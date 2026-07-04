Ukrajinci stvorili neprobojnu utvrdu, a kada bi je Rusi slomili to bi bila katastrofa

Dok se rat u Ukrajini bliži petoj godini, ključni dio ukrajinske obrane u Donbasu čini tzv. pojas tvrđava, strateški lanac gradova i naselja koji Rusiji onemogućuje daljnji prodor prema zapadu. Guardianov novinar proputovao je tim područjem i prenio iskustva Pojas tvrđava sastoji se od pet ključnih gradova i naselja u Donjeckoj oblasti (među kojima su Lyman, Sloviansk, Kramatorsk, Družkivka i Kostjantynivka). Oni čine obrambenu liniju dugu oko 50 kilometara sjever-jug, oslonjenu na rijeke, šume, uzvisine i gusto izgrađena urbana područja s industrijskim zonama.

Ukrajina se boji da bi pad ovog pojasa otvorio put Rusiji prema većim gradovima poput Dnjipra, Harkiva i Kijeva preko otvorenih nizina. Strategija je osmišljena još 2015. za vrijeme predsjednika Petra Porošenka, a danas se pokazala ključnom za iscrpljivanje ruskih snaga. Američki think-tank Institute for the Study of War opisao je ovaj pojas kao područje 'optimizirano za obranu u gotovo svim topografskim uvjetima', gdje bi ruski gubici u eventualnom osvajanju bili još veći nego u Bahmutu ili Pokrovsku.Ulice i ceste prekrivene su gustim mrežama protiv dronova. Vojna vozila izgledaju kao iz filma Mad Max prekrivena šiljcima od metalnih kabela, kavezima i žicama koji detoniraju FPV-dronove prije udara. Šume i polja pretvoreni su u slojevite zapreke, protutenkovske rovove, betonske blokove, bodljikavu žicu i zamke.

U malom gradu Lymanu, sjevernom uporištu pojasa, zgrade su prekrivene gustim slojevima optičkih kabela. Propeleri se zapetljaju, a ptice ih čak koriste za gnijezda, opisuje Guardianov novinar. Od nekadašnjeg stanovništva ostalo je tek oko 1.000 civila koji žive u podrumima bez struje, plina i vode. Oleksandr Pavlovych, prodavač povrća, pobjegao je iz Lymana nakon što je njegova 78-godišnja majka poginula od šrapnela. Pokopao ju je u vrtu i biciklom prešao 30 km do relativne sigurnosti, preživjevši bliski susret s ruskim FPV-dronom koji je eksplodirao na mreži. "Grad je potpuno uništen. Za signal mobitela moraš ići u centralni park. Svuda su dronovi. Bojali smo se izaći, a nakon majčine smrti bojao sam se ostati sam", ispričao je.

Zapovjednici poput potpukovnika Shamila Krutkova (93. brigada) i Vadyma (63. brigada) ističu da je obrana pojasa dala Ukrajini vrijeme da se prilagodi ratu dronova. Prije su brigade djelovale izolirano i lako su ih zaobilazili. Danas postoji bolja koordinacija, stvaraju se prave 'zone ubijanja' gdje je svaki pokret neprijatelja vidljiv i smrtonosan. "Tehnologija je sve okrenula naglavačke. Nekad smo se borili za sela i gradove, onda za šume, a sada za pojedinačne rovove u kojima se Rusi skrivaju“, kaže Krutkov.

Unatoč pojačanim ruskim napadima posljednjih tjedana, Ukrajinci drže liniju. U Kostjantynivki, južnom dijelu pojasa, Rusi drže istočnu stranu, ali prelazak rijeke pretvorio se u smrtonosnu zonu. Ukrajinci su u svibnju prvi put nakon 2023. vratili više teritorija nego što su izgubili. U Sloviansku i Kramatorsku svakodnevni su napadi dronovima i raketama. Benzinske postaje zaštićene su mrežama i vrećama pijeska, a stanovnici koriste betonska skloništa. Veće dronove poput Shaheda mreže ne zaustavljaju.

U Kramatorsku je novinarski tim Guardiana neposredno nakon napada dronom Shahed vidio štetu na stambenoj zgradi. Stanovnica Julija Meljnik mirno je čistila svoj stan i poručila: "Ako čujem eksploziju, znam da sam živa. Život ide dalje"

Obrana pojasa tvrđava omogućila je Ukrajini da razvije napade dronovima na ruske opskrbne linije prema Krimu i Donbasu. Kijev vjeruje da bi predaja ovog područja u eventualnom mirovnom sporazumu Rusiji omogućila novu bazu za buduće napade.