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OČEVID U TIJEKU

Užas kod Zaprešića: Jedna osoba poginula u sudaru motocikla i automobila

Tuhelj: U prometnoj nesreći ozlijeđeno dvoje ljudi
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
01.07.2026.
u 12:44

Kako je izvijestila policija, nesreća se dogodila oko 10.30 sati u mjestu Igrišće, u Ulici Dugi Konec, gdje su sudjelovali osobni automobil i motocikl

Teška prometna nesreća dogodila se u srijedu prijepodne na području Zaprešića, a jedna je osoba izgubila život. Kako je izvijestila policija, nesreća se dogodila oko 10.30 sati u mjestu Igrišće, u Ulici Dugi Konec, gdje su sudjelovali osobni automobil i motocikl.

U sudaru je jedna osoba smrtno stradala. Policija zasad nije objavila identitet poginule osobe niti okolnosti koje su dovele do nesreće. Na mjestu događaja u tijeku je očevid, nakon kojeg će biti poznato više informacija. 
Ključne riječi
Zaprešić tragedija prometna nesreća

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