Sudar titana kod Kurska: U najvećoj tenkovskoj bitci u povijesti srušen je Hitlerov san o trijumfu na Istočnom frontu

Nakon što je u veljači 1943. godine kod Staljingrada pretrpjela težak poraz, njemačka vojska na Istočnom frontu bila je u katastrofalnom stanju, više od dvadeset divizija bilo je izgubljeno, a moral vojnika bio je poljuljan u samom temelju. U tom sveopćem kaosu jedan od najsposobnijih njemačkih stratega, feldmaršal Erich von Manstein, izveo je briljantan protuudar. Tim, tzv. "Mansteinovim povratnim udarcem", uspio je stabilizirati frontu te ponovno osvojiti Harkov, četvrti po veličini grad u Sovjetskom Savezu. No, taj je uspjeh ujedno stvorio i novu stratešku zagonetku - 250 kilometara dugu i 160 kilometara duboku izbočinu u liniji fronte, s centrom oko Kurska. Za Adolfa Hitlera koji je, da bi povratio povjerenje saveznika i vlastitih trupa, očajnički trebao veliku pobjedu, ta je izbočina duboko usječena u njemačke položaje predstavljala neodoljivu metu.

Predvođeno načelnikom stožera Kurtom Zeitzlerom, njemačko vrhovno zapovjedništvo osmislilo je plan pod kodnim imenom Operacija Citadela. Ideja je bila jednostavna – silovitim, dvostrukim obuhvatom istovremeno prodrijeti sa sjevernog i s južnog pravca kako bi se opkolilo, potpuno odsjeklo i sustavno uništilo desetak sovjetskih armija unutar izbočine. Za izvršenje tog zadatka bila je okupljena golema vojna sila - oko 70 posto svih njemačkih tenkova na Istočnom frontu. Wehrmacht je tada na bojištu angažirao najnovija i do tada neviđena dostignuća njemačke ratne tehnologije, tenkove Panther, legendarne teške tenkove Tigar i lovce na tenkove Ferdinand. Iako je bio itekako svjestan rizika, Hitler je vjerovao da će ta tehnička nadmoć njemačkih oklopnih snaga nadvladati sovjetsku brojčanu prednost. No, u očekivanju isporuke tih novih tenkova Hitler je napravio kobnu pogrešku - stalno je odgađao početak operacije, a to je višemjesečno odgađanje sovjetskom zapovjedništvu, na čelu s maršalom Georgijem Žukovom, dalo dragocjeno vrijeme za pripremu.

Curenje podataka

Zahvaljujući obavještajnim podacima špijunske mreže "Lucy" u Švicarskoj, kao i britanskim obavještajnim podacima, Sovjeti su doznali gotovo sve o tajnim njemačkim planovima – počevši od točnog datuma i vremena napada, pa do preciznog rasporeda njemačkih jedinica. Maršal Žukov uvjerio je tada Staljina da odustane od prvobitne ideje preventivnog napada te je umjesto toga primijenjena strategija dubinske obrane. Cilj je bio pustiti Nijemce da se na obrambenim linijama potpuno iscrpe te ih potom uništiti snažnim protunapadom. U mjesecima koji su prethodili povijesnoj bitci izbočina kod Kurska je, uz pomoću 300.000 civila, bila pretvorena u najutvrđenije područje u povijesti ratovanja. Iskopano je gotovo deset tisuća kilometara rovova, postavljeno preko 500.000 protutenkovskih i 440.000 protupješačkih mina, pri čemu je na pojedinim dionicama po kilometru bojišnice bilo postavljeno čak 2.200 protutenkovskih mina.

U ranim jutarnjim satima 5. srpnja 1943. godine, započela je povijesna bitka. Na njemački topnički napad Sovjeti su uzvratili snažnim protubombardiranjem. Nijemcima je to bila konačna potvrda da su strogo povjerljivi podaci procurili, zbog čega je faktor iznenađenja bio potpuno i nepovratno izgubljen.

Sudar titana je počeo

Ubrzo nakon početka kopnenih sukoba i nebo iznad Kurska postalo je poprište jedne od najmasovnijih i najžešćih zračnih bitaka u cjelokupnoj povijesti ratovanja. U tim iscrpljujućim bitkama za prevlast u zračnom prostoru sudjelovalo je na tisuće zrakoplova Luftwaffea i sovjetskog ratnog zrakoplovstva. Unatoč golemim gubicima na obje strane potpunu i odlučujuću dominaciju nad bojištem nisu uspjeli uspostaviti ni Sovjeti ni Nijemci.

Njemačke su snage na tlu tada krenule u napad iz dva smjera - na sjeveru je 9. armija generala Waltera Modela napala položaje Središnjeg fronta pod zapovjedništvom Konstantina Rokosovskog. Na jugu je 4. oklopna armija generala Hermanna Hotha, dio Mansteinove Grupe armija Jug, udarila na Voronješku frontu generala Nikolaja Vatutina.

Stravično krvoproliće

Na sjevernom kraku ofenzive general Model primijenio je vrlo opreznu taktiku. Da bi probio prve linije sovjetske obrane najprije je u prodor poslao pješačke divizije ojačane topništvom i teškim tenkovima. No, te su divizije naišle na neočekivano snažan otpor, svako selo i svaki proplanak bili su pretvoreni u jake utvrde pa je napredak bio polagan i nije se mjerio u kilometrima, nego u metrima. Posebno žestoke i iscrpljujuće borbe vodile su se za strateški ključno naselje Poniri na važnoj željezničkoj pruzi te za obližnju uzvisinu, brdo 253.5. Osvajanje tih strateških točaka, koje su vojnici obje strane prozvali "mini-Staljingrad", bilo je presudno za kontrolu nad čitavom bojišnicom.

Unatoč golemim naporima i činjenici da je na front bilo upućeno gotovo 300 tenkova, u koordiniranom napadu 10. srpnja, njemačke snage ipak nisu uspjele probiti duboko ukopanu sovjetsku obranu. Modelova je vojska, nakon tjedan dana mučnih, krvavih borbi, napredovala samo desetak kilometara izgubivši snagu, a već 12. srpnja sovjetska ih je protuofenziva "Kutuzov" prisilila da prijeđu u potpunu defenzivu.

Put prema Prohorovki

Za razliku od situacije na sjeveru, njemački je napad na južnom sektoru bio znatno uspješniji. Od samog početka Manstein i Hoth su u borbu uveli svoje elitne oklopne divizije, uključujući II. SS oklopni korpus koji se sastojao od divizija "Leibstandarte Adolf Hitler", "Das Reich" i "Totenkopf".

Predvođeni moćnim tenkovima Tigar, koristeći taktiku "oklopnog klina" uspjeli su probiti prve dvije linije sovjetske obrane. No, napredovanje je ponovo bilo sporije od planiranog, a sovjetski su vojnici u tim trenucima pokazali nevjerojatnu razinu hrabrosti i požrtvovnosti. U očajničkim, ali odlučnim pokušajima da zaustave napredovanje neprijatelja nerijetko su se, s aktiviranim eksplozivnim napravama, bacali pod teške gusjenice njemačkih tenkova. Iako tehnički superiorni, novi tenkovi Panther bili su daleko od savršenih te su imali brojne mehaničke kvarove. Od 184 operativna Panthera, nakon samo dva dana u funkciji ih je ostalo samo 40. Unatoč svemu, 2. SS oklopni korpus je do 11. srpnja napredovao oko 35 kilometara te je stigao nadomak malog željezničkog čvorišta Prohorovka.

Mit i stvarnost

Vrhunac bitke bio je 12. srpnja, na poljima oko Prohorovke. Suočen s prijetnjom dubljeg proboja u sovjetsku pozadinu, maršal Georgij Žukov u bitku je uveo moćnu, stratešku rezervu - 5. gardijsku tenkovsku armiju generala Pavela Rotmistrova. U zoru, dok su prve zrake svjetlosti probijale tamu, radio-vezom se prolomila sudbonosna zapovijed - "Stal, Stal, Stal!" - “Čelik, Čelik, Čelik!”. Sovjetski tenkovi s pješaštvom na oklopima pojurili su tada prema njemačkim položajima. Nastojeći uveličati razmjere pobjede sovjetski propagandni stroj kasnije je sustavno gradio mit o kolosalnom sudaru u kojem je sudjelovalo više od 1.500 tenkova, no novija istraživanja pokazuju da je u izravnom sukobu tada sudjelovalo oko 900 oklopnih vozila - 600 sovjetskih i 300 njemačkih.

Kako bi neutralizirali prednost superiornih njemačkih topova velikog dometa sovjetski su se tenkisti planski upustili u borbu s male udaljenosti. Bitka se ubrzo pretvorila u kaotični metež zaglušujućih eksplozija, usijanog metala i gustog, crnog dima koji je potpuno zaklonio vidik, stvarajući na zemlji pakao u kojem se više nije razaznavala linija bojišnice. Gledano isključivo taktički, Nijemci su tada odnijeli pobjedu - uništili su oko 350 sovjetskih tenkova, izgubivši pritom tek dvadesetak svojih. No, strateški gledano, Sovjeti su postigli svoj cilj - njemački prodor bio je zaustavljen, a elitni II. SS oklopni korpus pretrpio je teške i nenadoknadive gubitke u ljudstvu i opremi.

Hitlerova odluka i sovjetska protuofenziva

Dan nakon bitke kod Prohorovke, 13. srpnja, Hitler je u svoj stožer pozvao Mansteina i zapovjednika Grupe armija Centar, Klugea. Kao izgovor da naredi prekid operacije Citadela poslužilo mu je savezničko iskrcavanje na Siciliji, koje se dogodilo tri dana ranije. Manstein je tada žestoko prosvjedovao protiv te naredbe, tvrdeći da je na korak do pobjede i uništenja sovjetskih oklopnih rezervi, no Hitler je bio nepokolebljiv. Elitne njemačke divizije bile su povučene s fronte kako bi bile prebačene u Italiju. Bitka kod Kurska time je završila, a strateška je inicijativa tada nepovratno prešla na stranu Crvene armije. Sovjeti su odmah nakon toga pokrenuli vlastite, dugo pripremane ofenzive - operaciju "Kutuzov" na sjeveru, kojom je oslobođen Orel, te operaciju "Rumjancev" na jugu, koja je kulminirala 23. kolovoza oslobađanjem Belgoroda i Harkova.

Neuspjeh kod Kurska bio je odlučujući poraz za Wehrmacht. Bila je to prva, velika njemačka ljetna ofenziva koja je zaustavljena prije nego što je uspjela probiti neprijateljsku obranu. S obje strane gubici su bili strašni. Iako se procjene razlikuju, većina povjesničara se slaže da su njemački gubici dosegnuli brojku od preko 54.000 vojnika izbačenih iz stroja, dok je na bojištu tijekom operacije "Citadela" bilo uništeno ili nepovratno oštećeno oko 300 tenkova i jurišnih topova.

S više od 177.000 vojnika izbačenih iz stroja i preko 1.600 izgubljenih tenkova u obrambenoj fazi, sovjetski su gubici bili višestruko veći, no, zahvaljujući golemoj industrijskoj proizvodnji i neiscrpnim ljudskim resursima, Crvena armija je relativno lako mogla nadoknaditi čak i tako kolosalne gubitke. S druge strane, Treći Reich se suočio s bolnom stvarnošću - bitka kod Kurska označila je definitivan kraj njemačke ofenzivne moći na Istočnom frontu, pretvorivši nekada nezaustavljivi Wehrmacht u posrnulu silu koja se više nikada nije oporavila od pretrpljenih gubitaka.

"S neuspjehom operacije Citadela pretrpjeli smo odlučujući poraz!”, napisao je kasnije general Heinz Guderian. Od tog sudbonosnog trenutka na čitavom Istočnom frontu više nije bilo niti jednog jedinog trenutka zatišja ili mirnog razdoblja koji bi njemačkim snagama omogućili predah. Pred nadirućom sovjetskom silom Wehrmacht se, od Kurska pa do Berlina, morao konstantno povlačiti. Hitlerov megalomanski san o osvajanju životnog prostora na istoku, poznatiji kao Lebensraum, tada se nepovratno rasplinuo.

*uz korištenje AI-ja