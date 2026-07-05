Je li ovo nova greška VAR-a koju nitko nije ni primijetio? 'Ako je on namjerno igrao loptom, onda ne bi bilo zaleđa'

Hrvatska se od FIFA-ina Svjetskog prvenstva 2026. oprostila nakon dramatičnog poraza 1:2 od Portugala, a dva dana nakon utakmice u studiju HRT-ove emisije Americana analizirali su je Samir Toplak, Mario Tokić i Anton Samovojska, uz voditelje Marka Šapita i Valentinu Miletić.

Najviše se, očekivano, govorilo o spornim trenucima koji su obilježili utakmicu. Anton Samovojska posebno se osvrnuo na situacije koje su izazvale brojne reakcije nakon susreta. – Došli smo u ekstremnu situaciju, ovo nisam mogao sanjati nikad u životu. Da ćemo morati interpretirati nešto nevidljivo... To je nevjerojatno, za mene apsolutno šokantno. Prebrojavati vlasi... Pravilnik FIFA-e govori da se dijelom glave smatra i pundža, ali za ovakav, Matanovićev slučaj, nema ništa. Sve mi je bilo nejasno. Bio sam lud zbog toga – rekao je Samovojska.

Potom je pokušao objasniti i drugi ključni detalj, odnosno pitanje je li portugalski igrač namjerno igrao loptom. – Zatim je lopta pala na Veigu... Ako je on namjerno igrao loptom, onda ne bi bilo zaleđa. No, nije objašnjeno je li igrao namjerno ili slučajno – dodao je. Samovojska se dotaknuo i kaznenog udarca koji je dodatno pojačao nezadovoljstvo hrvatske javnosti. – Kazneni udarac? Gledali smo Ligu prvaka ove sezone, bilo je mnogo takvih situacija, ali nismo vidjeli dosuđeni kazneni udarac kao u našoj utakmici – zaključio je Samovojska.

Da podsjetimo, utakmicu Hrvatske i Portugala obilježile su četiri ključne VAR situacije. Portugal je izjednačio iz kaznenog udarca nakon duela Nikole Vlašića i Veige. Sudac Espen Eskås isprva nije pokazao na bijelu točku, no nakon VAR intervencije promijenio je odluku, a Cristiano Ronaldo realizirao penal za 1:1.

Ronaldu je prethodno bio poništen pogodak zbog zaleđa. Pomoćni sudac odmah je signalizirao nedopuštenu poziciju, a VAR je naknadnom provjerom potvrdio odluku. Slična situacija dogodila se i Hrvatskoj kada je Petru Sučiću poništen pogodak, također zbog zaleđa. Odluku pomoćnog suca potvrdila je VAR provjera.

Najviše pozornosti izazvao je pogodak Joška Gvardiola u 13. minuti sudačke nadoknade za 2:2, koji bi Hrvatskoj donio produžetke. Nakon VAR pregleda gol je poništen jer je utvrđeno da je Igor Matanović prije toga kosom dirao loptu, pa se zaleđe Marija Pašalića promatralo u istom trenutku akcije.