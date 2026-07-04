FOTO Elita se okupila na proslavi američkog dana neovisnosti u Splitu: Evo tko je sve bio

Brojni poduzetnici, osobe iz kulturnog i političkog života Hrvatske, ali i bivši sportaši i sportski dužnosnici u subotu navečer slavili su u Splitu
Brojni poduzetnici, osobe iz kulturnog i političkog života Hrvatske, ali i bivši sportaši i sportski dužnosnici u subotu navečer slavili su u Splitu
Foto: Ivo Čagalj/Pixsell
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Američka veleposlanica Nicole McGraw u taj grad smjestila je središnju hrvatsku proslavu 250 godina neovisnosti SAD-a.
Američka veleposlanica Nicole McGraw u taj grad smjestila je središnju hrvatsku proslavu 250 godina neovisnosti SAD-a.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Amerikanci 4. srpnja slave potpisivanje Deklaracije neovisnosti i odvajanje trinaest američkih kolonija od Velike Britanije. Taj se dan u Sjedinjenim Američkim Državama slavi kao jedan od najvažnijih nacionalnih praznika, uz brojne parade, vatromete, koncerte i obiteljska okupljanja
Amerikanci 4. srpnja slave potpisivanje Deklaracije neovisnosti i odvajanje trinaest američkih kolonija od Velike Britanije. Taj se dan u Sjedinjenim Američkim Državama slavi kao jedan od najvažnijih nacionalnih praznika, uz brojne parade, vatromete, koncerte i obiteljska okupljanja
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Američka veleposlanica istaknula je zajedničke vrijednosti i slobode koje povezuju dvije prijateljske nacije
Američka veleposlanica istaknula je zajedničke vrijednosti i slobode koje povezuju dvije prijateljske nacije
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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"U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatno doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu", rekla je, prenosi HRT koji piše kako je veleposlanica već ranije rekla da je oduševljena Splitom jer je zbog sunca i mora podsjeća na rodni Miami
"U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatno doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu", rekla je, prenosi HRT koji piše kako je veleposlanica već ranije rekla da je oduševljena Splitom jer je zbog sunca i mora podsjeća na rodni Miami
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Split je domaćin i velikom broju američkih gostiju, a od travnja postoji i direktna avionska linija do New Yorka. U Splitu često pristaju i veliki američki brodovi nosači zrakoplova
Split je domaćin i velikom broju američkih gostiju, a od travnja postoji i direktna avionska linija do New Yorka. U Splitu često pristaju i veliki američki brodovi nosači zrakoplova
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Novinarka HRT-a Mariola Milardović Perić izvještava što je na bilo na meniju: Kombinacija dalmatinske spize i američkog "finger fooda". Posebnost je da će se piti poseban koktel koji je osmislila veleposlanica na bazi pelina i zove se "Ambasadorski koktel"
Novinarka HRT-a Mariola Milardović Perić izvještava što je na bilo na meniju: Kombinacija dalmatinske spize i američkog "finger fooda". Posebnost je da će se piti poseban koktel koji je osmislila veleposlanica na bazi pelina i zove se "Ambasadorski koktel"
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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