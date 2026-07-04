Kupio kuću u Njemačkoj nakon 10 godina, a sada žali: 'Kada to kažem, gledaju me kao da nisam normalan'

Jedan čovjek koji živi u Njemačkoj podijelio je svoje iskustvo kupnje kuće prije dvije godine. Sada ima osjećaj da je bio sretniji kada je bio podstanar. Svoje iskustvo podijelio je u Facebook grupi Preko grane gdje se često razmjenjuju iskustva ljudi koji tamo žive i rade s područja cijele regije.

"Živim u Njemačkoj već 12 godina. Prije dvije godine kupili smo kuću. Tada sam bio presretan. Danas me više brine nego što me raduje. Svaki mjesec rata. Pa osiguranje. Pa grijanje. Pa troškovi koje nitko ne spominje kada kupuje kuću. Nije da ne možemo platiti. Ali imam osjećaj da sam narednih 25 godina vezan za jednu odluku. Kada to kažem ljudima, gledaju me kao da nisam normalan jer “imaš svoju kuću”. Ponekad se pitam jesam li bio sretniji dok sam bio podstanar. Da li još neko razmišlja ovako?

"Neka vas tješi da ćete jednog dana imati svoje veliko vlasništvo koje možete izdat ,rentat pod kiriju ili prodat,neki ljudi proziva život bez sobice svoje. Mnogi plaćaju rate banci za kiriju daju i na kraju nije njihovo, ovo barem ostaje vama budite duboko zahvalni bogu što će to na kraju biti vaše. Mnogi plaćaju kiriju", napisao je netko ispod objave.

"Razmišljam, ja nikada to ne bih napravio", "Prodaš kuću i ideš u podstanare, problem riješen. Sretno. "To je najpametnije što neki podstanar može uraditi, zamijeniti kiriju ratom kredita... kirije će rasti, rata ostaje ista, kuća jednog dana bit će vaša....", napisali su ljudi u komentarima. "Kad kuću otplatite, već ste stari, a kuća spremna za renoviranje. Krov, grijanje zidovi, podovi.... Znam o čemu vam pričam", dodao je netko.

"Podstanar sam i ne bih sad nikako kupovala kuću u Njemačkoj. Rata bi mi sigurno bila veća nego što mi je najamnina, sve popravke snosi gazda ne ja i ako odlučim otići u neki drugi grad, državu nebitno, jednostavno spakiram kofere i odem, a za razliku u rati kredita i ostalih troškova da stavljam sa strane za mirovinu trideset godina uštedjela bih novca da si u Hrvatskoj kupim za mirovinu što god poželim ili unajmim opet neki mali stan, a ostalo trošim kako hoću", napisala je jedna žena.

"Dok otplaćuješ tvoju kuću ti bar stanuješ lijepo. Ja sam svoj mali stan otplaćivala, namučila se, stanovala lijepo, ali sad imam lijep i siguran život. izdrrži tu krizu, a žena može malo raditi na crno, poručila mu je jedna korisnica.

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