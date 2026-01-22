Naši Portali
PLAN NOVE GAZE

Prvi put predstavljena Trumpova 'Gaza rivijera' - na krvavim temeljima futuristički neboderi, hoteli i vile. Pogledajte

Reuters/Pixsell, screenshot
Autor
Sandra Veljković
22.01.2026.
u 14:31

Trumpov zet Kushner naglasio je razvoj obalnog turizma, međunarodnih investicija te izgradnju novih stambenih i poslovnih četvrti na području koje je sravnjeno sa zemljom

Ruski predsjednik Vladimir Putin ponudio je milijardu dolara ruskih sredstava za sudjelovanje u inicijativi američkog predsjednika Donalda Trumpa, nazvanoj Odbor za mir, dok je Jared Kushner, Trumpov zet i savjetnik, pred okupljenim državnicima na predstavljanju inicijative u Davosu prikazao planove za potpunu preobrazbu Pojasa Gaze pod nazivom "Nova Gaza".
Svečanos je Trump tako danas službeno pokrenuo novo međunarodno tijelo te najavio je da bi Odbor mogao djelovati u suradnji s Ujedinjenim narodima, a ceremoniju je zaključio izjavom da je "u srcu trgovac nekretninama". Na svečanosti su sudjelovali čelnici i visoki predstavnici 19 država iz Europe, Bliskog istoka, Azije i Latinske Amerike. Uz Trumpa su sjedili argentinski predsjednik Javier Milei i mađarski premijer Viktor Orbán, a među sudionicima su bili i predstavnici Armenije, Azerbajdžana, Bahreina, Bugarske, Indonezije, Jordana, Kazahstana, Kosova, Mongolije, Maroka, Pakistana, Paragvaja, Katara, Saudijske Arabije, Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Uzbekistana
Putin je bio nazočan kroz gestu - predviđeni ruski doprinos veže se uz rusku državnu imovinu zamrznutu u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema ranijem dokumentu,  struktura Odbora predviđa obnovljive trogodišnje mandate za članice, dok bi države koje osiguraju milijardu dolara dobile stalno mjesto u tijelu. O korištenju zamrznutih sredstava i ruskom sudjelovanju najavljeni su razgovori s Trumpovom administracijom.
No središnji vizualni dio ceremonije bila je prezentacija koju je održao Kushner koji je prikazao slajdove "Nove Gaze", s renderiranim prikazima futurističkih obalnih nebodera, luksuznih hotelskih kompleksa i gusto izgrađenih urbanih zona na prostoru današnjeg Pojasa Gaze.

Naglasio je razvoj obalnog turizma, međunarodnih investicija te izgradnju novih stambenih i poslovnih četvrti. Jedan od ključnih slajdova sadržavao je plan od 20 točaka, koji prema predstavljanju obuhvaća sigurnosnu stabilizaciju, obnovu infrastrukture, gospodarski razvoj, otvaranje radnih mjesta i integraciju Gaze u regionalne i globalne tokove kapitala. No detalji o budućem političkom statusu teritorija, modelu upravljanja niti vremenskom okviru provedbe nisu ni - spomenuti.
Ključne riječi
rivijera Donalda Trump Gaza Jared Kushner

NA
NANO
15:00 22.01.2026.

Volio bi vidjeti da Trumpovo imanje netko poruši i otme i tamo gradi što želi na tom Trunpovom imanju.

Avatar Scuderia
Scuderia
14:46 22.01.2026.

Ali to je Gaza za Izraelce, ne za Palestince.

LE
LetItBe
14:49 22.01.2026.

Kada se priča o krvavim temeljima, pada mi na pamet jedna druga država, puno krvavija.

