Je li ovo nova greška VAR-a koju nitko nije ni primijetio? 'Ako je on namjerno igrao loptom, onda ne bi bilo zaleđa'

Hrvatska se od FIFA-ina Svjetskog prvenstva 2026. oprostila nakon dramatičnog poraza 1:2 od Portugala, a dva dana nakon utakmice u studiju HRT-ove emisije Americana analizirali su je Samir Toplak, Mario Tokić i Anton Samovojska, uz voditelje Marka Šapita i Valentinu Miletić.
Najviše se, očekivano, govorilo o spornim trenucima koji su obilježili utakmicu. Anton Samovojska posebno se osvrnuo na situacije koje su izazvale brojne reakcije nakon susreta. – Došli smo u ekstremnu situaciju, ovo nisam mogao sanjati nikad u životu. Da ćemo morati interpretirati nešto nevidljivo... To je nevjerojatno, za mene apsolutno šokantno. Prebrojavati vlasi... Pravilnik FIFA-e govori da se dijelom glave smatra i pundža, ali za ovakav, Matanovićev slučaj, nema ništa. Sve mi je bilo nejasno. Bio sam lud zbog toga – rekao je Samovojska.
Potom je pokušao objasniti i drugi ključni detalj, odnosno pitanje je li portugalski igrač namjerno igrao loptom. – Zatim je lopta pala na Veigu... Ako je on namjerno igrao loptom, onda ne bi bilo zaleđa. No, nije objašnjeno je li igrao namjerno ili slučajno – dodao je. Samovojska se dotaknuo i kaznenog udarca koji je dodatno pojačao nezadovoljstvo hrvatske javnosti. – Kazneni udarac? Gledali smo Ligu prvaka ove sezone, bilo je mnogo takvih situacija, ali nismo vidjeli dosuđeni kazneni udarac kao u našoj utakmici – zaključio je Samovojska.
Da podsjetimo, utakmicu Hrvatske i Portugala obilježile su četiri ključne VAR situacije. Portugal je izjednačio iz kaznenog udarca nakon duela Nikole Vlašića i Veige. Sudac Espen Eskås isprva nije pokazao na bijelu točku, no nakon VAR intervencije promijenio je odluku, a Cristiano Ronaldo realizirao penal za 1:1.
Ronaldu je prethodno bio poništen pogodak zbog zaleđa. Pomoćni sudac odmah je signalizirao nedopuštenu poziciju, a VAR je naknadnom provjerom potvrdio odluku. Slična situacija dogodila se i Hrvatskoj kada je Petru Sučiću poništen pogodak, također zbog zaleđa. Odluku pomoćnog suca potvrdila je VAR provjera.
Najviše pozornosti izazvao je pogodak Joška Gvardiola u 13. minuti sudačke nadoknade za 2:2, koji bi Hrvatskoj donio produžetke. Nakon VAR pregleda gol je poništen jer je utvrđeno da je Igor Matanović prije toga kosom dirao loptu, pa se zaleđe Marija Pašalića promatralo u istom trenutku akcije.FOTO Velika fotogalerija! Pogledajte najbolje fotografije s koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
Cijela ova parada oko svjetskog prvenstva nema nikakvog smisla. Ovdje su veliki ulozi da bi se na stotine načina interpretirala sučeva volja. U u ovome slučaju volja je bila takva da je sudac bio pristran i pomagao Portugalu a bolji je bio u nemilosti suca i ispao. Dokle god suci za svoje javašluke ne budu sankcionirani doživotnim isključivanjem s terena, ili dokle god na suđenju svjetskih ili europskih prvenstvana ne teške propuste i pristranost ne budu kažnjeni s minimalno 500000 eura, nikada se neće riješiti problem pristranosti. Osim toga ako je sudac kažnjen zbog lošega suđenja, onda se ne može dogoditi "nikome ništa, prošlo je". Utakmica se mora ili ponoviti ili pobjeda ide na suprotnu stranu. Ne smije se dogoditi da je sudac griješio, kazni ga se, ali što je dosuđeno, dosuđeno je. To ne smije biti. I zato se događaju pristrana suđenja jer sudac zna da je nakon utakmica priča završena.