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STRAVA U AUSTRIJI

Kamion uletio u frizerski salon. Jedna osoba preminula, dvije žene teško ozlijeđene

Ilustracija
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Snježana Herek
05.07.2026.
u 00:41

"Ovo je vrlo, vrlo tragična nesreća. Svi smo izuzetno žalosni", rekao je gradonačelnik St. Johanna Günther Müller

Jedna preminula osoba, dvije žene teško ozlijeđene te ozlijeđeni vozač kamiona, tragična su bilanca teške prometne nesreće koja se u petak dogodila u St. Johannu na Haidi u austrijskoj pokrajini Štajerskoj. Prema policijskom izvješću, 62-godišnjem vozaču kamiona natovarenog šoderom, navodno je odjednom pozlilo, te se je vozilom zaletio u kuću u kojoj je bio frizerski salon. Pri uletanju u frizerski salon smrtno je stradala 60 godišnja vlasnica salona, kako je austrijskim medijima potvrdio komandant Dobrovoljne vatrogasne postrojbe u Unterlungitzu, Roman Becker.

Prema riječim glasnogovornika policije Fritza Grundniga, dvije preostale žene u salonu, 52-godišnjakinja i 58-godišnjakinja, zadobile su teške tjelesne ozljede. Jedna je zaposlednica frizerskog salona, a druga je bila mušterija, koja je došla na frizuru. Mediji navode da je i vozač kamiona ozlijeđen. Policija je izvijestila da je vozač bio  "lagano alkoholiziran". 

"Ovo je vrlo, vrlo tragična nesreća. Svi smo izuzetno žalosni", rekao je gradonačelnik St. Johanna Günther Müller. Uz napomenu, kako su u petak sve priredbe u ovom gradiću, otkazane. Također je potvrđeno da je smrtno stradala 60-godišnjakinja, bila ne samo vlasnica frizerskog salona nego i vrlo aktivna općinska savjetnica.

Ključne riječi
frizerski salon kamion Austrija prometna nesreća

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