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OPET SE JAVILI

Fifa objavila novi dokaz s utakmice Hrvatske i Portugala koji su svi tražili! Hoće li ovo ušutkati kritičare?

Utakmica
Foto: Printscreen
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
04.07.2026.
u 09:35

"Prema podacima koje pruža Connected Ball Technology, dokazano je da je hrvatski igrač s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u začetku akcije prije pogotka protiv Portugala, što je sucu omogućilo da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak", navela je Fifa.

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu s rezultatom 1-2. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, izjednačio je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, a pobjedu Portugalu osigurao je Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Joško Gvardiol zabio je pogodak u 13. minuti sudačke nadoknade, ali je gol poništen nakon VAR provjere jer je utvrđeno da je Matanović dirao loptu koju je prebacio za Pašalića, a on je bio u očitom zaleđu. 

Fifa je kao tehnologiju uvela senzor dodira u lopti, pa je uz pomoć toga utvrđeno da je bilo zaleđe jer golim okom zaista je teško utvrditi je li napadač vatrenih dirao loptu glavom.

S obzirom na to da je odluka o poništenju gola podignula dosta prašine, oglasila se Fifa te preko svojih kanala objasnila situaciju.

"Prema podacima koje pruža Connected Ball Technology, dokazano je da je hrvatski igrač s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u začetku akcije prije pogotka protiv Portugala, što je sucu omogućilo da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak", navela je Fifa.

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Utakmica
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Fifa je pritom objavila i tzv. "heartbeat" grafiku koja prikazuje trenutak Matanovićeva dodira s loptom. Međutim, objava nije otklonila dvojbe, nego ih je dodatno potaknula. Naime, mnogi su se zapitali kako se iz prikazanih podataka može sa sigurnošću utvrditi da je riječ upravo o Matanovićevu dodiru, a ne o kontaktu portugalskog igrača koji je loptu zahvatio neposredno nakon sporne situacije. 

Također, ostalo je nejasno zašto grafika prikazuje samo jedan kontakt s loptom, ako je prema objašnjenju najprije došlo do Matanovićeva dodira, a zatim i do kontakta portugalskog nogometaša.

Fifa je sada objavila i drugu "heartbeat" grafiku za koju navodi da pokazuje trenutak kada je portugalski nogometaš igrao loptom. Pogledajte kako to izgleda.
Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija FIFA

Komentara 88

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PO
poluprovokator
10:08 04.07.2026.

Očešala mu kosu i nije promjenila smjer. Fifino pravilo to definira kao "no contact"!

Avatar CroViper
CroViper
10:11 04.07.2026.

Tko god je radio i radi sa sensorima bilo kakve vrste, pogotovo sa senzorima ubrzanja zna da ovakav signal ne postoji. Kao i da dodir kose a potom udarac u glavu Portugalca ne mogu imati ni približno istu amplitudu. Uz to, u lopti jedan senzor bez odašiljača ne znači ništa!

PR
protuudar
10:17 04.07.2026.

1. Ako igrač igra, dira loptu, nedvojbeno je da ce lopta, vidljivo okom, promijeniti smjer. 2. Porugalski igrac je dirao, igrao loptom, lopta je vidljivo promjenila smjer, a isto nije vidljivo igranjem kosom hrvatskog napadaca. 3. Pitanje iz područja znanstvenee fantastike: da li se kosom igra, dodaje lopta!? A promjene smjera nema. 4. Ovo otvara mogučnost velikih manipulacija. Dodir kosom koji detektira senzor nije igranje na loptu, jer ista ne mijenja smjer, da je dirao tjemenom, glavom..to bi se vidjelo u romjeni putanje. 5. Čista prevara.

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Umjesto da trošimo energiju na to, radije gledajmo pozitivnu stranu priče, a ona kaže da je Hrvatska još jednom pokazala da spada u vrh svjetskog nogometa, da se baš sa svima možemo "pofajtati". Dizali smo se kako je turnir odmicao, odigrali protiv Portugala jedno od najboljih poluvremena u povijesti, djelovali moderno, trkački moćno i još jednom pokazali da imamo ono na čemu nam zavide svi na svijetu, a to je zajedništvo.

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