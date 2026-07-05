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METE SU JASNE

Dim i 'crna kiša' siju strah u utrobi Rusije: Nigdje više nije sigurno, Ukrajina sve češće koristi ovu strategiju

FILE PHOTO: Smoke rises from an oil refinery following a Ukrainian drone attack in Moscow
Foto: SOCIAL MEDIA/REUTERS
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
05.07.2026.
u 08:12

Prema izvješću Centra za strateške i međunarodne studije, Ukrajina je 2026. godine značajno intenzivirala napade na rusku logistiku i opskrbne lance, koristeći kombinaciju kratkodometnih, srednjodometnih i dugometnih sustava

Ukrajinska vojska posljednjih mjeseci sve češće pokazuje sposobnost izvođenja napada duboko na teritoriju Rusije, pri čemu meta postaju energetska postrojenja, vojna industrija, konvoji i zrakoplovi. Kako navode izvori, a prenosi Axios, sve je više područja unutar Rusije koja se ne smatraju sigurnima, a napadi na rafinerije doveli su i do nestašica goriva. U pojedinim slučajevima eksplozije su izazvale paniku među stanovnicima Moskve, uz izvješća o dimu i tzv. „crnoj kiši“ nakon udara na energetska postrojenja.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da je Rusija premjestila veći dio svojih sustava protuzračne obrane kako bi zaštitila ključne lokacije poput središnje Moskve i predsjedničkih rezidencija, što je, prema njegovim riječima, ostavilo druge mete ranjivima. S druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je postojanje „problema“ i „određenih nestašica“ uzrokovanih napadima, ali je nastojao umanjiti njihov značaj. Istodobno, Rusija nastavlja intenzivne napade na ukrajinski teritorij. U napadima na Kijev ubijeno je najmanje 21 osoba, dok se na istočnom bojištu u Donjeckoj oblasti i dalje vode žestoke borbe uz pokušaje ruskih snaga da napreduju unatoč velikim gubicima.

Ukrajina sve češće koristi tzv. „dugometne udare“, kako ih opisuje Zelenski, referirajući se na napade na ciljeve stotine kilometara unutar ruskog teritorija. Tijekom rata razvijene su domaće bespilotne letjelice i modificirani projektili koji omogućuju precizne udare na udaljene ciljeve, uključujući industrijske pogone povezane s vojnom proizvodnjom.

Prema izvješću Centra za strateške i međunarodne studije, Ukrajina je 2026. godine značajno intenzivirala napade na rusku logistiku i opskrbne lance, koristeći kombinaciju kratkodometnih, srednjodometnih i dugometnih sustava. Analitičari te udare opisuju kao „klasičnu zračnu interdikciju“, ali izvedenu bespilotnim sustavima i projektilima umjesto zrakoplova. U istom izvješću procjenjuje se i da je Rusija od početka invazije 2022. pretrpjela oko 1,4 milijuna vojnih gubitaka, iako se radi o procjenama koje nije moguće neovisno potvrditi.

Unatoč uspješnim ukrajinskim udarima, rat ostaje izrazito dinamičan, uz ruske protuzračne sustave i elektroničko ometanje koji i dalje presreću velik dio napada. Diplomatski pomaci zasad su minimalni, a najave mogućih pregovora i dalje ne prate konkretni rezultati na terenu.

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Ključne riječi
rat u Ukrajini Ukrajina Rusija

Komentara 4

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NA
NANO
08:35 05.07.2026.

Činjenica je koju nitko nemože negirati da rusija nemože ostvariti svoje terorističke ciljeve. Putinu se sad radi polako o njegovoj glavi i učiniti će sve da rat i dalje traje, ali šta čeka ruski narod zašto ne izlaze na ulice i smjene tog teroristu Putina.

OB
observercontra
08:29 05.07.2026.

Slava i hvala Ukrajini ! Zločincima na čelu sa Putinom tresu se gaće jer slijedi odmazda ruskog naroda koji je žrtva jednako kao i ukrajinski narod..

ZV
zvonimirkraljic98
08:17 05.07.2026.

Kakvo je stanje u Parizu? Mimohod?

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