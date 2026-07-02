U šetnju po morskom dnu, brodicom na Košljun pa na farmu

Iva i Hrvoje Mrakovčić već trinaestu sezonu na plaži Punta Debij u Puntu na Krku dočekuju goste u svome podvodnom parku, jedinom takvom u Hrvatskoj, pa ih u šetnji dva i pol metra ispod mora upoznaju sa stanovnicima plavetnila. Prepreke za zaron s ronilačkom kacigom čije će vas olovo "povući" ka dnu nema, u šetnju mogu svi od pet do 80 godina, sigurna je i za neplivače, a rutu je prošao i invalid na štakama. Signali za komunikaciju ispod mora unaprijed se dogovaraju, a palac gore znači da želite izroniti. Osim kacige od stakloplastike koja ima dovoljno kisika da možete normalno disati, dio je opreme za istraživanje podmorja i odijelo od neoprena. Hrvoje budno pazi na svoje goste i zato u šetnju nikada ne vodi više od četiri osobe.

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Centar maslinarstva

– Sam doživljaj da nesmetano hodate po morskom dnu, da vam ništa nije u ustima i da nesmetano dišete ima svoje čari – pokazujući kacigu, objašnjava Iva dok trojica mladića s Hrvojem odlaze ispod mora, u razgled flore i faune tijekom kojeg će imati prilike u ruci držati morsku zvijezdu i ježinca, a negdje pri kraju rute, koja traje dvadesetak minuta, iz ruke će im jesti ribe jer Hrvoje uvijek uza se ima komadić kruha.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

Gledate li u smjeru mora, lijevo od podvodnog parka na Puntu Debij naslanja se plaža Medane, na kojoj je neki dan završio prvi Surf festival, a u kolovozu će se tu održati festival Beat na moru.

– Imamo mi puno događanja, krajem srpnja će biti i Slovenska noć. Organiziramo je već dugo jer su u Puntu dugi niz godina najbrojniji gosti iz Slovenije – kaže Branko Karabaić, direktor Turističke zajednice.

Osim aktivnosti i događanja na moru te plaža na kojima se "rezervacija" mjesta kažnjava s 260 eura, samo mjesto ima još podosta zanimljivosti. Tu se nalazi najstarija marina na ovome dijelu Jadrana, a u nekadašnjem mlinu za preradu maslina, kakvih je u mjestu bilo devet, od 1982. je galerija Toš – izložbeni prostor koji je priznalo Ministarstvo kulture. U blizini je i interpretacijski centar maslinarstva "Stari toš". S mola u Puntu brodica vozi do oko 750 metara udaljenog otočića Košljun na kojem su crkva Navještenja Blažene Djevice Marije u kojoj počiva i Marija Katarina Frankopan te franjevački samostan s arheološkom, sakralnom, prirodoslovnom i etnografskom zbirkom te bibliotekom s više od 30.000 naslova, među kojima je stotinjak inkunabula. Pozornost najmlađih posjetitelja najviše privlači Kabinet čuda u kojem su izloženi i janje s dvije glave i janje s jednim okom.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

Kunići, papige, kokoši...

Iako se na Košljun ide iz Punta (povratna karta je 10 eura), on administrativno pripada nešto udaljenijem Gradu Krku, baš kao i iznad Punta za posjetitelje od 17 do 21 sat nedavno otvorena farma Olivaro obitelji Zelić do koje smo došli za nekoliko minuta.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

– Imamo kuniće, papige, kokoši, mini koze, ljame, magarce, krave, ponije, guske – nabrajaju supružnici Zelić, Mirela i Kristijan, kojima na nepreglednom imanju okruženom maslinama sad pomažu kćeri Natali i Lorena, zbog čega će ove godine imati manje vremena za skoknuti do plaže u Puntu.

– Ne žalimo se, lijepo nam je ovdje – kažu djevojke, a mi smo se samo mogli složiti s njima.

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10 Čistoća i urednost mjesta 10 Plaže 10 Raznolikost smještaja 10 Kvaliteta ugostiteljske ponude 8 Sadržaji za djecu 10 Događanja 10 Opskrbljenost 10 Autohtonost 7 Opći dojam 9 UKupno 94