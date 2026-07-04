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NA ULICAMA ERFURTA

Tisuće prosvjednika uoči godišnje konferencije AfD-a: 'Nećemo tolerirati porast fašizma'

German city of Erfurt hosts far-right AfD party congress
Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS
1/8
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
04.07.2026.
u 12:32

AfD, stranka osnovana prije više od desetljeća, u ovom trenutku uvjerljivo vodi pred vladajućim demokršćanima kancelara Friedricha Merza, s 29 posto u odnosu na 22 posto CDU-a. Stranka je ranije ove godine ostvarila i snažan rast na regionalnim izborima u zapadnoj Njemačkoj.

Tisuće protivnika krajnje desne stranke Alternative za Njemačku (AfD) danas su izašle na ulice Erfurta, blokirajući ulice koje vode do mjesta održavanja njezine godišnje konvencije.  Prosvjednici iz redova sindikata, organizacija civilnog društva i lijevih stranaka okupili su se na ulicama istočnonjemačkog grada. Radi sigurnosti uoči i tijekom dvodnevne konferencije AfD-a u Erfurt je stigao velik broj policajaca iz cijele države. 

Prosvjednici su blokirali autoceste i ulice koje vode do kongresnog centra gdje se skup održava. Prema procjenama policije, prosvjedima se pridružilo oko 15 tisuća ljudi. „Želimo jasno poručiti da jednostavno nećemo tolerirati činjenicu da je fašizam u Njemačkoj u porastu", izjavio je Georg Becker, glasnogovornik krovne anti-AfD organizacije Widersetzen ('Odupri se').

Konvencija na kojoj se očekuje ponovni izbor supredsjednika Alice Weidel i Tina Chrupalle, održava se uoči izbora u rujnu u istočnim saveznim pokrajinama Saskoj-Anhalt i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. Alternativa se nada da će si njima otvoriti put prema uspjehu na nacionalnoj razini. Idući parlamentarni izbori u Njemačkoj održat će se najkasnije do ožujka 2029. godine.

AfD, stranka osnovana prije više od desetljeća, u ovom trenutku uvjerljivo vodi pred vladajućim demokršćanima kancelara Friedricha Merza, s 29 posto u odnosu na 22 posto CDU-a. Stranka je ranije ove godine ostvarila i snažan rast na regionalnim izborima u zapadnoj Njemačkoj.

Alternativa se služi mješavinom nacionalističke retorike, poziva za strožim imigracijskim politikama i poruka za birače frustrirane prijašnjim vladama i godinama ekonomske stagnacije, piše Reuters. Protivnici stranke AFD optužuju za rasističke politike i stavove nespojive s njemačkim demokratskim vrijednostima, tvrdeći da bi ona svojom vladavinom ugrozila ustavni poredak zemlje. Druge najveće političke stranke isključile su bilo kakve mogućnost suradnje. Čelnici AfD-a odbacuju optužbe da su u suprotnosti s njemačkim demokratskim temeljima. Ranije ove godine ishodili su sudsku zabranu kojom je domaćoj obavještajnoj službi naloženo da suspendira prijašnju klasifikaciju stranke kao "ekstremističke".
FOTO Molitelji se okupili na Trgu, pridružilo im se nekoliko žena. Stigli i prosvjednici, nosili su transparente
German city of Erfurt hosts far-right AfD party congress
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Ključne riječi
Erfurt Friedrich Merz AfD Njemačka prosvjed

Komentara 2

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SE
Serengeti
12:39 04.07.2026.

Zašto se ta ekipa ne buni kada Zelenski daje odlikovanje ukrajinskoj postrojbi koja je surađivala sa nacistima?

GN
gnoj
13:06 04.07.2026.

Treba spriječiti da se naseljavaju rusomuslimani i slićni !

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