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MASOVNA PROIZVODNJA

Moskva više ne krije ciljeve, veliki događaj u Rusiji mogao bi svijetu pokazati za što se pripremaju

Foto: REUTERS
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
04.07.2026.
u 12:26

Organizatori konferencije Dronnitsa, koja se svake godine okuplja proizvođače i operatere dronova u Rusiji, objavili su da su dva glavna cilja ovogodišnjeg okupljanja

Organizatori velikog ruskog festivala dronova otvoreno su najavili da se pripremaju za "veliki rat s NATO-om", unatoč službenim tvrdnjama Kremlja da Rusija nema namjeru napasti zemlje Saveza. Ova izjava dolazi u trenutku kada Rusija masovno proizvodi dronove za rat u Ukrajini, koji traje već gotovo četiri i pol godine. Organizatori konferencije Dronnitsa, koja se svake godine okuplja proizvođače i operatere dronova u Rusiji, objavili su da su dva glavna cilja ovogodišnjeg okupljanja, priprema za "veliki rat s NATO-om" i preokret u korist Rusije u trenutnom "ratu dronovima". Konferencija će se održati krajem kolovoza u gradu Veliki Novgorod na zapadu Rusije. Prošle godine okupila je više od 2.000 sudionika.

Rat u Ukrajini postao je pravo poligon za razvoj dronova. I Rusija i Ukrajina postale su svjetski lideri u korištenju bespilotnih letjelica, daleko ispred većine članica NATO-a koje sada žure uhvatiti korak s taktikama razvijenim na bojištu. Ruski i ukrajinski dronovi redovito zalaze u zračni prostor NATO-a, što izaziva paniku i otkriva slabosti zapadnih obrambenih sustava protiv dronova. Prethodne konferencije Dronnitsa bavile su se obukom operatera dronova, organizacijom dronskih postrojbi te ispravljanjem grešaka u ruskoj vojnoj uporabi ove tehnologije, piše Newsweek.

Ove izjave dolaze u vrijeme kada Ukrajina upozorava da bi druge europske zemlje mogle postati meta Rusije nakon što se ruske snage oslobode iz ukrajinskog bojišta eventualnim mirovnim sporazumom. Neki dužnosnici NATO-a upozoravaju da bi Moskva u sljedećih nekoliko godina mogla napasti istočno krilo Saveza, posebno Poljsku, Estoniju, Latviju ili Litvu. Prošlog mjeseca provedene su vojne vježbe u Velikoj Britaniji koje su simulirale ruski napad na baltičke države 2030. godine.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je prošle godine da se Savez mora pripremiti za rat velikih razmjera "kao što su vodili naši djedovi i pradjedovi". Rekao je da je NATO "sljedeća meta Rusije", što je Kremlj oštro kritizirao. Rusija pak službeno odbacuje mogućnost napada na bilo koju europsku zemlju, nazivajući takve tvrdnje "besmislicama". Latvijska obavještajna služba procjenjuje da se Rusija priprema za "vojne provokacije" protiv baltičkih zemalja ili Poljske, ali ne nužno za veliki oružani sukob.

Zapadni dužnosnici ističu da Rusija već vodi "hibridni rat" protiv NATO-a – kroz cyber napade, dezinformacije i ciljanje kritične infrastrukture. Rusija je svoju obrambenu industriju stavila u najvišu brzinu. Proizvodi stotine tenkova, oklopnih vozila i topništva mjesečno, a dronovi su postali ključno oružje u ratu protiv Ukrajine. Europske zemlje ubrzano povećavaju izdatke za obranu, no Rusija već troši ogroman dio BDP-a na vojsku. 

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Ključne riječi
dronovi rat u Ukrajini Rusija NATO

Komentara 9

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Avatar artmiš
artmiš
12:45 04.07.2026.

Rusija vodi hibridni rat protiv NATO saveza i preko Zorana Milanovića, nažalost hrvatskog predsjednika. Njegov zadatak je stvarati razdor, kad već ne može prenositi informacije kao Orban, jer ga na sastanke ne zovu.

ŽA
žabac
13:25 04.07.2026.

Navodno se upravo priprema alijansa u Parizu koja će nakon svečanog mimohoda krenuti Napoleonovim putem prema Moskvi. Navodno vlade Evropske unije šute o planiranom napadu na Rusiju i postepeno povećavaju vojne proračune da popune zalihe oružja i municije. Samo da ih ne zezne Ruska zima kao Napoleona.

SE
Serengeti
13:06 04.07.2026.

I sam Milanović je napomenuo da francuski generali govore da se građani EU trebaju pripremiti da šalju svoje sinove u rat protiv Rusije. Naravano da na takve izjave Rusija pojačava obranu.

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