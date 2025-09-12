Sušanj neće u pritvor jer je priznao, Cug se sumnjiči za mito od 10.000 eura

Osumnjičeno ih je 17, na zagrebački Županijski sud ih je dovedeno 14 jer USKOK traži da im se odredi istražni zatvor, dok za jednog traže mjeru opreza, kojom mu se zabranjuje obavljanje poslovne djelatnosti. Taj jedan je Darko Sušanj, voditelj Sektora komercijalnih poslova u direkciji Hrvatskih šuma, koji je po neslužbenim informacijama, priznao da je primio mito. Kako je priznao, USKOK očito smatra da nema potrebe da ide u istražni zatvor, a zabranom obavljanja djelatnosti spriječit će ga se da ponovi djelo. USKOK je pokrenuo istragu protiv poduzetnika Maria Jankovića, Sušnja i ostalih zbog primanja i davanja mita. Janković je osumnjičen i u kraku koji se bavi poreznom prevarom od oko 800.000 eura te pranjem novca, ali i u istrazi subvencijske prevare koju istražuje Ured europskog javnog tužitelja (EPPO).

Osim njega i Sušnja, zbog mita su sada još osumnjičeni Ivan Cug, voditelj Uprave šuma podružnice Bjelovar (UPŠ), Dalibor Bakran, voditelj Komercijalnog odjela UŠP Bjelovar, Slaven Šarić, upravitelj Šumarije Vrbovec UŠP Bjelovar, Mladen Greidl, upravitelj Šumarije Garešnica UŠP Bjelovar, revirnici Igor Bedeković i Dražen Volf te šumarski tehničari Božidar Šuvak, Denis Janot, Toni Marušić, Stevo Lalić, Mirjana Lončarić-Bartula, Libor Malina, Samir Šopalović, Alen Kovačević i Valentin Šabarić.

USKOK sumnjiči Jankovića da je od ožujka 2024. do 10. rujna 2025. na području Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije, prilikom realizacije otkupa trupaca za potrebe većeg broja trgovačkih društava i obrta u kojima je vodio poslovanje ili za koje je posredovao pri kupnji, sa zaposlenicima Hrvatskih šuma dogovorio da će oni za novčanu nagradu pogodovati tim tvrtkama. Radilo se o tvrtkama ATLAS MR i Jasen u kojima je Janković vodio poslovanje i bio odgovorna osoba, ali i tvrtkama Herc trade, Drvna industrija Zelina, Interijeri Sabljo, Slavonija drvna industrija, i obrtu Stolarija Vever s kojima je poslovno i interesno povezan.

USKOK navodi da su Hrvatske šume imale zaključene okvirne i godišnje ugovore o kupoprodaji trupaca za 2024. i 2025, te da je dogovor Jankovića sa Sušnjom i ostalima značio da će oni zapravo udovoljavati Jankovićevim zahtjevima neovisno o potrebama tržišta i drugih ugovornih kupaca. Time su Sušanj i ostali, sumnja USKOK, Jankoviću omogućili prioritet kod isporuke drva sukladno dinamici koja je njemu odgovarala. Sušanj se sumnjiči da je bez obzira na ranije planiranu i ugovorenu dinamiku, količinu i potrebe kvartalne podjele kvota drvnih sortimenata ugovornim kupcima, tvrtkama za koje je Janković bio zainteresiran osigurao tražene količine drva. Osim toga vodio je brigu da drvo bude isporučeno te je kontaktirao podređene da bi vidio je li sve prošlo u redu, a za svoj "trud", dobio je, USKOK navodi, 15.000 eura mita od Jankovića.

Cuga se sumnjiči da je od Jankovića primio 10.000 eura mita, kako bi osigurao da podružnice Hrvatskih šuma i na drugim područjima isporuče Jankoviću što je tražio, dok se Bakran sumnjiči da je za otvaranje naloga na kojima se navodilo da se tvrtkama za koje je Janković zainteresiran treba isporučiti drvo, dobio 50.000 eura mita. Šarića se sumnjiči da je Jankoviću osiguravao isporuku drva, da je za njega izdvajao i čuvao kvalitetne trupce, za što je dobio, tvrdi USKOK, 500 eura mita te je prihvatio Jankovićevu ponudu da mu besplatno izvede građevinske radove i opremi objekt u njegovom vlasništvu, a vrijednost svega toga bila je 5000 eura.

Nadalje, Bedeković se sumnjiči da je za 5000 eura mita osim osiguravanja isporuke drva Jankoviću, za njega čuvao i izdvajao kvalitetnije trupce te umanjivao kakvoću drva, a time i njegovu vrijednost. Lončarić-Bartula se sumnjiči da je od Jankovića primila najmanje 6.600 eura kako bi mu osigurala odabir kvalitetnijih stupaca te mu prepustila trupce vrijedne 6360 eura, dok se Kovačić sumnjiči da je od Jankovića primio 5600 eura mita kako bi mu omogućio povlaštenu isporuku drva te umanjivanje kakvoće, a time i vrijednosti drva. Što se tiče preostalih osumnjičenika, USKOK sumnja da su oni u više navrata od Jankovića primali mito u iznosima od 200 do 800 eura.