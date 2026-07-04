Deklaracija o neovisnosti osnivački je dokument Sjedinjenih Američkih Država koji je jednoglasno usvojio Drugi kontinentalni kongres 4. srpnja 1776. u Philadelphiji. Njome je trinaest kolonija proglašeno zasebnim suverenim državama, slobodnim od britanske vlasti, te je uspostavljen filozofski temelj da su "svi ljudi stvoreni jednaki" s neotuđivim pravima na život, slobodu i težnju za srećom. Točno dva i pol stoljeća od tog najvažnijeg događaja u američkoj povijesti navršava se upravo danas.
Vrlo zgodno, rijedak sačuvani primjerak Deklaracije o neovisnosti otkriven je u Nacionalnom arhivu u Kewu, jedini poznati primjerak te vrste izvan SAD-a. Dokument je otkrio volonter u veljači dok je katalogizirao dokumente kapetana Kraljevske mornarice iz Američkog rata za neovisnost. To je jedan od 11 primjeraka tiskanih u Exeteru, New Hampshire, u srpnju 1776. kako bi se proširila vijest o američkoj neovisnosti među kolonijama prije nego što su ga zauzele britanske snage. Nakon restauratorskih radova kopija će biti izložena na izložbi arhiva o putu do američke neovisnosti, koja je otvorena prošlog mjeseca. No puno bitnije od kopije originalne Deklaracije o neovisnosti koja se čuva u Nacionalnom arhivu u Washingtonu jest što je uopće ostalo od onoga što u njoj piše.
Na 250. rođendan SAD-a postavlja se jedno pitanje: Što je ostalo od američkog sna?
Predsjednik je preuzeo organizaciju proslave. Preoblikovan je slavljenički koncert pa je velik broj glazbenika odustao. U planu je Trumpov dug govor
Komentara 2
Vitas, vi uopce ne kuzite o cemu se radi i koji je znacaj Trumpa za danasnjicu. Moderni svijet (zapadni + nekoliko drzava koje nesto vrijede) treba odluciti dali ce stati iza Amerike (SAD-a) ili Kine. To je jedini izbor koji ima. Trump nije idealna osoba jer je malo senilan ali srecom on nije taj koji vodi brod (iduci predsjednik ce biti netko sposobininji od njega kao Rubio). Drugi izbor je prikloniti se Kini i biti potpuno izbrisan figurativno i doslovno jer cete na kraju jesti njihove jabuke (a to je vec pocelo u Plodinama!) i kruske. EU se kao mala curica buni za ovo i ono i non-stop place da je Trump ovakav i onakav, bez da vidi pravu sliku i koja opasnost dolazi sa istoka. Ali dobro samo vi i dalje pisite razne clanke protiv Trumpa i kako je genijalna hrvatica shvatili kako naruciti sa Temu-a. Samo nemojte plakati kad sve dodje na naplatu.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Američki san je da se ceo svet porobi i da služi Wašintonu. Američki san je genocidan san. Od 45 do danas je 80% ratova vodila Amerika i pobijeno preko 20 miliona ljudi. I ivaj rat u Ukrani je njeho delou Ukrani je njeho delo ruku. da ne spominjem ubijanje i kidnapovanje presednika tuđih država.