VIDEO Dječak sam upravljao jet-skijem. Policija ga dopratila do obale pa vodila razgovor s ocem

Policija u američkoj saveznoj državi Floridi zaustavila je osmogodišnjeg dječaka koji je sam upravljao jet-skijem, a snimka intervencije objavljena je na društvenim mrežama i ubrzo je privukla veliku pozornost.

Na snimci koju je objavila Policijska uprava Sarasote vidi se kako policijski čamac prilazi dječaku koji se sam vozi po vodi. Jedan od policajaca odmah ga pita: "Gdje su ti roditelji?", a dječak pokazuje prema obali gdje se nalazio njegov otac. Policajci su potom dopratili dječaka do obale te razgovarali s njegovim ocem.

"Da, žao mi je. Nisam siguran. Zapravo nisam ni mislio da smije sam upravljati jet-skijem", rekao je otac policajcima. Dodao je kako njegov sin već nekoliko godina vozi jet-ski na jezeru te da je "vrlo vješt".

WATCH: Florida marine police were stunned after stopping a child riding a jet ski alone and discovering he was just 8 years old. pic.twitter.com/TFEAcKEeEf — Breaking911 (@Breaking911) June 30, 2026

Prema zakonima Floride, osobnim plovilom poput jet-skija smiju upravljati osobe koje imaju najmanje 14 godina. Zbog toga je protiv dječakova oca podnesena prekršajna prijava. Policajac Ron Dixon, koji je sudjelovao u intervenciji, upozorio je kako je dječak bio izložen ozbiljnom riziku. "Da je bio uz odraslu osobu, situacija bi vjerojatno bila drukčija i mogla bi imati edukativni karakter. Ovako je bio potpuno sam, a postoji mnogo čimbenika koji mogu dovesti do nesreće", rekao je Dixon za FOX .

Policija je ujedno pozvala građane da prilikom upravljanja osobnim plovilima poštuju sigurnosna pravila, posebno uoči blagdana Dana neovisnosti, kada se na američkim jezerima i obali očekuje povećan broj plovila.