Teška nesreća kod Đakova: Troje mladih bori se za život

Tri mlade osobe teško su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se noćas oko dva sata poslije ponoći dogodila u Drenju kod Đakova te prevezene u osječki Klinički bolnički centar (KBC), izvijestila je u srijedu osječko-baranjska Policijska uprava. Prometna nesreća dogodila se kada je 18-godišnji vozač, zbog brzine neprilagođene stanju i uvjetima na kolniku sletio s ceste i udario u betonski most.

Osim vozača u automobilu su se nalazile 17-godišnja i 16-godišnja putnica, nitko u vozilu nije bio vezan sigurnosnim pojasom, a zbog zadobivenih ozljede vozač i dvije putnice prevezeni su u osječki Klinički bolnički centar (KBC), napominju u policiji. Bolnica je izvijestila kako su u ranim jutarnjim satima zaprimili tri osobe s teškim tjelesnim ozljedama, opasnim po život te je u tijeku njihovo medicinsko zbrinjavanje.