'Magnet' za ultrabogate: Europska zemlja ima sve više imućnih stanovnika. Kako ih privlači?

Portugal je posljednjih godina zabilježio značajan rast broj ultrabogatih stanovnika. Točnije, broj onih čija neto imovina iznosi najmanje 25 milijuna eura u Portugalu je u posljednjih pet godina porastao za gotovo 50 posto. Velik dio njih su imućni stranci koje je zemlja privkla visokom kvalitetom života, ugodnom klimom i sigurnošću, ali i poreznim pogodnostima poput "zlatnih viza”.

"Osobe s ovakvom razinom bogatstva prvenstveno razmišljaju o zaštiti svoje imovine, poreznom planiranju i prijenosu bogatstva na sljedeće generacije“, pojasnila je za Euronews Helena Seruca, direktorica privatnog bankarstva u banci Banco Carregosa. Nju nije iznenadio rast broja ultrabogatih jer smatra da je razdoblje nakon pandemije bilo prekretnica u stvaranju novog bogatstva. "Posebno nakon pandemije bolesti COVID-19 svjedočili smo snažnom rastu imovine naših klijenata, ponajviše nakon prodaje njihovih tvrtki“, kaže.

Osim stvaranja novih ultrabogatih poduzetnika iz Portugala, Seruca je istakla kako je nakon pandemije tamo stigao velik broj digitalnih nomada. "Mnogi su stranci došli u Portugal raditi na daljinu, a nakon što su zavoljeli zemlju, odlučili su se ovdje trajno nastaniti. U pravilu je riječ o financijski stabilnim i poduzetnim ljudima koji kasnije pokreću vlastite tvrtke“, kaže.

Također, naglasila je kako je došlo do rasta stranih ulaganja, osobito u sektor nekretnina i turizma. "Naši izraelski i turski klijenti uglavnom se već bave nekretninama u svojim zemljama. U Portugal dolaze jer vide dobre prilike za kupnju i obnovu nekretnina, posebno u Lisabonu i Portu. Vrlo bogati ljudi često dolaze u Portugal samo na vikend, posebno kako bi igrali golf u Cascaisu, Comporti ili Algarveu. Neki stižu privatnim zrakoplovima, provedu nekoliko dana, oduševe se i na kraju kupe nekretninu.“

Portugal ima i sve važniju ulogu na međunarodnom tržištu luksuznih nekretnina. "U segmentu luksuznih i ultraluksuznih nekretnina oko 65 posto kupaca čine stranci. Sve više njih ovdje pušta korijene i počinje ulagati izvan vlastite rezidencije. Postupno stvaraju značajnu imovinu u Portugalu i dodatno učvršćuju svoju povezanost sa zemljom“, kaže João Cília, direktor tvrtke za nekretnine u Portugalu za Euronews.

Jedan od Jedan od najbrže rastućih segmenata tržišta su i tzv. branded residences, odnosno luksuzni stanovi i kuće povezani s poznatim hotelskim brendovima. Portugal je vodeće europsko tržište u tom segmentu s oko 1200 takvih stambenih jedinica. Cília objašnjava da je taj model posebno privlačan međunarodnim kupcima koji velik dio godine provode izvan Portugala. "Na taj način mogu doći i koristiti sve hotelske sadržaje povezane sa svojim stanom, a kada odu, prepustiti upravljanje nekretninom hotelu, bez ikakve brige i uz mogućnost ostvarivanja prihoda.“