KORUPCIJA I POREZNE PREVARE

Doznajemo detalje nove velike akcije uhićenja USKOK-a i policije: Uključen je i EPPO, procurila i neka imena

Zagreb: Počela ispitivanja privedenih u novoj akciji USKOK-a
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
10.09.2025.
u 11:56

Zbog sumnje u korupciju je uhićeno 16 osoba, a zbog sumnje na pranje novca i prevare s PDV-om njih četiri

Ranom zorom, istražitelji su pokucali na vrata 20-ak osoba na području Zagreba, Vrbovca, Bjelovara i Draganića, a riječ je o akciji koja se provodi po nalogu USKOK-a. Oni su priopćili da su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje koje se provode nad više osoba koje se sumnjiči za da su počinile porezna kaznena djela i pranje novca u sastavu zločinačkog udruženja. Osim tih djela, na području Zagreba, Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske te Virovitičko-podravske županije uhićeno je više osoba koje se sumnjiče za koruptivna kaznena djela.

Prema neslužbenim informacijama, riječ je o dvije akcije, koje povezuje jedna osoba. Zbog sumnje u korupciju je uhićeno 16 osoba, a zbog sumnje na pranje novca i prevare s PDV-om njih četiri. Osim njih još su osumnjičene i neke tvrtke, a sve je, po neslužbenim informacijama povezano s Hrvatskim šumama, odnosno njihovim lokalnim podružnicama i šumarijama. Tijekom dana kod uhićenih i osumnjičenih osoba bit će obavljene pretrage nakon čega će osumnjičenici biti dovedeni u USKOK na ispitivanje. 

Po neslužbenim informacijama među osumnjičenima su Ivan Cug, voditelj Uprave šuma podružnice Bjelovar te Darko Sušanj, šef komercijale iz Direkcije Hrvatskih šuma. Za davanje mita sumnjiči se poduzetnik Mario Janković, vlasnik tvrtke Atlas MR.

Riječ je o višemjesečnoj akciji koja se provodila od ožujka 2024.  Istražitelji sumnjaju da su pojedinci iz Hrvatskih šuma pogodovali kupcima drvene građe a sumnja se da su to radili mimo gospodarskog interesa Hrvatskih šuma.

Sumnja se da je pojedinim kupcima omogućeno da probiru trupce bolje kvalitete kad god hoće a to se činilo mimo okvirnih sporazume kojim Hrvatske šume reguliraju tu problematiku. Isti tako sumnja se i da su kupcima s kojima se tako poslovali omogućeno da ulažu reklamacije koje su im prihvaćane. Za uzvrat su, kako se sumnja, kupci davali mito od nekoliko stotina pa do nekoliko tisuća eura.

Uskokova akcija ima dio i koji radi EPPO. Njihov se dio odnosi na subvencijsku prevaru. Neslužbeno, među EPPO-ovim osumnjičenicima je Mario Janković.

Avatar grbadeva
grbadeva
12:11 10.09.2025.

Vrijedan čovjek taj Turudić. Čestitam.

Avatar Prava Hrvatina
Prava Hrvatina
12:25 10.09.2025.

Korupcija i porezne prevare? Jao Bogeca, ponovno če sukladno naturi i moralnoj staturi nastradati pravi hrvati kao svoji na svome od strane svojih.

TA
takoje
12:52 10.09.2025.

sada će lijevi opet kmečati da je to upereno protiv njih ...

