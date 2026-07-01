Uvjetno osuđen HDZ-ov gradonačelnik Ivanić Grada: Tražio da mu auto pakiraju na policijski parking dok je na putu

Javor Bojan Leš, još je jedan u nizu HDZ-ovih gradonačelnika koji je nepravomoćno osuđen zbog poticanja na zloporabu položaja. Riječ je o postupku u kojem mu je optužnica potvrđena netom nakon što je lani po četvrti put postao gradonačelnik Ivanić Grada i to u prvom krugu. Uvjetno je na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na sedam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Mora platiti i trošak sudskog postupka od 500 eura. Iako je nepravomoćna presuda donesena prije koji mjesec, za nju se tek sada doznalo, a u međuvremenu spis je po žalbama već otišao na Visoki kazneni sud (VKS), koji će o toj presudi imati zadnju riječ. U istom postupku s Lešom je nepravomoćno osuđen i Željko Bradić, bivši šef aerodromske policije, a on je dobio 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro. Za razliku od Leša, Bradić je, kada je ta priča pokrenuta 2022., mjesec dana proveo u istražnom zatvoru, što mu je uračunato u izrečenu kaznu. S njima dvojicom bio je optužen i Dušan Veselinović, no on se odlučio za nagodbu s USKOK-om, pa je nakon priznanja krivnje u lipnju 2025. osuđen na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro.

Prema optužnici, USKOK je Leša teretio da je tijekom kolovoza i listopada 2021., koristio svoj autoritet gradonačelnika da izbjegne plaćanje javnog parkinga. Pa je od Bradića zatražio da mu osigura čuvanje automobila dok je on na putu. Bradić se teretio da ga je poslušao, odnosno da bi od Leša preuzeo vozilo, koje bi potom parkirao na parkiralište Postaje granične policije i tako osigurao da gradonačelniku policajci čuvaju vozilo dok je ovaj na putu. Bradić se teretio da je to činio iako je bio svjestan da parkiranje i čuvanje vozila putnika ne spadaju u policijske poslove.

Bradić se teretio i da je Dušanu Veselinoviću od 1. travnja 2021. do 27. siječnja 2022. omogućio da po povratku iz Istanbula, gdje je ovaj kupovao odjeću i obuću raznih robnih marki, u Hrvatsku uđe bez da prođe carinu. Veselinovića se teretilo da je kupljenu robu u Hrvatskoj prodavao na crno, a kako je riječ o krivotvorinama raznih robnih marki, moguće je da bi mu roba po dolasku u Hrvatsku bila oduzeta. Pa je on našao način kako da robu unese mimo carine, a Bradić se teretio da ga je sukladno njihovim prethodnim dogovorima osobno dočekivao na letovima iz Istanbula. Ili bi poslao sebi podređene policajce da ga dočekaju. Nakon što bi dočekao Veselinovića, Bradić bi, tvrdio je USKOK, s njim došao do svojih policajaca te im naložio da mu skeniraju putnu ispravu radi evidencije ulaska u državu. No carinsku kontrolu Veselinović nije prolazio jer bi ga Bradić kroz nju proveo koristeći se svojom elektronskom karticom, nakon čega bi ga službenim vozilom odvezao iz prostora Međuredne zračne luke. Bradića se teretilo i da je sredinom kolovoza i krajem rujna 2021. od podređenih mu policajaca tražio da ga službenim vozilom dovedu do zrakoplovnog pristaništa gdje je dočekao zrakoplov kojim je iz Istanbula doputovao Veselinović. Bradić ga je, tvrdi USKOK, potom izveo kroz zasebni izlaz, da bi ga potom također bez prolaska kroz carinu službenim vozilom odvezao iz Međunarodne zračne luke.

Bradić je tijekom suđenja priznao krivnju dok ju je Leš negirao.

- Točno je da sam Veselinoviću osigurao da bez nadzora prođe carinu i da sam bio svjestan da prenosi krivotvorenu robu koju je nabavio u Turskoj. Veselinović je moj dugogodišnji prijatelj, koji se našao u teškoj životnoj situaciji pa sam mu htio pomoći da izbjegne carinski nadzor kako mu roba ne bi bila oduzeta i kako ne bi morao platiti kaznu. Svjestan sam da sam pogriješio i žao mi je zbog toga. Što se tiče da sam Javoru Bojanu Lešu omogućio da parkira besplatno na službenom parkingu aerodromske policije Pleso, učinio sam to jer smo dugogodišnji prijatelji, a čuo sam i da mu je supruga bolesna. On me je to tražio, nazvao bi i pitao može li tamo ostaviti vozilo, na što sm ja pristao. Nisam imao nikakav motiv, samo sam mu želio pomoći kao dugogodišnjem poznaniku, a imponiralo mi je kada bi me on kao gradonačelnik nazvao i tražio da parkira na našem parkingu, pa sam ja nalagao policajcima da rade ono što nije njihov posao. Kada je Leš putovao, došao bi do terminala i iskrcao suprugu, odvezao vozilo i vratio se s policajcima do zgrade, a kada bi se vraćao molio me da mu vozilo dovezem do terminala da mu supruga sama ne čeka. Žao mi i znam da sam pogriješio i počinio kazneno djelo, a da to mogu ponoviti, sigurno ne bi opet napravio - branio se Bradić.

Leš, koji se do izmjena optužnice teretio i za trgovanje utjecajem, negirao je počinjenje djela. Naveo je da mu je Bradić dugogodišnji prijatelj, kojeg poznaje više od 30 godina. Tvrdio je da mu je Bradić predložio da kada ide na put može parkirati na službenom policijskom parkingu.

- Točno je da sam ga znao nazvati i pitati za parkiranje, što proizlazi i iz tajno snimljenog razgovora koji je preslušan na raspravi. No do tog razgovora je došlo jer mi je Bradić prethodno rekao da ga mogu nazvati i tamo parkirati, a pretpostavio sam da mi je to ponudio jer smo prijatelji, a ne zbog toga što sam ja gradonačelnik. I svjedoci u ovom postupku su naveli da nisu znali da sam gradonačelnik niti im je ikada rečeno da trebaju sačekati gradonačelnika. Ovo za što me se tereti, nastalo je zbog mog prijateljstva s Bradićem, a ne iz nekih drugih pobuda -branio se Leš.

Nakon izmjena optužnice ispala je optužba za trgovanje utjecajem te se Leš teretio samo za poticanje Bradića na zloporabu, no on je i to negirao. Međutim iz tajno snimljenih razgovora proizlazi da je Leš jednom prigodom nazvao Bradića te ga pitao:

- Je l' mogu na onom parkingu ostaviti auto pa ponovo da nekaj smislimo ili imaš neku drugu ideju?

- Na parkiralištu su moji, oni te prevezu - odgovorio mu je Bradić.

Za sud su ta dva razgovora, kao i drugi tajno snimljeni razgovori bili dokaz dogovora oko besplatnog parkinga između Bradića i Leša jer u tim razgovorima Leš javlja Bradiću kad se vraća s kojeg puta. Osim toga i svjedoci su iskazivali da su Bradiću podređeni policajci parkirali, odvozili i dovozili automobil gradonačelnika Ivanić Grada, ali i da su ga prioritetno provodili kroz zračnu luku. Nadalje, postoje i snimke nadzornih kamera koje pokazuju tko je i kada i gdje dovozio automobil Javora Bojana Leša.

Lešu je olakotnim cijenjeno da mu je 56 godina, da je odlikovan spomenicom Domovinskog rata i da je neosuđivan, dok mu je otegotnim cijenjeno da ja djela za koja se teretio počinio kao gradonačelnik, odnosno da je kao lokalni dužnosnik bio dužan postupati u skladu sa zakonom, a djela za koja se teretio, po stavu suda, nespojiva su s funkcijom koju obnaša. Bradiću je olakotnim cijenjena ranija neosuđivanost, priznanje krivnje i kajanje, te da je otac dvoje maloljetne djece. Otegotnim mu je cijenjeno što je navedena djela počinio kao visoko rangirani policijski službenik te što je u manje od godinu dana počinio dvije zloporabe položaja, što po sudu ukazuje na bezobzirnost i upornost u protupravnom ponašanju. On je u međuvremenu dobio otkaz u MUP-u.