Svjedok tvrdi da je izvlačio Banožića iz terenca: Tog vozača kamiona tamo nije bilo, nisam ga vidio

Svjedočenjem Biljane i Marija Skokića na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću kojeg se tereti za izazivanje prometne nesreće u kojoj je 11. studenoga 2023. godine poginuo Goran Šarić.

Na početku rasprave odvjetnica Marijana Tomić zatražila je snimatelje televizijskih kuća da ne snimaju sudske spise, kao niti njezine materijale. Ponovila je i kako obrana nikad nije dobila uvid u cijeli sudski spis te da su nakon posljednje rasprave dobili na uvid potpuno iste fotografije koje se već nalaze u spisu.

- Nije mi jasno da nakon dvije i pol godine ne možemo dobiti na uvid fotografije, ovo je nepoštovanje suda, ovo što je policija napravila je smiješno. Ako je naloženo da se dostave sve fotografije, onda policija treba to i učiniti. U spisu postoji nekoliko stotina fotografija, to je i tužiteljica rekla, no mi smo dobili na uvid samo 54 fotografije. Policija ne dostavlja potpunu dokumentaciju, prije nego spis ode na vještačenje, moramo dobiti na uvid sve fotografije. Kolegica Obrovac je rekla da je u konkretnom slučaju izrađeno nekoliko stotina fotografija, gdje su te fotografije i zašto ih obrana ne može dobiti meni to nije jasno - kazala je odvjetnica Tomić.

Prva je svjedočila Biljana Skokić.

- Tog jutra smo vozili kći u Vinkovce gdje je ona sa školom putovala za Zagreb. Trebali smo biti na parkiralištu Bosinog parkirališta 10 do 6 jer je u 6 bio polazak za Zagreb. Prva dva autobusa su otišla na vrijeme, a autobus kojim je išla kćer je kasnio jer se nekoga čekalo. Krenuli smo prema obilaznici kod Pevexa, tada nije bio kružni tok nego semafor. Išli smo obilaznicom prema kružnom toku, u kružnom toku je ušao bus s našom kćeri, iza busa je išao terenac pa mi. Na izlasku iz kružnog toka sam suprugu rekla može li malo ubrzati, on mi je rekao da ne može jer je vani bila velika magla. U jednom trenutku čujem supruga gdje viče 'Bilja, prometna je'. Tu smo se automatski zaustavili. Suprug je odmah izašao iz auta i krenuo prema prometnoj nesreći. Ja sam izašla iz auta, osjetila sam nalet da je nešto veliko samo prošlo, kao vjetar. Suprug mi je vikao da zovem Hitnu, ja sam uzela mobitel i zvala 112. Kada su se javili rekla sam da se dogodila prometna na izlazu iz Vinkovaca prema Kunjevcima. Pitali su me gdje i kada i ja sam im rekla da ću im dati supruga koji će im bolje objasniti. Onda su došla dva policajca koji su supruga pitali 'Kolega, što se dogodilo', na što je on rekao da nije kolega nego da je slučajno stao. Drugi policajac je rekao da uđem u auto i da blicam. Ja sam ušla u auto, dok sam blicala, pokušavala sam vidjeti gdje je suprug i što on radi, samo sam pratila očima što on radi i mogu li ga čuti. Poslije toga sam čula da je netko rekao 'Ovaj je mrtav' i 'Ovdje nam nitko živ'. Nakon toga sam čula supruga da je vikao 'Halo, ovdje je netko živ'. Onda sam čula užasne krike, bili su jako strašni, dugo sam ih pamtila. Pored policajaca bilo je još ljudi, jesu li to prolaznici ili policija, ne mogu sa sigurnošću reći. Ne znam od koga je bio taj strašan krik. Čule su se potom i sirene. Vidjela sam supruga kako ide prema našem autu, ja sam izašla iz auta i suprug je tad pitao policajce 'trebamo li im još što', a oni su odgovorili da smo slobodni. Ponovio je pitanje, no oni su rekli da smo slobodni i 'hvala lijepo, doviđenja'. Sjeli smo u auto, idemo kući i pričali smo o nesreći. U jednom trenutku suprug je komentirao kako od nas nitko nije uzeo niti jedan podatak na što sam ja rekla da valjda oni znaju svoj posao. Tek kada smo došli kući, saznali smo o kome se radi - ispričala je Biljana Skokić.

Na upit braniteljice je li terenac kojeg su ranije vidjeli u kružnom toku isti terenac koji je sudjelovao u prometnoj nesreći na što je ona odgovorila kako ne zna jer je bila velika magla.

- Nisam vidjela bilo kakvo pretjecanje, nisam vidjela niti kamion ispred terenca i autobusa - odgovorila je na pitanje braniteljice Tomić. Kazala je i kako ne zna gdje su točno stali kada su se zaustavili nakon prometne nesreće.

- Pratili smo suđenje, svjesni smo što se dogodilo jer smo prvi bili tamo. Onda se pojavio nekakav čovjek koji je jedini svjedok prometne nesreće. Vidjeli smo da to nije to, mi smo se javili Mariju Banožiću i stupili u kontakt s njim - rekla je Skokić.

- Na mjestu događaja bili smo moj suprug, ja i dva prometna policajca. Čovjeka kojeg smo vidjeli na televiziji nismo vidjeli na mjestu prometne nesreće. On nije pružao nikakvu pomoć niti je bilo koga izvlačio - kazala je Biljana Skokić komentirajući svjedočenje Mirka Đalića koji je tvrdio da je prvi bio na mjestu nesreće.

- Otkad smo se javili, mi smo doživjeli veliki stres. Ja imam šestero djece, oni su doživjeli velike uvrede u školi. Optuženi niti njegova bivša braniteljica nisu tražili da svjedočim na ovakav način - kazala je Biljana Skokić.

Na pitanje tužiteljice kazala je kako nisu vidjeli samu prometnu nesreću. - Magla je bila velika, vozili smo pod kratkim svjetlima. Ne znam sa sigurnošću kolika je bila vodljivost. 112 sam nazvala u 6.13 sati. Kad smo izašli iz vozila nije bilo ljudi - rekla je svjedokinja. Tužiteljica Obrovac je upitala svjedokinju je li zaposlena i gdje radi te kolika su joj primanja, na što se pobunila braniteljica Tomić rekavši da ta pitanja nemaju veze s postupkom.

- Radim za minimalac, imam dječji doplatak i primam inkluzivni dodatak za bolesno dijete - kazala je.

- Mi smo se javili gospodinu Banožiću da mu samo kažemo što se uistinu dogodilo i da mu kažemo da smo mi bili tamo prvi. Razgovarali smo s njim putem telefona. S bivšom odvjetnicom optuženog smo komunicirali, vidjeli smo se jednom - rekla je Skokić. Na pitanje punomoćnika obitelji odgovorila je kako je prometnu nesreću vidjela na lijevoj strani prometne trake iz smjera Vinkovaca prema Županji.

Nakon Biljane, svjedočio je njezin suprug Mario Skokić. I on je ponovio kako su vozili kćer u Vinkovce jer je išla sa školom u Zagreb na Lidrano.

- Vozili smo za autobusom do kružnog toka, bus se na kružnom odvojio desno, a u tom trenutku prošao je terenac za kojim smo mi krenuli. Bio je tamnije boje. Krenuli smo voziti, supruga je govorila da stignemo autobus da maše kćeri, no ja sam je upozorio da ne mogu voziti brže jer je magla. Kratko je prošlo dok sam joj objašnjavao, vozio sam polako, 40-50 km na sat, nije se ni mogli brže voziti. Onda sam supruzi rekao da se dogodila prometna. Stao sam sastrane, izašao iz vozila i otišao preko. U kombiju sam vidio čovjeka pognute glave, imao je nešto plavo na sebi, bočnog stakla nije bilo. Krenuo sam prema autu, u tom trenutku je nešto veliko prošlo. Otišao sam do supruge i rekao da zove hitnu, no ona se nešto 'uzmuvala' pa je dala telefon. Objasnio sam na 112 da je došlo do prometne i kad sam završio razgovor i vidio sam da iz pravca Županje dolaze dva policajca. Jedan mi je rekao 'Halo, kolega, što se dogodilo' na što sam mu ja rekao da nisam kolega već da sam slučajno stao. Policajac je imao svjetiljku, posvijetlio je prema kombiju i rekao da je 'ovaj mrtav', a onda se okrenuo prema terencu i rekao 'ni ovdje nema nitko živ'. Mislim da su policajci došli civilnim autom, a nakon provjere pješke su krenuli prema Vinkovcima. Ja sam ostao između dva vozila, malo sam se odmaknuo i zapalio sam cigaretu. Čuo sam onda kao da se netko guši pa sam vidio da se nešto događa u terencu. Pozvao sam policajce i rekao da ima netko živ u terencu, rekao sam im da pogledaju pa su i oni čuli da se u terencu nešto miče i čuju se zvukovi. Popeo sam se na terenac i probao sa strane otvoriti vrata. No vidjeli smo da je vjetrobransko staklo dijelom otvoreno pa smo kroz taj otvor uspjeli otvoriti. Unutra smo vidjeli optuženog u lokvi krvi, preko njega je bio neki kavez, iznijeli smo prvo kavez pa optuženog. Tada je već došla hitna pomoć, a onda smo čuli strašno vrištanje gospodina Banožića. Pomogao sam Hitnoj da ga stave na kolica i u vozilo. Hitna je tada otišla, mi smo se zadržali još nekoliko minuta, ja sam otišao do policajaca i pitao trebamo li im još nešto na što su nam oni rekli da možemo ići, da smo slobodni - ispričao je Mario Skokić.

- Dok smo išli kući stalno mi se vrtjelo po glavi kako je došlo do prometne u kojoj je smrtno stradao jedan čovjek, a policija kaže da im mi nismo potrebni, a mi smo tamo prvi bili, kad smo došli nije bilo ama baš nikoga - ispričao je, a kasnije kada je otišao u kafić na kavu je saznao da je u nesreći sudjelovao ministar obrane Banožić. - Mislio sam da je to neki šumar bio jer je kod nas u to vrijeme bila elementarna nepogoda - dodao je.

Na pitanje braniteljice Tomić kazao je kako nije vidio nikakvo pretjecanje te da nije vidio niti trenutak prometne nesreće kao niti kamion ispred terenca.

- Kada sam pratio slučaj putem medija vidio sam da se spominje neki vozač kamiona na što sam rekao 'tko je ovaj, ja ga nisam vidio'. Taj čovjek sigurno tamo nije bio, u tom trenutku kada se to dogodilo, on tamo nije bio - rekao je svjedok. Na pitanje tužiteljice rekao je kako je terenac izgubio iz vida te da zbog toga nije vidio trenutak nesreće.

- Čim smo vidjeli da se pojavio vozač kamiona na sudu, pokušali smo stupiti u kontakt s gospodinom Banožićem preko Facebooka. Jednom smo se susreli kada samo stupili u kontakt s odvjetnicom Vržinom. Nisam se javio sudu jer sam smatrao da to nije potrebno pošto policija nije uzela moje podatke, a optuženom sam se javio čisto da on zna što se dogodilo. Vozač kamiona tamo nije bio, a izašao je u javnost i govorio kao da je bio - kazao je svjedok. Na pitanje tužiteljice da je optuženi u svojoj obrani rekao da je ispred njega bio kamion, braniteljica se usprotivila i rekla kako obrana optuženog nije reproducirana i da nema pravo takvo pitanje postavljati svjedoku.

- Prometna nesreća je bila na lijevoj prometnoj traci gledajući iz smjera Vinkovaca prema Županji. Jednim dijelom je kombi bio na zelenoj površini - odgovorio je svjedok na pitanje punomoćnika obitelji.

- Okrivljenik je svoju obranu iznio u medijima na Novoj TV što dosad nije zabilježeno - kazala je tužiteljica Branka Obrovac.

- Neugodno sam iznenađena postupanjem zamjenice Općinskog državnog odvjetništva u Vinkovcima koja unatoč činjenici da je jako dobro svjesna da u spisu predmeta postoje nekoliko stotina fotografija nikada nije dostavila u spis, nije smatrala potrebnim izvijestiti sud o postojanju tih fotografija, danas na glavnoj raspravi protivno odredbama ZKP-a u situaciji u kojoj okrivljeni na početku dokaznog postupka izjavio da se ne smatra krivim, čime se automatski presumira da će obranu iznijeti na kraju dokaznog postupka, državna odvjetnica unatoč tome, a vjerojatno pokušavajući podilaziti ne znam kome osim medijima koji stoje u ovoj sudnici, unosi nedopustive opaske o sadržaju obrane okrivljenika koja nije reproducirana. Takvo postupanje smatram potpuno neprihvatljivim. Danas sam u sudnici čula termin za kojeg se nisam nikada nadala da ću čuti od protivne strane, a to je 'sramota'. Ovaj kazneni postupak nije različit od niti jednog drugog i ne bi trebao biti - kazala je odvjetnica Tomić.

