Veliki skandal dogodio se na skijanju: 'Mlada plavuša mi je prišla i rekla: Volim tvog muža. Voliš li ga i ti?'

Privatni život američkog predsjednika Donalda Trumpa puni naslovnice tabloida, a njegova tri braka obilježena romansom, aferama, raskošnim vjenčanjima i burnim razvodima postala su dio njegovog javnog imidža koliko i poslovni uspjesi ili politička karijera. Donald Trump upoznao je Ivanu Zelníčkovu, Čehinju koja je živjela u Kanadi, 1976. godine u New Yorku. Ivana je tada radila kao manekenka i instruktorica skijanja. Prema njezinim memoarima Raising Trump, Donald joj je prišao tijekom večere s grupom manekena, osigurao najbolji stol i ponašao se kao savršeni gospodin. "Vodili smo pristojne neobavezne razgovore, bez ikakvih smiješnih stvari", napisala je Ivana. Donald ju je osvojio raskošnim gestama, 100 ruža, večere, telefonski pozivi svaki drugi dan i iznenađenje na modnoj pisti u Kanadi. Na Staru godinu u Aspenu rekao joj je: "Ako se ne udaš za mene, uništit ćeš si život". Par se vjenčao samo tri mjeseca kasnije, 9. travnja 1977. Dobili su troje djece, Donalda Jr., Ivanku i Erica (1984.). Ivana je postala ključna figura u Trump Organization, potpredsjednica uređenja interijera Grand Hyatta, ključna u izgradnji Trump Towera i predsjednica hotela Plaza.

Brak je završio 1989. nakon Trumpove afere s Marlom Maples. Napeta veza Ivane i Marle datira iz 80-ih, kada je Trump bio oženjen Ivanom i prvi put upoznao Maples, a njih dvoje su započeli vrlo medijski poznatu aferu. U svojim memoarima " Raising Trump ", Ivana je raspravljala o svojoj vezi s Maples, uključujući i žustru razmjenu koja se dogodila tijekom skijanja u Aspenu. "Ova mlada plavuša mi je prišla niotkuda i rekla 'Ja sam Marla i volim tvog muža. Voliš li ga i ti?'", napisala je Ivana. "Rekla sam 'Gubi se. Volim svog muža.' Nije bilo damski, ali bila sam u šoku." Trump je također govorio o nevjeri i tom konkretnom susretu. "Nije bilo vike, ali očito se moglo vidjeti da je bilo nekog trenja", rekao je Trump u intervjuu iz 1994. godine.

Incident se pokazao kobnim za njihov brak. U istom intervjuu, Trump je izrazio neku vrstu žaljenja zbog afere, hvaleći Ivanu i život koji su njih dvoje imali. "Moguće je da bi se to možda još uvijek nastavilo“, rekao je o svojoj vezi s Ivanom i aferi s Maples. "Moj život je bio tako sjajan na toliko mnogo načina... prekrasna djevojka, prekrasna supruga, prekrasno sve", kazao je tada.

Ivana je podnijela zahtjev za razvod u ožujku 1990. Nakon burne sudske bitke (osporavala je bračni ugovor ograničen na 25 milijuna dolara), razveli su se 1992. Unatoč skandalu, ostali su prijatelji. Ivana je umrla 14. srpnja 2022. u 73. godini; Trump ju je opisao kao „divnu, lijepu i nevjerojatnu ženu“.

Trump je upoznao Marlou Maples 1985. na teniskom meču, dok je još bio oženjen s Ivanom. Veza je postala javna 1989., a kulminirala sukobom u Aspenu. Maples je kasnije rekla: "Na svakom koraku sam se molila: 'Bože, molim te, budi u ovome. Ne želim biti dio razbijanja bilo čega'“

Nakon razvoda s Ivanom, Maples je ostala trudna i 13. listopada 1993. rodila kćer Tiffany. Par se vjenčao 20. prosinca 1993. u hotelu Plaza, ceremoniji s 1000 gostiju, haljinom Caroline Herrera i tijarom vrijednom 2 milijuna dolara. Brak je trajao samo tri godine. Razveli su se 1997., a razvod je trajao do 1999. Maples je dobila oko 2 milijuna dolara (plus milijun za kuću) Kasnije je rekla: "Smijem se kad ljudi misle da sam otišla s bogatstvom.“ Danas su u prijateljskim odnosima.

Trump je upoznao Melaniju Knauss (rođenu u Sloveniji) na zabavi u New Yorku. Melania je odbila dati broj jer je došao s drugom ženom, ali Donald ju je osvojio. Hodali su nekoliko godina, s prekidima. Donald ju je zaprosio na Met Gali 2004., a vjenčali su se 22. siječnja 2005. u crkvi Bethesda-by-the-Sea na Floridi. Prijem je bio u Mar-a-Lagu, 20. ožujka 2006. rodio im se sin Barron.

Melania je podržavala Donalda tijekom predsjedničke kampanje 2016., postala prva dama 2017. Ostala je diskretna, fokusirana na Barrona i vlastite poslove. Tijekom Trumpovog prvog mandata suočila se s kontroverzama, uključujući navodne afere supruga (Stormy Daniels i Karen McDougal), o kojima nije javno komentirala. Nakon odlaska iz Bijele kuće 2021., Melania se vratila u Mar-a-Lago, izbjegavajući javnost. U kampanji 2024. pojavila se rijetko – na Nacionalnoj konvenciji Republikanaca u srpnju i nekoliko puta u znak podrške. Sada, s povratkom u Bijelu kuću, dijeli vrijeme između Washingtona, New Yorka i Floride, piše People.