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VELIKA ZAPLJENA

FOTO Policija pronašla ogromnu količinu dopinga u Zagrebu! Stotine kilograma testosterona i steroida bile spremne za preprodaju

Foto: PUZ
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Autor
Lorena Posavec
01.07.2026.
u 17:38

Prema sumnjama policije, nepoznati počinitelj nabavljao je veće količine tvari zabranjenih u sportu, odnosno anaboličkih sredstava, s ciljem njihove daljnje preprodaje krajnjim kupcima i konzumentima

Zagrebačka policija zaplijenila je veliku količinu tvari zabranjenih u sportu. Tijekom pretrage pronađeno je više od 332 kilograma testosterona, više od 66 kilograma steroida, gotovo dva kilograma Anastrozola te 26.872 komada testosterona u ampulama. Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke, u koordinaciji s Upravom kriminalističke policije Ravnateljstva policije i u suradnji sa službenicima Carinske uprave, dovršili su kriminalističko istraživanje protiv zasad nepoznatog počinitelja ili više njih. Sumnjiče ih za neovlaštenu proizvodnju i promet tvarima zabranjenima u sportu, što je kazneno djelo iz glave Kaznenog zakona koja se odnosi na kaznena djela protiv zdravlja ljudi.

Prema sumnjama policije, nepoznati počinitelj nabavljao je veće količine tvari zabranjenih u sportu, odnosno anaboličkih sredstava, s ciljem njihove daljnje preprodaje krajnjim kupcima i konzumentima. Ključni dio akcije dogodio se u utorak, 23. lipnja 2026. godine, u večernjim satima, kada je obavljena pretraga poštanske pošiljke koja se nalazila u prostoru trgovačkog društva iz Zagreba na području Peščenice. Policija je posumnjala da dokumentacija navedene pošiljke ne odgovara njezinu stvarnom sadržaju. Sve oduzete tvari nalaze se na listi tvari zabranjenih u sportu Ministarstva zdravstva. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje, a kaznena prijava dostavljena je Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

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Ključne riječi
zapljena steroidi testosteron sport zabranjene tvari PUZ

Komentara 6

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Avatar Joannes decimus
Joannes decimus
18:16 01.07.2026.

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