U šetnju po morskom dnu, brodicom na Košljun pa na farmu

Iva i Hrvoje Mrakovčić već trinaestu sezonu na plaži Punta Debij u Puntu na Krku dočekuju goste u svome podvodnom parku, jedinom takvom u Hrvatskoj, pa ih u šetnji dva i pol metra ispod mora upoznaju sa stanovnicima plavetnila. Prepreke za zaron s ronilačkom kacigom čije će vas olovo "povući" ka dnu nema, u šetnju mogu svi od pet do 80 godina, sigurna je i za neplivače, a rutu je prošao i invalid na štakama. Signali za komunikaciju ispod mora unaprijed se dogovaraju, a palac gore znači da želite izroniti. Osim kacige od stakloplastike koja ima dovoljno kisika da možete normalno disati, dio je opreme za istraživanje podmorja i odijelo od neoprena. Hrvoje budno pazi na svoje goste i zato u šetnju nikada ne vodi više od četiri osobe.
Centar maslinarstva
– Sam doživljaj da nesmetano hodate po morskom dnu, da vam ništa nije u ustima i da nesmetano dišete ima svoje čari – pokazujući kacigu, objašnjava Iva dok trojica mladića s Hrvojem odlaze ispod mora, u razgled flore i faune tijekom kojeg će imati prilike u ruci držati morsku zvijezdu i ježinca, a negdje pri kraju rute, koja traje dvadesetak minuta, iz ruke će im jesti ribe jer Hrvoje uvijek uza se ima komadić kruha.
Gledate li u smjeru mora, lijevo od podvodnog parka na Puntu Debij naslanja se plaža Medane, na kojoj je neki dan završio prvi Surf festival, a u kolovozu će se tu održati festival Beat na moru.
– Imamo mi puno događanja, krajem srpnja će biti i Slovenska noć. Organiziramo je već dugo jer su u Puntu dugi niz godina najbrojniji gosti iz Slovenije – kaže Branko Karabaić, direktor Turističke zajednice.
Osim aktivnosti i događanja na moru te plaža na kojima se "rezervacija" mjesta kažnjava s 260 eura, samo mjesto ima još podosta zanimljivosti. Tu se nalazi najstarija marina na ovome dijelu Jadrana, a u nekadašnjem mlinu za preradu maslina, kakvih je u mjestu bilo devet, od 1982. je galerija Toš – izložbeni prostor koji je priznalo Ministarstvo kulture. U blizini je i interpretacijski centar maslinarstva "Stari toš". S mola u Puntu brodica vozi do oko 750 metara udaljenog otočića Košljun na kojem su crkva Navještenja Blažene Djevice Marije u kojoj počiva i Marija Katarina Frankopan te franjevački samostan s arheološkom, sakralnom, prirodoslovnom i etnografskom zbirkom te bibliotekom s više od 30.000 naslova, među kojima je stotinjak inkunabula. Pozornost najmlađih posjetitelja najviše privlači Kabinet čuda u kojem su izloženi i janje s dvije glave i janje s jednim okom.
Kunići, papige, kokoši...
Iako se na Košljun ide iz Punta (povratna karta je 10 eura), on administrativno pripada nešto udaljenijem Gradu Krku, baš kao i iznad Punta za posjetitelje od 17 do 21 sat nedavno otvorena farma Olivaro obitelji Zelić do koje smo došli za nekoliko minuta.
– Imamo kuniće, papige, kokoši, mini koze, ljame, magarce, krave, ponije, guske – nabrajaju supružnici Zelić, Mirela i Kristijan, kojima na nepreglednom imanju okruženom maslinama sad pomažu kćeri Natali i Lorena, zbog čega će ove godine imati manje vremena za skoknuti do plaže u Puntu.
– Ne žalimo se, lijepo nam je ovdje – kažu djevojke, a mi smo se samo mogli složiti s njima.
Gostoljubivost i susretljivost 10
Čistoća i urednost mjesta 10
Plaže 10
Raznolikost smještaja 10
Kvaliteta ugostiteljske ponude 8
Sadržaji za djecu 10
Događanja 10
Opskrbljenost 10
Autohtonost 7
Opći dojam 9
UKupno 94
PUNAT (OTOK KRK) 94
Nin 94
Betina (otok Murter) 93
Skradin 93
Tisno (otok Murter) 93
Mandre (otok Pag) 92
Kaprije (otok Kaprije) 92
Fažana 92
Pašman (otok Pašman) 90
Prvić Luka (otok Prvić) 89
Sveti Petar na Moru 88
Peroj 86
Pješčana Uvala 85
Mareda 85
Karin 84
Medveja 83
Kraljevica 83
Plomin 78
Baška (otok Krk)
Valun (otok Cres)
Beli (otok Cres)
Nerezine (otok Lošinj)
Kaštel Lukšić
Supetar (otok Brač)
Sumartin (otok Brač)
Baška Voda
Podgora
Trpanj
Mlini
Cavtat