Pronađen automobili osumnjičenog za pucnjavu u centru Čakovca, policija češlja područje u blizini škole

Još uvijek se traga za muškarcem kojeg se sumnjiči da je jutros zapucao na parkingu ispred noćnog kluba u središtu Čakovca. Međimurske novine imaju nova saznanja prema kojima je pronađen automobili osumnjičenog te je stoga potraga tijekom večeri usmjerena na područje kod čakovačke Gimnazije Josipa Slavenskog.

Za sada nije potvrđeno nalazi li se osumnjičeni u jednoj od obližnjih zgrada, a policija i dalje traga za počiniteljem. Podsjetimo, jutros je centru Čakovca došlo do pucnjave u kojoj su teško ozlijeđene dvije osobe. Na terenu su od jutra angažirane sve raspoložive policijske snage.

Incident se dogodio u 4:03 sata na parkiralištu ugostiteljskog objekta, a prema dostupnim informacijama, ozlijeđeni su nakon dolaska hitne medicinske pomoći prevezeni u Županijsku bolnicu Čakovec, gdje su zadržani na liječenju zbog teških tjelesnih ozljeda.Prema informacijama koje su za Međimurske novine dojavili očevici, sve je započelo u klubu, kada je muškarac počeo prijetiti nožem, a potom se sukob nastavio na parkiralištu gdje je izbila tučnjava između više osoba. Situacija je eskalirala kada je napadač izvukao vatreno oružje.

U pucnjavi su stradala dvojica mladića u dobi od 22 i 28 godina. Obojica su hospitalizirana u čakovečkoj bolnici i, prema posljednjim informacijama, izvan su životne opasnosti, potvrdio je za HRT Nenad Vidanec s Odjela anesteziologije. -Primili smo dvije mlade osobe, jednu od 28 i jednu od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na Odjel abdominalne kirurgije s ozljedom lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja. Mladić od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja, usred ozbiljnih povreda. Ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici, i drugu desno lumbalno. Operira je u toku noći, stabilno je i izvan životne opasnosti i drugi će mladić vjerojatno biti još dodatno operiran vrlo u toku dana - rekao je Vidanec.

Glasnogovornikom međimurske policijske uprave Radovan Gačal za HRT je pak ustvrdio kako je Identitet napadača poznat. Utvrdili su sve okolnosti događaja i provode uintenzivne mjere traganja. -O tom događaju upoznate su i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega na to da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave- rekao je Gačal. Navodi da policija ne isključuje mogućnost da je osumnjičeni nakon napada napustio Hrvatsku te prešao granicu, uključujući i odlazak u Bosnu i Hercegovinu. Ističu da se provode intenzivne mjere traganja na terenu, a svi policijski službenici, uključujući one na graničnim prijelazima, upoznati su sa slučajem kako bi se počinitelj što prije locirao i uhitio.