kako piše Daily Mail, iz zatvora nazvao prijatelja te mu rekao da djevojci treba predati pismo u kojem je moli da povuče izjavu. Djevojka je to i napravila, no potom je povukla i povlačenje. Policiji je kazala kako je prvotni iskaz bio istinit te da ju je Rumiantsev, bivši MMA-a borac, također seksualno napao u dva navrata. Rumiantsev nije priznao krivnju, a braniteljica je kazala da su iskazi o navodnim napadima "neistiniti i izmišljeni“. Suđenje se nastavlja.

Transkript razgovora Barrona Trumpa s policijom Grada Londona

OPERATER: Policija Grada Londona, kako vam mogu pomoći?

BARRON: Oh, zovem iz SAD-a, uh, upravo sam dobio poziv od djevojke, znate. Tuku je. Adresa je [izbrisano]. Ovo se događalo prije oko osam minuta. Upravo sam shvatio kako nazvati nekoga. Uh, uh, ovo je stvarno hitno.

OPERATER: Kako se zove?

BARRON: Zove se [izbrisano].

OPERATER: Datum rođenja?

BARRON: Ovo je stvarno hitno, molim vas.

OPERATER: Kako je poznajete?

BARRON: Mislim da ti detalji nisu važni, tuku je...

OPERATER: Da, znam, ali moram uzeti informacije od vas, pa kako ste došli do tih informacija?

BARRON: Uh, dobio sam poziv od nje s tipom koji je tuče.

OPERATER: Dobro, kako je poznajete?

BARRON: Ne mislim da ti detalji imaju veze, tuku je, ali dobro, upoznao sam je na društvenim mrežama, ne mislim da to ima veze.

OPERATER: Možete li prestati biti nepristojni i stvarno odgovoriti na moja pitanja. Ako želite pomoći osobi, odgovorit ćete na moja pitanja jasno i precizno, hvala. Dakle, kako je poznajete?

BARRON: Upoznao sam je na društvenim mrežama.

OPERATER: Dobro.

OPERATER: Znate li ime partnera ili osobe koja je tuče?

BARRON: Ne.

OPERATER: Jesu li kod kuće, nisu na ulici?

BARRON: Točno. Jako je tuku i poziv je bio prije oko osam minuta, ne znam što se moglo dogoditi do sada.

OPERATER: Dobro.

BARRON: Ispričavam se što sam bio nepristojan.

Sandra je zloglasni Trumpov ICE protjerao u Hrvatsku, nećete vjerovati zbog čega...
