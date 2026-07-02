Postaje li Putin paranoičan? Povukao je novi potez za jačanje svoje sigurnosti

Ukrajina u posljednje vrijeme dalekometnim napadima pogađa sve više ciljeva u Rusiji, uključujući i u glavnome gradu Moskvi. Eksplozije odjekuju, između ostaloga, u energetskim postrojenjima što je uzrokovalo i poprilično veliku krizu u Rusiji. Naime, nestašica goriva pogađa zemlju te zbog toga i stanovnici, više od četiri godine od početka rata u Ukrajini, osjećaju posljedice kao nikada do sada. Njihovo nezadovoljstvo samim time postaje sve veće. Na društvenim mrežama i u brojnim svjetskim medijima objavljene su i snimke koje najbolje prikazuju razmjere krize na ruskim ulicama. Uz duge redove za gorivo, izbio je i niz incidenata koji uključuju verbalne obračune pa čak i tučnjave zbog, primjerice, guranja preko reda na crpku. Također, mnogi Rusi odlučili su otvoreno dijeliti svoje frustracije, što je posljednjih godina bilo iznimno rijetko.

Usred krize koja pogađa zemlju, predsjednik Vladimir Putin izdao je dekret kojim se po četvrti put od početka invazije proširuje središnja uprava Savezne službe zaštite (FSO). To je tijelo zaduženo za širok spektar sigurnosnih zadaća, uključujući i njegovo osobnu zaštitu. Kako navodi Kyiv Post, prije početka invazije, središnji aparat te službe nije se proširivao još od 2010. godine.

Dekret je stupio na snagu 1. srpnja, a njime se povećava najveći dopušteni broj vojnih i civilnih zaposlenika u središnjoj upravi sa 785 na 812. No, vjeruje se da služba broji i desetke tisuća časnika i pripadnika postrojbi zaduženih za zaštitu državnih objekata i visokih dužnosnika. Jedna specijalizirana sastavnica FSO-a zadužena je i za upravljanje nuklearnim kovčegom koji prati Putina.

Posljednjih mjeseci, kako napominje i Kyiv Post, ruski i međunarodni mediji sve češće izvještavaju kako je Putin sve zabrinutiji za vlastitu sigurnost. On navodno strahuje od pokušaja atentata i državnog udara, zbog čega su sigurnosne mjere znatno pooštrene. Postoje navodi da zaposlenici koji rade u njegovoj blizi ne smiju koristiti mobitele te kako, prije susreta s njim, moraju nositi zaštitne maske i skinuti ručne satove. Pojačan oprez vidljiv je i kada su u pitanju putovanja ruskog predsjednika. Naime, ona su posljednjih godina znatno rjeđa, a i kada putuje ima jake sigurnosne mjere.