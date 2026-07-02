Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Poznat sastav Hrvatske koji će istrčati protiv Portugala
Evo kako portugalski mediji najavljuju dvoboj s Hrvatskom, jedna stvar ih jako buni
Zar ćemo dopustiti da ovo bude Modrićeva posljednja utakmica u karijeri!? Potucimo se s Portugalcima!
UŽIVO Toronto ponovno postaje 'hrvatska kolonija', velika zastava stigla u grad
FOTO Predivne scene u Torontu: Veliko druženje hrvatskih i portugalskih navijača, jedan detalj oduševio sve
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SVE ZABILJEŽILA KAMERA

VIDEO Dječak sam upravljao jet-skijem. Policija ga dopratila do obale pa vodila razgovor s ocem

X screenshot
VL
Autor
Šimun Ilić
02.07.2026.
u 19:52

"Da, žao mi je. Nisam siguran. Zapravo nisam ni mislio da smije sam upravljati jet-skijem", rekao je otac policajcima. Dodao je kako njegov sin već nekoliko godina vozi jet-ski na jezeru te da je "vrlo vješt".

Policija u američkoj saveznoj državi Floridi zaustavila je osmogodišnjeg dječaka koji je sam upravljao jet-skijem, a snimka intervencije objavljena je na društvenim mrežama i ubrzo je privukla veliku pozornost.

Na snimci koju je objavila Policijska uprava Sarasote vidi se kako policijski čamac prilazi dječaku koji se sam vozi po vodi. Jedan od policajaca odmah ga pita: "Gdje su ti roditelji?", a dječak pokazuje prema obali gdje se nalazio njegov otac. Policajci su potom dopratili dječaka do obale te razgovarali s njegovim ocem.

"Da, žao mi je. Nisam siguran. Zapravo nisam ni mislio da smije sam upravljati jet-skijem", rekao je otac policajcima. Dodao je kako njegov sin već nekoliko godina vozi jet-ski na jezeru te da je "vrlo vješt".

Prema zakonima Floride, osobnim plovilom poput jet-skija smiju upravljati osobe koje imaju najmanje 14 godina. Zbog toga je protiv dječakova oca podnesena prekršajna prijava. Policajac Ron Dixon, koji je sudjelovao u intervenciji, upozorio je kako je dječak bio izložen ozbiljnom riziku. "Da je bio uz odraslu osobu, situacija bi vjerojatno bila drukčija i mogla bi imati edukativni karakter. Ovako je bio potpuno sam, a postoji mnogo čimbenika koji mogu dovesti do nesreće", rekao je Dixon za FOX.

Policija je ujedno pozvala građane da prilikom upravljanja osobnim plovilima poštuju sigurnosna pravila, posebno uoči blagdana Dana neovisnosti, kada se na američkim jezerima i obali očekuje povećan broj plovila.

Sudarile se dvije Vladine limuzine, svemu 'kumovale' Tomaševićeve barijere? 'Plenković je nakon sudara izašao'
Ključne riječi
policija jet-ski Florida

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!