Za Ukrajinca se sumnja da je vodio skupinu koja je iznuđivala 300 tvrtki i napravila štetu od više stotina milijuna eura

Za njim je tjeralicu raspisala njemačka policija i tamošnje tužiteljstvo, američka vlada za informacije koje mogu dovesti do njegova uhićenja nudi novčanu nagradu, a njegovo ime i lice završilo je i na popisu najtraženijih europskih bjegunaca. On je Volodymyr Viktorovych Tymoshchuk, Ukrajinac je, ima smeđe oči i traži ga se u sklopu istrage koja traje jer ga se sumnjiči da je bio na čelu međunarodno aktivne skupine koja je djelovala u suradnji s mrežom HIVE. Sumnja se da su Ukrajinac i njegovi suradnici koristili zlonamjerni softver za krađu i šifriranje osjetljivih podataka više od 300 tvrtki kako bi iznudili otkupninu. Financijska šteta procjenjuje se na stotine milijuna, a svi oni koji su ga negdje vidjeli ili o njemu nešto znaju mole se da se jave policiji u Baden-Württembergu.

Do njega se došlo zahvaljujući međunarodnoj istrazi, a da je kibernetički kriminal postao vrlo unosna grana kriminala Europol opetovano upozorava. Nedavno su tako izvijestili da su razotkrili međunarodnu kriminalnu mrežu koja se koristila zlonamjernim virusima SocGholish, Amadey i StealC kako bi se dokopala povjerljivih informacija, podataka i novca. Tijekom te akcije zaplijenjena je i kriminalna infrastruktura i kripto-imovina vrijedna više od 41 milijun eura.

Međunarodna akcija, koje je zadala, kako kaže Europol, značajan udarac mrežama kibernetičkog kriminala, provedena je u sklopu operacije Endgame, sveobuhvatne međunarodne operacije usmjerene na kriminalnu infrastrukturu koja stoji iza virusa i zlonamjernih softvera poput SocGholisha, Amadeya i StealCa. U koordiniranim akcijama policije više zemalja i Europol su uspjeli demontirati ključne komponente tih zlonamjernih alata. Cilj je bio je prekinuti "montažne trake" koje kibernetički kriminalci koriste za pokretanje ransomwarea, financijskih prijevara i napada na kritičnu infrastrukturu. Tijekom akcije je identificirana, označena i time ograničena upotreba kripto imovine kriminalnog podrijetla, vrijedne preko 41 milijun eura (47 milijuna USD). Osim toga, pronađeno je 27 milijuna ukradenih pristupnih podataka.

Nadalje, istražitelji pojašnjavaju da su tijekom operacije napali 326 poslužitelja i 142 domene, što je, tvrde, ozbiljno osakatilo mrežu preko koje se distribuiraju zlonamjerni softveri. Europol pojašnjava da su sada neutralizirane varijante zlonamjernog softvera bile ponuđene kao usluga drugim kriminalcima, koji su ih zatim koristili kao alat za početnu infekciju ciljanih sustava. Naknadno su ti zlonamjerni softveri služili kao polazna točka za daljnje kriminalne aktivnosti, poput instaliranja ransomwarea za digitalno iznuđivanje ili prijevarnu upotrebu podataka.

Europol je pojasnio i kako je koji od sada neutraliziranih virusa radio. SocGholish je omogućio neovlaštenim stranama pristup računalnim sustavima distribuirajući lažna ažuriranja preglednika putem kompromitiranih web stranica. Umjesto ažuriranja, korisnici interneta nehotice su instalirali zlonamjerni softver, kojim su se kasnije kriminalci koristili za digitalnu iznudu.

StealC je prvenstveno bio dizajniran za izvlačenje osjetljivih informacija poput lozinki, pohranjenih podataka o pristupu i digitalnih identiteta s kompromitiranih računala nakon čega bi to bilo preprodano na Dark Webu, kako bi se onda ukradeni podaci mogli koristiti u raznim prevarama. Amadey se uglavnom širio putem phishing kampanja. Tako je služio kao prva karika u većem lancu napada i bio je sposoban uvesti dodatni zlonamjerni softver u kompromitirane sustave. Također je mogao krasti osjetljive podatke.

Koliko su ti zlonamjerni virusi opasni, svjedoči i podatak da je tijekom akcija povezanih sa SocGholishom sanirana 14.971 zaražena web-stranica što je uključivalo i web stranice restorana, automehaničarskih radionica i drugih pružatelja svakodnevnih usluga. SocGholish se povezuje s ruskom skupinom kibernetičkih kriminalaca Evil Corp. Ta je skupina prethodno bila odgovorna za zlonamjerni softver Zeus i Dridex, a povezuje ih se s nekoliko velikih digitalnih iznuda i pranje novca. Istražitelji su osim saniranja zaraženih stranica, obavijestili i vlasnike tih stranica da su bili meta napada te su ih savjetovali da promjene lozinke i kako da se zaštite od takvih napada. Sumnja se i da su samo u prva dva tjedna svibnja 2026. Amadey i StealC bili povezani s više od 140.000 zaraženih računala diljem svijeta.