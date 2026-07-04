VIDEO Pjesmom 'Ustani iz sjene' Thompson je otvorio koncert u Zaprešiću: 'Neka se večeras dogodi nešto lijepo'

Počeo je koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću na stadionu Inkera 'Ivan Laljak Ivić'. Koncert je otvorio pjesmom "Ustani iz sjene", a na prve taktove pjesme publika mu se odmah pridružila i njegov dolazak na pozornicu popratila je pljeskom, a prva pjesma je bila popraćena i pirotehničkim efektima. Sljedeća pjesma koju je izveo izazvala je jednako oduševljenje, a riječ je o pjesmi "Ravnoteža". "Hvaljen Isuse i Marija, dragi prijatelji i narode lipo vas je vidit, ne znam kako izraziti svoje zadovoljstvo, puno vas je došlo slušati i gledati. Moram priznati da su me slike podsjetile na prošlogodišnji koncert na Hipodromu i taj koncert je ostavio veliki trag u mojoj karijeri i životu i na hrvatskoj glazbenoj sceni, hvala vam na potpori i što pratite naš rad. Puno je ljudi radilo na tom koncertu, moj bend i ljudi koji sviraju sa mnom na bini i kojima se također zahvaljujem. Jesam li dobar ili nisam to vi procijenite, ali nastojim. Bitno je da se dogodilo nešto lijepo, neka se i večeras dogodi nešto lijepo, a imam osjećaj da hoće.", rekao je Thompson obraćajući se publici. Treća pjesma koju je izveo bila je "Dolazak Hrvata", a potom je uslijedila pjesma "Duh ratnika" te "Kletva kralja Zvonimira. Zatim je izveo pjesmu "E moj narode" sa svog istoimenog petog studijskog albuma koji je izdao 2002. godine, nakon čega je uslijedila pjesma "Početak". Pjesma "Nepročitano pismo" bila je sljedeća, a riječ je o pjesmi koja je inspirirana povijesnim događajem iz 1671. godine - oproštajnim pismom koje je hrvatski ban Petar Zrinski napisao svojoj supruzi Katarini večer prije svog pogubljenja.

VIDEO Pogledajte atmosferu na stadionu u Zaprešiću uoči početka Thompsonovog koncerta

Koncert se održava godinu dana nakon velikog glazbenog spektakla koji je Thompson održao prošle godine na Hipodromu. Tada je pola milijuna njegovih obožavatelja uživalo u hitovima iz njegove rane glazbene faze te onim novijim pjesmama s aktualnog albuma "Hodočasnik". Posjetitelji su tada uživali u pirotehničkim efektima, vatrometu i svjetlosnom showu. Jedan od najupečatljivijih dijelova koncerta bio je kada su se na nebu, uz pomoć tisuće dronova pojavili oblici anđela, Djevice Marije i križa. Dronovi na nebu zatim su kreirali natpis “Oluja 95”, hrvatsku zastavu, ali i čuvenu rečenicu generala Andrije Matijaša Pauka - “gorit će nebo i zemlja”.