NESREĆA

Treća teška željeznička nesreća u Španjolskoj u četiri dana. Što se događa?

VL
Autor
Branka Vojnović/Hina
22.01.2026.
u 13:48

"Pozvat ćemo na opći štrajk u cijelom sektoru kako bi se zajamčila sigurnost i povjerenje u mrežu željeznica", priopćio je SEMAF ne navodeći točan datum štrajka.

Prigradski vlak zabio se u građevinsku dizalicu na jugoistoku Španjolske, pri čemu je neutvrđen broj osoba lakše ozlijeđen, priopćile su u četvrtak regionalne hitne službe. "Vlak nije prevrnut niti iskočio iz tračnica", rekao je glasnogovornik hitnih službi u jugoistočnoj regiji Murcia za Reuters. Nesreća se dogodila u blizini Cartagene u Murciji.

U nedjelju, u smrtonosnom sudaru brzog vlaka u južnoj regiji Andaluziji poginulo je najmanje 43 ljudi. Druge dvije nesreće dogodile su se u Kataloniji u utorak. U jednoj od njih poginuo je strojovođa, a 37 ljudi je ozlijeđeno. Španjolski željeznički operater Adif izjavio je za X da je promet na toj pruzi prekinut zbog "upada dizalice koja ne pripada željezničkoj tvrtki u kolosijek infrastrukture", bez daljnjih detalja. Španjolski sindikat strojovođa (SEMAF) najavio je u srijedu opći štrajk u željezničkom prometu u Španjolskoj. "Pozvat ćemo na opći štrajk u cijelom sektoru kako bi se zajamčila sigurnost i povjerenje u mrežu željeznica", priopćio je SEMAF ne navodeći točan datum štrajka.

