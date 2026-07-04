Tajna mreža unutar Rusije: Paravojna postrojba mjesecima je spremala udar na ključnu infrastrukturu

Sabotažne misije, koje se uz potporu Ukrajine izvode unutar Rusije, temelje se na disciplini, strpljenju i pažljivoj pripremi. Otkrio je to za Business Insider vojni zapovjednik koji je izravno sudjelovao u takvim operacijama te naglasio kako je planiranje najvažniji dio operacije jer ruske sigurnosne službe neprestano nadziru potencijalne prijetnje.

"Najvažnija osobina je sposobnost da ostanete smireni, slijedite plan i znate kada operaciju treba odgoditi ili prekinuti. Upravo to čini razliku između uspjeha i neuspjeha", naveo je Caesar, zamjenik zapovjednika Legije Sloboda Rusiji. Riječ je o paravojnoj postrojbi koja je nedavno objavila detalje tajne operacije tijekom koje je, kako tvrdi, uništila šest plinskih distribucijskih postaja u blizini Moskve. Operaciju su tijekom zime izveli operativci koji djeluju unutar Rusije, a pripremala se mjesecima, rekao je Caesar.

Iako je operacija provedena tijekom protekle zime, njezini su detalji objavljeni tek 22. lipnja jer je skupina prvo trebala izvući više operativaca preko granice u Ukrajinu. Prvi korak u planiranju bio je prikupljanje obavještajnih podataka o metama. Potom je provedena procjena rizika te su identificirane najslabije točke infrastrukture. U operaciji su sudjelovali operativci raspoređeni diljem Rusije, a obučavalo ih se na daljinu.

Legiju Sloboda Rusiji čine Rusi koji se protive predsjedniku Vladimiru Putinu. Ona djeluje samostalno, osim kada sudjeluje u borbenim ili specijalnim operacijama jer tada prelazi pod zapovjedništvo Glavne obavještajne uprave Ministarstva obrane Ukrajine (GUR). Od 2022., skupina provodi sabotažne akcije unutar Rusije koje uključuju paljenje vojne tehnike i zrakoplova, napade na tvornice i druge objekte... Caesar kaže da se manje akcije odvijaju svakoga dana, dok su veće rjeđe. "Zaustaviti vlak nije osobito teško, ali čak i ako je željeznička pruga izvan funkcije samo nekoliko sati, to može utjecati na napredovanje ruske vojske“, rekao je.