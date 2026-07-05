Spektakl na proslavi američkog Dana neovisnosti, Trump poručio: 'Nitko ne može biti poput nas'

Sjedinjene Države su dom slobode i „krunsko postignuće ljudske povijesti”, rekao je predsjednik Donald Trump u subotu navečer u Washingtonu tijekom proslave 250. godišnje američke neovisnosti. U govoru koji je bio odgođen nekoliko sati zbog olujnog nevremena nad američkim glavnim gradom, Trump je rekao da nacija nikada nije bila ovoliko jaka. „Sada nam ide bolje nego ikada”, rekao je.

„Nijedan narod nije učinio više dobra, pokazao više hrabrosti, postigao veći napredak, ispravio više nepravdi ili ostvario veće uspjehe od vas, američkog naroda.” „Već 250 godina Sjedinjene Američke Države su nada, obećanje, svjetlo i slava među svim narodima svijeta”, rekao je Trump. „Nitko ne može biti poput nas. I uz Božju pomoć, uvijek ćemo biti ovakvi ili još bolji.”

Velika proslava 250. godišnjice američke neovisnosti nije prošla glatko. Prvo intenzivan toplinski udar, a potom i grmljavinsko nevrijeme na istočnoj obali SAD-a prisilili su organizatore da izmijene ili otkažu događaje u brojnim gradovima, uključuju Washington, DC, New York City i Philadelphiju. Nekoliko sati prije predviđenog govora američkog predsjednika, izdana je naredba za evakuaciju golemog prostora National Malla (Nacionalne šetnice) u samom središtu američkog glavnog grada jer je zaprijetilo snažno nevrijeme.

Vlasti su prisilile posjetitelje da potraže zaklon, posebice u okolnim muzejima i saveznim zgradama koje su za ovu prigodu ponovno otvorene. Trumpov govor je odođen za nekoliko sati, a on je na svojoj platformi Truth Social poručio da će ga održati "što god se dogodilo". "Neću dopustiti da malo kiše pokvari našu 250. obljetnicu". U New Yorku je spektakularni vatromet morao biti pomaknut na raniji termin zbog istih grmljavinskih nepogoda. Ovaj jubilaran Dan nezavisnosti, 250 godina od potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti u Philadelphiji kojom je označen prekid veza trinaest kolonija s britanskom krunom, poklopio se s nesmiljenim valom vrućine na istoku Sjedinjenih Država.

Zbog toga je i otkazana tradicionalna parada povodom 4. srpnja u američkom glavnom gradu. Donald Trump, koji je učinio sve kako bi ovu obljetnicu pretvorio u proslavu vlastite ličnosti, govorio je prije spektakularnog vatrometa s 850.000 raketa koje će biti ispaljene u 40 minuta.

Proslave su, koliko je to vrijeme dopustilo, održane diljem nacije: koncerti, festivali, povijesne rekonstrukcije i vatrometi održani su u svih 50 saveznih država. U New Yorku je gradonačelnik Zohran Mamdani osvijetlio Empire State Building nakon što su mornarički mlažnjaci preletjeli grad, a jedrenjaci uplovili u luku.

U trenutku kada se Sjedinjene Države prisjećaju dva i pol stoljeća trijumfa i tragedija, ropstva i slobode, građanskog rata i svjetskih ratova, nedavna anketa Sveučilišta Quinnipiac pokazuje da 61% Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u Deklaraciji o nezavisnosti iz 1776. godine.