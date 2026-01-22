Treća teška željeznička nesreća u Španjolskoj u četiri dana. Što se događa?

Prigradski vlak zabio se u građevinsku dizalicu na jugoistoku Španjolske, pri čemu je neutvrđen broj osoba lakše ozlijeđen, priopćile su u četvrtak regionalne hitne službe. "Vlak nije prevrnut niti iskočio iz tračnica", rekao je glasnogovornik hitnih službi u jugoistočnoj regiji Murcia za Reuters. Nesreća se dogodila u blizini Cartagene u Murciji.

U nedjelju, u smrtonosnom sudaru brzog vlaka u južnoj regiji Andaluziji poginulo je najmanje 43 ljudi. Druge dvije nesreće dogodile su se u Kataloniji u utorak. U jednoj od njih poginuo je strojovođa, a 37 ljudi je ozlijeđeno. Španjolski željeznički operater Adif izjavio je za X da je promet na toj pruzi prekinut zbog "upada dizalice koja ne pripada željezničkoj tvrtki u kolosijek infrastrukture", bez daljnjih detalja. Španjolski sindikat strojovođa (SEMAF) najavio je u srijedu opći štrajk u željezničkom prometu u Španjolskoj. "Pozvat ćemo na opći štrajk u cijelom sektoru kako bi se zajamčila sigurnost i povjerenje u mrežu željeznica", priopćio je SEMAF ne navodeći točan datum štrajka.

🔴 ÚLTIMA HORA ( Actualización): Un herido leve en un tren de pasajeros de vía estrecha tras golpear una grúa un vagón en Alumbres @DelegGobMurcia

La línea de ferrocarril es la de FEVE que une Cartagena con Los Nietos y el siniestro se ha producido por causas desconocidas

En el… pic.twitter.com/i8nVOqqhZv — Onda Regional (@ORMurcia) January 22, 2026