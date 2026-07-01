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NEPRILAGOĐENA BRZINA

Teška nesreća kod Đakova: Troje mladih bori se za život

Hitna pomoć, Ilustracija
Milan Sabic/PIXSELL
VL
Autor
Igor Vučković/Hina
01.07.2026.
u 14:36

Osim vozača u automobilu su se nalazile 17-godišnja i 16-godišnja putnica, nitko u vozilu nije bio vezan sigurnosnim pojasom, a zbog zadobivenih ozljede vozač i dvije putnice prevezeni su u osječki Klinički bolnički centar (KBC), napominju u policiji

Tri mlade osobe teško su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se noćas oko dva sata poslije ponoći dogodila u Drenju kod Đakova te prevezene u osječki Klinički bolnički centar (KBC), izvijestila je u srijedu osječko-baranjska Policijska uprava. Prometna nesreća dogodila se kada je 18-godišnji vozač, zbog brzine neprilagođene stanju i uvjetima na kolniku sletio s ceste i udario u betonski most.

Osim vozača u automobilu su se nalazile 17-godišnja i 16-godišnja putnica, nitko u vozilu nije bio vezan sigurnosnim pojasom, a zbog zadobivenih ozljede vozač i dvije putnice prevezeni su u osječki Klinički bolnički centar (KBC), napominju u policiji. Bolnica je izvijestila kako su u ranim jutarnjim satima zaprimili tri osobe s teškim tjelesnim ozljedama, opasnim po život te je u tijeku njihovo medicinsko zbrinjavanje. 
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Hitna pomoć, Ilustracija
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Ključne riječi
ozlijeđeni Đakovo nesreća

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