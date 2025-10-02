Svečano otvoren STOP SHOP Nova Gradiška

U Novoj Gradiški danas je svečano otvoren STOP SHOP maloprodajni park, novo shopping odredište koje svojim raznolikim asortimanom domaćih i međunarodnih brendova donosi suvremeno iskustvo kupovine svim generacijama. Riječ je o ukupno devetnaestom maloprodajnom parku ovog brenda u Hrvatskoj, što potvrđuje uspješnost ovog koncepta na nacionalnoj razini. Svečanom otvorenju novog trgovačkog odredišta prisustvovali su Vinko Grgić, gradonačelnik Nove Gradiške i Joško Piteša, Country Manager Operations za Hrvatsku, kao i predstavnici zakupaca novogradiškog STOP SHOP-a, zajedno s kupcima i prvim posjetiteljima. Službeni dio otvorenja dodatno je obogatio nastup Mažoretkinja Grada Nove Gradiške, a ostatak programa bio je ispunjen zabavnim aktivnostima za sve generacije.

„Otvorenjem STOP SHOP-a u Novoj Gradiški nismo dobili samo novo mjesto za kupovinu, nego i novo mjesto okupljanja i susreta u našem gradu. Slavonija posljednjih godina pokazuje koliko ovakav suvremeni koncept maloprodajnih parkova odgovara životnom ritmu manjih i srednje velikih gradova. Posebno mi je drago što se Nova Gradiška pridružila slavonskim gradovima poput Osijeka, Vinkovaca, Đakova i Našica, gdje su ovakvi maloprodajni parkovi već postali omiljena mjesta kupovine i okupljanja. Ova investicija potvrđuje da naš grad ima snagu i privlačnost za velika ulaganja, a to znači nova radna mjesta, jačanje gospodarstva i stvaranje boljih uvjeta za život. Uvjeren sam da će STOP SHOP Nova Gradiška brzo postati nezaobilazno odredište ne samo našim sugrađanima, nego i posjetiteljima iz cijele Brodsko-posavske županije“, izjavio je Vinko Grgić, gradonačelnik Nove Gradiške.

Joško Piteša, Vinko Grgić, Mario Biljan Foto: STOP SHOP

Po uzoru na dosadašnje STOP SHOP maloprodajne parkove u Hrvatskoj, STOP SHOP Nova Gradiška prostire se na 8.133 m2 te kupcima nudi prostrani parking s čak 457 parkirnih mjesta. Novootvorena shopping destinacija nalazi se u Ulici kralja Petra Svačića 3, a stanovnicima Nove Gradiške i okolice nudi široku ponudu novootvorenih lokala, među kojima su: Deichmann, ZOOCITY, KiK, Optika Anda, JYSK, Sport Vision, TEDi, Vacom, Eurospin, Sinsay, Mana Moda, dm-drogerie markt i caffe bar Arius.

Foto: STOP SHOP

„Velika nam je čast otvoriti STOP SHOP retail park u Novoj Gradiški i time dodatno proširiti našu mrežu koja sada broji 19 lokacija u Hrvatskoj. Naša misija je uvijek ista, biti blizu ljudi i zajednica u kojima djelujemo, slušati njihove potrebe i stvarati prostore koji im olakšavaju svakodnevicu. Slavonija je regija u kojoj se jasno vidi koliko ovakav koncept odgovara životnom ritmu ljudi. Stanovnici žele praktičan i pregledan prostor, lako dostupan, s dovoljno parkirnih mjesta, ali i s bogatom ponudom domaćih i međunarodnih brendova. Upravo to donosi STOP SHOP Nova Gradiška, jednostavnost, raznolikost i ugodno iskustvo kupovine za cijelu obitelj. Uvjeren sam da će ova lokacija, baš kao i druge STOP SHOP destinacije u Hrvatskoj, brzo pronaći svoje mjesto u srcima građana i postati nezaobilazna destinacija cijele regije“, izjavio je Joško Piteša, Country Manager Operations za Hrvatsku.

Foto: STOP SHOP

STOP SHOP Nova Gradiška devetnaesti je u nizu maloprodajnih parkova ovog međunarodnog brenda u Hrvatskoj. Uz već postojeće lokacije diljem zemlje u Osijeku, Našicama, Valpovu, Ludbregu, Kaštel Sućurcu, Velikoj Gorici, Gospiću, Daruvaru, Vinkovcima, Labinu, Pazinu, Čakovcu, Đakovu, Vukovaru, Dugom Selu, Virovitici, Krapini i Ivancu.

Inače, riječ je prepoznatljivom brendu maloprodajnih parkova koji predstavljaju alternativu trgovačkim centrima u većim gradovima, koji su zbog svoje arhitekture često prenatrpani. Ovi maloprodajni parkovi uključuju prepoznatljive i praktične domaće i međunarodne brendove, a fokusirani su na manje srednje velike gradove.

Foto: STOP SHOP

Otvorenje STOP SHOP-a Nova Gradiška obilježeno je zabavnim programom, nastupom Mažoretkinja Grada Nove Gradiške, aktivnostima za djecu, kao i brojnim pogodnostima za sve posjetitelje. Od 18 sati posjetitelji će moći uživati u mađioničarskoj predstavi, dok se vrhunac večeri očekuje u 19 sati, kada će na pozornici u sklopu retail parka STOP SHOP Nove Gradiške nastupiti popularna pjevačica Minea, koja će održati besplatni koncert za sve prisutne te dodatno uveličati ovaj posebni dan.