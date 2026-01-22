Trumpov sin preko video poziva svjedočio napadu, otkriven transkript poziva policiji: 'Ovo je stvarno hitno, molim vas'

Barron Trump (19), najmlađi sin Donalda Trumpa, zvao je policiju nakon što je preko video poziva svjedočio napadu na njegovu prijateljicu. Sve se dogodilo u siječnju 2025. godine kada je on bio u SAD-u, a djevojka u Londonu. Kako navodi Daily Mail, sumnja se da je djevojku, zbog ljubomore, napao ruski državljanin Matvei Rumiantsev (22). On je na video pozivu pokazao Barronu njezino lice, zgrabio je za kosu i gurnuo na pod vičući "nisi ništa vrijedna". Tijekom navodnog napada, Rumiantsev je djevojku nazivao "k****m" te je udarao u trbuh dok je ležala na podu, čulo se na sudu u Londonu.

"Upravo sam dobio poziv od djevojke, znate. Tuku je", rekao je Barron kojemu je trebalo neko vrijeme da shvati kako nazvati hitnu službu u Velikoj Britaniji. Na sudu je puštena snimka njegova razgovora s operaterom hitne službe, tijekom kojeg je otkrio kako djevojku poznaje preko društvenih mreža. "Upoznao sam je na društvenim mrežama. Jako je tuku i poziv je bio prije oko osam minuta, ne znam što se moglo dogoditi do sada", rekao je Trumpov sin u pozivu koji je upućen u 2:23 ujutro 18. siječnja 2025. godine.

Prema policijskim snimkama s mjesta događaja, djevojka je rekla službenicima: "Prijateljica sam Barrona Trumpa, sina Donalda Trumpa." Jedan od policajaca zatim je rekao kolegi: "Dakle, navodni doušnik iz Amerike vjerojatno je sin Donalda Trumpa.“ Dajući iskaz, djevojka je rekla: "On [Barron Trump] je pomogao spasiti mi život. Taj poziv bio je poput znaka od Boga u tom trenutku.“

Rumiantsev je optužen za silovanje u dva navrata, napad, nanošenje tjelesnih ozljeda i ometanje pravde. Policija je došla u njegov dom u istočnom Londonu u ranim jutarnjim satima 18. siječnja, nakon dva poziva od navodne žrtve i jednog od Barrona. Rus je, kako piše Daily Mail, iz zatvora nazvao prijatelja te mu rekao da djevojci treba predati pismo u kojem je moli da povuče izjavu. Djevojka je to i napravila, no potom je povukla i povlačenje. Policiji je kazala kako je prvotni iskaz bio istinit te da ju je Rumiantsev, bivši MMA-a borac, također seksualno napao u dva navrata. Rumiantsev nije priznao krivnju, a braniteljica je kazala da su iskazi o navodnim napadima "neistiniti i izmišljeni“. Suđenje se nastavlja.

Transkript razgovora Barrona Trumpa s policijom Grada Londona

OPERATER: Policija Grada Londona, kako vam mogu pomoći?

BARRON: Oh, zovem iz SAD-a, uh, upravo sam dobio poziv od djevojke, znate. Tuku je. Adresa je [izbrisano]. Ovo se događalo prije oko osam minuta. Upravo sam shvatio kako nazvati nekoga. Uh, uh, ovo je stvarno hitno.

OPERATER: Kako se zove?

BARRON: Zove se [izbrisano].

OPERATER: Datum rođenja?

BARRON: Ovo je stvarno hitno, molim vas.

OPERATER: Kako je poznajete?

BARRON: Mislim da ti detalji nisu važni, tuku je...

OPERATER: Da, znam, ali moram uzeti informacije od vas, pa kako ste došli do tih informacija?

BARRON: Uh, dobio sam poziv od nje s tipom koji je tuče.

OPERATER: Dobro, kako je poznajete?

BARRON: Ne mislim da ti detalji imaju veze, tuku je, ali dobro, upoznao sam je na društvenim mrežama, ne mislim da to ima veze.

OPERATER: Možete li prestati biti nepristojni i stvarno odgovoriti na moja pitanja. Ako želite pomoći osobi, odgovorit ćete na moja pitanja jasno i precizno, hvala. Dakle, kako je poznajete?

BARRON: Upoznao sam je na društvenim mrežama.

OPERATER: Dobro.

OPERATER: Znate li ime partnera ili osobe koja je tuče?

BARRON: Ne.

OPERATER: Jesu li kod kuće, nisu na ulici?

BARRON: Točno. Jako je tuku i poziv je bio prije oko osam minuta, ne znam što se moglo dogoditi do sada.

OPERATER: Dobro.

BARRON: Ispričavam se što sam bio nepristojan.