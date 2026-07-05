Borg s Pantovčaka prvo je asimilirao Hranja, sada i Kundida, bez imalo otpora

Problemi s izloženosti i uključivanjem u dnevnu politiku načelnika Glavnog stožera OSRH snažno su se intenzivirali s 11. i 12. načelnicima, Robertom Hranjem i Tihomirom Kundidom. Njihovi prethodnici u pravilu nisu zauzimali uloge u političkim sukobima i velika većina njih sačuvala je generalski vojnički integritet. Osobno sam poznavao ili još poznajem baš svakoga od jedanaestorice njih, jedino ne zadnjega, Kundida. Dakle Antuna Tusa, Janka Bobetka, Zvonimira Červenka, Pavla Miljavca, Davora Domazeta Lošu, Petra Stipetića, Josipa Lucića, Slavka Barića, Dragu Lovrića, Mirka Šundova i Roberta Hranja. Mogu staviti ruku u vatru i kazati da velika većina njih nikada ne bi dozvolili stavljanje u poziciju Hranja i Kundida, koji su svedeni na ulogu posilnika vrhovnom zapovjedniku Zoranu Milanoviću. Na mjesto prvog generala HV-a u velikoj većini slučajeva postavljani su najsposobniji, naravno, i u ratu dokazani generali, čiji je primarni zadatak bio čuvanje i obrana suvereniteta i teritorijalnog integriteta Hrvatske te čuvanje integriteta HV-a.
Oni su proizvod trulog kompromisa, podobni, a ne najsposobniji generali s integritetom. Umjesto medijatora između dva brda svedeni su na posilne, osobne predsjednikove lutke
Komentara 49
Borg bi bio 0 bez medija koji su ga postavili i koji su najveće zlo i prijetnja državi Hrvatskoj.
Da, vrlo sramotno za ponosnu HV. Hranj i Kundid su baš po staturi, nastupu i karakteru mali sivi beskičmenjačići. Tko bi njih pratio, koje borbe bi oni vodili i dobili bez svojega JA?
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Zamislimo na trenutak kad bi teoretski na mjestu PRH bio placeni ruski spijun. kiliko bi njegivo postupanje bilo razlicito od postupanja ovog slucajnog nesretnika Mulanovica?