Legenda ne dvoji, ima poruku za svijet: 'Jedini način da se završi ovaj rat je uništenje Putinovog režima'

Garry Kasparov, svjetski šahovski prvak i poznati kritičar ruskog režima, upozorio je da ruski predsjednik Vladimir Putin nema nikakvu namjeru okončati rat u Ukrajini jer bi to ugrozilo njegovu vlast. U intervjuu za TVP World, Kasparov je istaknuo da Putin vidi mir kao prijetnju vlastitom opstanku na vlasti. "Putin nema namjeru prekinuti neprijateljstva jer bi to ugrozilo njegov režim“, rekao je Kasparov, koji vodi nevladinu organizaciju Renew Democracy Initiative. Prema Kasparovu, čak i ako Rusija osjeća sve veći pritisak zbog sankcija, gubitaka na bojištu i unutarnjih problema, to neće dovesti do mirovnih pregovora. "Slažem se da Putin ima sve veće probleme jer Rusija osjeća pritisak. S čime se ne slažem jest pretpostavka da bi to dovelo do mirovnih pregovora", naglasio je.

Kasparov je naglasio da je cijela Rusija sada u ratnom stanju. Ratna atmosfera je prisutna svugdje, a većina stanovništva nije spremna na prave promjene. "To je u zraku u Rusiji. I ako postoje neki ljudi koji su spremni to okončati, to neće utjecati na opće raspoloženje", dodao je.

Rusi, prema njegovim riječima, ne žele toliko završetak rata koliko olakšanje vlastitih svakodnevnih teškoća, posebno zbog nestašice goriva i utjecaja sankcija. "Ali način na koji se Putin nosi s ovim je eskalacija. Zato je, ako želite tražiti realistične buduće scenarije, vjerojatnije da ćete vidjeti eskalaciju nego pregovore", poručio je.

Odbacujući izjave Kremlja o spremnosti na razgovor kao besmislene, Kasparov je rekao da rusko vodstvo riječ "pregovori" koristi kao sinonim za ukrajinsku kapitulaciju. "I znamo njegove zahtjeve", nastavio je Kasparov. "Od 2007. bio je vrlo dosljedan. A 2021. postavio je ovaj ultimatum: NATO se treba vratiti na svoje granice iz 1997., kako bi istočna Europa, uključujući Poljsku, ostala pod ruskom kontrolom", kazao je.

"Mislim da su šanse da Putin okuša sreću napadom na zemlje NATO-a, prvenstveno baltičke zemlje, ograničeni upad samo kako bi testirao odlučnost NATO-a i mislim da te šanse rastu svakim danom jer Putin očajnički treba promijeniti narativ", rekao je.

Kasparov je ponovio svoj stav da je jedini način za okončanje rata u Ukrajini okončanje Putinove vladavine. "Vrlo sam dosljedan u tvrdnji da je jedini način da se završi ovaj rat uništenje Putinovog režima", rekao je. "Putin će nastaviti rat sve dok je na vlasti. To mu je cilj", naglasio je. Kasparov, dugogodišnji politički aktivist i kritičar Kremlja, smatra da će Putin nastaviti s agresivnom politikom sve dok ga netko ne zaustavi.