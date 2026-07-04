Na 250. rođendan SAD-a postavlja se jedno pitanje: Što je ostalo od američkog sna?

Deklaracija o neovisnosti osnivački je dokument Sjedinjenih Američkih Država koji je jednoglasno usvojio Drugi kontinentalni kongres 4. srpnja 1776. u Philadelphiji. Njome je trinaest kolonija proglašeno zasebnim suverenim državama, slobodnim od britanske vlasti, te je uspostavljen filozofski temelj da su "svi ljudi stvoreni jednaki" s neotuđivim pravima na život, slobodu i težnju za srećom. Točno dva i pol stoljeća od tog najvažnijeg događaja u američkoj povijesti navršava se upravo danas.



Vrlo zgodno, rijedak sačuvani primjerak Deklaracije o neovisnosti otkriven je u Nacionalnom arhivu u Kewu, jedini poznati primjerak te vrste izvan SAD-a. Dokument je otkrio volonter u veljači dok je katalogizirao dokumente kapetana Kraljevske mornarice iz Američkog rata za neovisnost. To je jedan od 11 primjeraka tiskanih u Exeteru, New Hampshire, u srpnju 1776. kako bi se proširila vijest o američkoj neovisnosti među kolonijama prije nego što su ga zauzele britanske snage. Nakon restauratorskih radova kopija će biti izložena na izložbi arhiva o putu do američke neovisnosti, koja je otvorena prošlog mjeseca. No puno bitnije od kopije originalne Deklaracije o neovisnosti koja se čuva u Nacionalnom arhivu u Washingtonu jest što je uopće ostalo od onoga što u njoj piše.