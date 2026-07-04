Pao bivši vođa 'Zabranjenih': Imao je pištolj s metkom u cijevi, objavljeni detalji dramatičnog uhićenja

Pripadnici sprskog Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, iz Grupe za borbu protiv droga, u koordiniranoj akciji uhitili su N. A. (1981) iz Beograda, za kojim je na području Srbije bilo raspisano više tjeralica po nalogu nadležnih sudova i policijskih uprava.

Kako se navodi, osumnjičeni je prilikom uhićenja kod sebe imao pištolj s metkom u cijevi. Daljnjim pretresom pronađeni su i pancir, 17 komada pištoljske municije kalibra 7,65 milimetara, jedan puščani metak kalibra 7,62 milimetra, digitalna vaga s tragovima bijelog praška za koji se sumnja da je amfetamin, kao i krivotvorena vozačka dozvola.

Pao vođa 'Zabranjenih' u Beogradu

Iz MUP-a navode da će protiv N. A. biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje na nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija te krivotvorenje isprave. Osumnjičeni će, uz kaznenu prijavu, biti priveden nadležnom Višem javnom tužiteljstvu u Novom Sadu.

Kako piše Blic, iza inicijala N.A. stotji Nenad Alajbegović poznatiji kao Alibeg, ujedno i bivši vođa navijačke skupine Partizana „Zabranjeni“, uhićen je u Novom Sadu dok je u jednom kiosku kupovao cigarete. Kako se doznaje, cijela akcija odvila se munjevito, a snimke nadzornih kamera prikazuju kako je osumnjičeni ležerno ušao u trgovinu odjeven u majicu, kratke hlače i japanke. U trenutku kada je prodavaču pokazivao koje cigarete želi, s leđa su mu prišli inspektori kriminalističke policije i oborili ga na tlo.

Iz izvora bliskih istrazi navodi se da je Alajbegović smatran iznimno opasnim te da je bio spreman na otpor, no policija ga je, kako se tvrdi, uspjela neutralizirati prije nego što je stigao posegnuti za oružjem. Alajbegović ima opsežan kriminalni dosje zbog oružja, droge i nasilnih kaznenih djela, a za njim su bile raspisane brojne potrage i tjeralice. Navodno je protiv njega podneseno više desetaka kaznenih prijava, a u medijima se navodi i da je ranije bio meta više pokušaja atentata, uključujući i pucnjave u Novom Beogradu.