Fifa objavila novi dokaz s utakmice Hrvatske i Portugala koji su svi tražili! Hoće li ovo ušutkati kritičare?

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu s rezultatom 1-2. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, izjednačio je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, a pobjedu Portugalu osigurao je Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Joško Gvardiol zabio je pogodak u 13. minuti sudačke nadoknade, ali je gol poništen nakon VAR provjere jer je utvrđeno da je Matanović dirao loptu koju je prebacio za Pašalića, a on je bio u očitom zaleđu.

Fifa je kao tehnologiju uvela senzor dodira u lopti, pa je uz pomoć toga utvrđeno da je bilo zaleđe jer golim okom zaista je teško utvrditi je li napadač vatrenih dirao loptu glavom.

S obzirom na to da je odluka o poništenju gola podignula dosta prašine, oglasila se Fifa te preko svojih kanala objasnila situaciju.

"Prema podacima koje pruža Connected Ball Technology, dokazano je da je hrvatski igrač s brojem 20, Igor Matanović, ostvario kontakt s loptom u začetku akcije prije pogotka protiv Portugala, što je sucu omogućilo da ispravno dosudi zaleđe i poništi pogodak", navela je Fifa.

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Fifa je pritom objavila i tzv. "heartbeat" grafiku koja prikazuje trenutak Matanovićeva dodira s loptom. Međutim, objava nije otklonila dvojbe, nego ih je dodatno potaknula. Naime, mnogi su se zapitali kako se iz prikazanih podataka može sa sigurnošću utvrditi da je riječ upravo o Matanovićevu dodiru, a ne o kontaktu portugalskog igrača koji je loptu zahvatio neposredno nakon sporne situacije.

Također, ostalo je nejasno zašto grafika prikazuje samo jedan kontakt s loptom, ako je prema objašnjenju najprije došlo do Matanovićeva dodira, a zatim i do kontakta portugalskog nogometaša.

Fifa je sada objavila i drugu "heartbeat" grafiku za koju navodi da pokazuje trenutak kada je portugalski nogometaš igrao loptom. Pogledajte kako to izgleda.