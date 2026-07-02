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ŽELE UKINUTI ZABRANU

Na istočnom krilu NATO-a sprema se velika promjena: Litva otvara vrata nuklearnom oružju

EU Summit
Foto: Michael Kappeler/DPA
1/4
Autor
Lorena Posavec
02.07.2026.
u 19:41

Litva se NATO-u pridružila 2004. godine, a Nausėda je rekao da čelnici parlamentarnih stranaka ne žele da zemlja bude u "sivoj zoni" unutar vojnog saveza kao jedna od rijetkih država koja i dalje zabranjuje nuklearno oružje

Litavski predsjednik Gitanas Nausėda rekao je u četvrtak da među čelnicima stranaka postoji "praktički jednoglasna" potpora ukidanju zabrane nuklearnog oružja u zemlji. "Mišljenja su bila praktički jednoglasna. Gotovo svi čelnici parlamentarnih klubova izrazili su stav da je članak 137. zastario i da ga ne treba samo mijenjati, nego ukloniti", rekao je Nausėda novinarima, govoreći o odredbi litavskog ustava koja zabranjuje nuklearno oružje i strane vojne baze, prenosi Politico. Govoreći nakon sastanka s čelnicima parlamentarnih klubova, Nausėda je naznačio da će parlament uskoro razmotriti izmjene zakonodavstva. Vilnius, snažan saveznik Ukrajine, ranije je pokazao interes za smještaj američkog nuklearnog oružja dok traži sredstva odvraćanja od susjedne Rusije.

Litva se NATO-u pridružila 2004. godine, a Nausėda je rekao da čelnici parlamentarnih stranaka ne žele da zemlja bude u "sivoj zoni" unutar vojnog saveza kao jedna od rijetkih država koja i dalje zabranjuje nuklearno oružje. Finska je sličnu zabranu ukinula prošlog lipnja. "Danas, 35 godina kasnije, situacija je drugačija. Kao članica NATO-a imamo pravo, dužnost i želju biti punopravna i ravnopravna članica NATO-a. Primarno sredstvo odvraćanja jest nuklearno odvraćanje", rekao je Juozas Olekas, predsjednik litavskog parlamenta. Financial Times ranije je izvijestio da su Sjedinjene Države razgovarale o razmještanju nuklearnih bojevih glava u zemljama na istočnom krilu NATO-a. Američko nuklearno oružje trenutačno je pohranjeno u vojnim bazama u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Italiji, Turskoj, Belgiji i Nizozemskoj.

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Ključne riječi
NATO nuklearno oružje Litva Gitanas Nausėda

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