Zelenski demantirao Putina oko zauzimanja ključnog grada: 'Srce ukrajinske obrane nije palo. Neka dođe...'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je sastanak s Vladimirom Putinom u Kostjantinivki u Donjeckoj oblasti, području za koje Rusija tvrdi da je pod njezinom kontrolom, dok Ukrajina to odlučno odbacuje. Kako je ustvrdio Zelenski na platformi X, Putin je uoči američkog Dana neovisnosti „odlučio lagati svijetu i predsjedniku Sjedinjenih Država o situaciji na bojištu“, tvrdeći da su ruske snage navodno zauzele Kostjantinivku u Donbasu, prenosi ukrajinska Pravda.

Zelenski je te tvrdnje nazvao netočnima, istaknuvši da je riječ o, kako kaže, "još jednoj ruskoj laži i pokušaju stvaranja lažnog dojma na bojištu". Dodao je da bi, kada bi Kostjantinivka zaista bila pod ruskom kontrolom, Putin bez problema mogao doći na sastanak u taj grad kako bi se razgovaralo o diplomatskom rješenju rata.

"Ali činjenica je da on neće prijeći liniju bojišta - stvarnost je potpuno drukčija od Putinovih tvrdnji", poručio je Zelenski. U pozadini ovih izjava stoje i različita izvješća o stanju na terenu. Dok je ruski predsjednik ranije tvrdio da su njihove snage zauzele Kostjantinivku, Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine to je demantirao. Istodobno, ukrajinska analitička skupina DeepState navodi da su ruske snage stigle do predgrađa grada iz više smjerova te da se ondje i dalje vode borbe i pokušaji infiltracije.

Glasnogovornik Glavnog stožera, bojnik Andrij Kovaljev, potvrdio je za Pravdu da su se neke skupine ruskog pješaštva probile u grad te da je situacija teška. Unatoč tome, naglasio je da Kostjantinivka ostaje pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine. Kovaljev je dodao kako ukrajinske snage i dalje drže položaje na određenim linijama, braneći grad i njegovu okolicu, te provode protudiverzantske operacije. "Neprijatelj je 3. srpnja izveo 11 napada na tom pravcu, ali bez uspjeha. Umjesto toga, neprijatelj, i to ne prvi put, pribjegava širenju otvorenih dezinformacija i laži od strane najviših dužnosnika", izjavio je za Ukrajinsku Pravdu.