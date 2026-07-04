FOTO Elita se okupila na proslavi američkog dana neovisnosti u Splitu: Evo tko je sve bio

Amerikanci 4. srpnja slave potpisivanje Deklaracije neovisnosti i odvajanje trinaest američkih kolonija od Velike Britanije. Taj se dan u Sjedinjenim Američkim Državama slavi kao jedan od najvažnijih nacionalnih praznika, uz brojne parade, vatromete, koncerte i obiteljska okupljanja
"U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatno doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu", rekla je, prenosi HRT koji piše kako je veleposlanica već ranije rekla da je oduševljena Splitom jer je zbog sunca i mora podsjeća na rodni Miami
Novinarka HRT-a Mariola Milardović Perić izvještava što je na bilo na meniju: Kombinacija dalmatinske spize i američkog "finger fooda". Posebnost je da će se piti poseban koktel koji je osmislila veleposlanica na bazi pelina i zove se "Ambasadorski koktel"