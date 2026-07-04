FOTO Velika fotogalerija! Pogledajte najbolje fotografije s koncerta Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću

Koncert je otvorio pjesmom "Ustani iz sjene", a na prve taktove pjesme publika mu se odmah pridružila i njegov dolazak na pozornicu popratila je pljeskom, a prva pjesma je bila popraćena i pirotehničkim efektima.
Sljedeća pjesma koju je izveo izazvala je jednako oduševljenje, a riječ je o pjesmi "Ravnoteža". "Hvaljen Isuse i Marija, dragi prijatelji i narode lipo vas je vidit, ne znam kako izraziti svoje zadovoljstvo, puno vas je došlo slušati i gledati.
Moram priznati da su me slike podsjetile na prošlogodišnji koncert na Hipodromu i taj koncert je ostavio veliki trag u mojoj karijeri i životu i na hrvatskoj glazbenoj sceni, hvala vam na potpori i što pratite naš rad.
Puno je ljudi radilo na tom koncertu, moj bend i ljudi koji sviraju sa mnom na bini i kojima se također zahvaljujem. Jesam li dobar ili nisam to vi procijenite, ali nastojim. Bitno je da se dogodilo nešto lijepo, neka se i večeras dogodi nešto lijepo, a imam osjećaj da hoće.", rekao je Thompson obraćajući se publici.